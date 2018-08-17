Не вешать нос, гардемарины!

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30 лет назад на экраны вышел фильм «Гардемарины, вперёд!». Почему сценарий фильма чудом уцелел при пожаре, как Дмитрий Харатьян своим голосом убедил режиссёра взять его на роль Алёши Корсака и почему Олег Меньшиков все-таки принял участие в фильме, но опять же своим голосом?  Читайте свежий номер газеты "Эфир", и вы узнате много удивительных историй от создателей этого популярного фильма.

Метки: Анонс, Кино, СМИ

Опубликовано: 17.08.2018 в 12:00 в рубрике - Интересные новости, события, сенсации

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