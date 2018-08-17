Как Юлия Высоцкая научилась «швыряться» сковородками

В августе Юлии Высоцкой исполняется 45. Как начинался роман замужней женщины с Андреем Кончаловским ? Юлия, будучи известной актрисой кино и театра, уже выпустила в свет 39 кулинарных книг, стала управлять сетью магазинов бренда «Едим дома» и научилась «швыряться» сковородками на телевидении. Как? Читайте подробности об этих удивительных историях в свежем номере газеты "Эфир".