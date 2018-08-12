Знаете породу голубей из шести букв?
Если Вы знаете породу голубей из шести букв, можете назвать рулевую кабину на палубе или материал для шляп - смело садитесь за отгадывание сканворда, опубликованного в свежем номере газеты "Эфир". Приятного досуга!
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