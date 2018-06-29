В Перми объявлен конкурс семейных историй
Уже в третий раз по инициативе городской Думы в Перми объявлен конкурс семейных историй «Моя семья в истории города»! Спешите принять участие и получить призы! В свежем номере газеты "Эфир" опубликованы условия для участников и правила оформления заявки.
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