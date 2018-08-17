Не вешать нос, гардемарины!
30 лет назад на экраны вышел фильм «Гардемарины, вперёд!». Почему сценарий фильма чудом уцелел при пожаре, как Дмитрий Харатьян своим голосом убедил режиссёра взять его на роль Алёши Корсака и почему Олег Меньшиков все-таки принял участие в фильме, но опять же своим голосом? Читайте свежий номер газеты "Эфир", и вы узнате много удивительных историй от создателей этого популярного фильма.
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