Как Юлия Высоцкая научилась «швыряться» сковородками
В августе Юлии Высоцкой исполняется 45. Как начинался роман замужней женщины с Андреем Кончаловским ? Юлия, будучи известной актрисой кино и театра, уже выпустила в свет 39 кулинарных книг, стала управлять сетью магазинов бренда «Едим дома» и научилась «швыряться» сковородками на телевидении. Как? Читайте подробности об этих удивительных историях в свежем номере газеты "Эфир".
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Интересные новости, события, сенсации:
Знаете породу голубей из шести букв?
Август на дворе - праздник на столе
Как спасти смородину
Подводные камни кредитов и займов
Попасть в «Убойную силу» Андрею Федорцову помогло пиво
Почему Роберт де Ниро не стал художником
Не ботоксом единым
Быстро и вкусно: летние блюда
Время, назад: Пройдем «Покровскими воротами»!
Всё в дом, всё в дом!
Добавить комментарий: