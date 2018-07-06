В Перми благоустраивают скверы

Благоустройство мест отдыха в разных районах Перми является важной задачей городских властей. В настоящее время в городе ведется ремонт двух крупных скверов – сквера имени Розалии Землячки в Мотовилихе и сквера Авиаторов в Свердловском районе. Глава Перми Дмитрий Самойлов проинспектировал ход ремонта.

Важно работать комплексно

О работах по возвращению исторического облика скверу имени Розалии Землячки главе города доложил главный инженер МКУ «Пермблагоустройство» Матвей Чувашов. Сейчас здесь выполнены работы по устройству сетей освещения и водоснабжения, а также ливневой канализации. Взамен старых аварийных тополей высаживают порядка 1200 саженцев деревьев и кустарников ценных пород. Проект озеленения предусматривает и устройство газонов и цветников. В сквере будет размещена детская площадка, восстановлен фонтан. Первый его технический запуск запланирован на осень этого года, затем фонтан законсервируют на зиму, а со следующего года он заработает в обычном режиме.

Дмитрий Самойлов отметил важность комплексной работы по благоустройству, когда на территории одновременно ремонтируются дороги и обустраиваются места отдыха горожан: «В прошлом году была капитально отремонтирована Северная дамба, в этом году продолжаем ремонт улицы Уральской на участке от цирка до улицы Розалии Землячки. Одновременно в этом году в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги» отремонтируем улицу Розалии Землячки. И возрождаем здесь сквер: подрядчик гарантирует, что уже 4 ноября будем его открывать. Таким образом, одновременно улучшается качество городской среды на значительной территории района. Этого принципа стараемся придерживаться при планировании работ во всех районах Перми».

Напомним, что в связи с ремонтом улицы Уральской на участке от улицы Крупской до улицы Розалии Землячки с 1 июля здесь прекращено движение транспорта в направлении из центра города, а трамвайное движение прекращено полностью.

В тот же день глава города посетил сквер Авиаторов в Свердловском районе Перми и выслушал доклад директора МКУ «Благоустройство Свердловского района» Андрея Уголькова. Сейчас в сквере идет ремонт дорожек и площадок: асфальтовое покрытие заменят на покрытие из тротуарной плитки. В сквере будет три зоны: прогулочная зона, зона отдыха, где будет установлена радиальная лавочка, и игровая зона с детской площадкой. В сквере высадят пузыреплодник, аронию, группы из разных видов спирей, боярышник. На фоне цветущих кустарников будут разбиты цветники. Работы на объекте планируют завершить до конца июля.

Внимание дворам

Также глава Перми проинспектировал состояние дворов, которые были отремонтированы в прошлом году. Председатель ТСЖ «Юрша, 3а» Виктор Ивлев рассказал, что асфальт, который был уложен во дворе в прошлом году, начал разрушаться, появилась волнообразная деформация. Дмитрий Самойлов назвал этот двор «далеким от представления о комфортной городской среде». Подрядной организации было направлено письмо с требованием устранения нарушений – в противном случае, договор с подрядчиком будет расторгнут и денежные средства возвращены в бюджет.

Председатель ТСЖ «Елькина, 7» Ольга Рогожникова отметила, что подрядчик, который выполнял в прошлом году ремонт двора, быстро реагирует и устраняет нарушения, такие как разрушение бордюрного камня, дефект спортивного оборудования. Помимо этих недочетов, жители остались довольны проведенным ремонтом.

Напомним, что в 2017 году ремонт дворов прошел во всех районах Перми – было благоустроено 185 дворов, общий объем финансирования составил более 236 миллионов рублей. Работы во дворах включали ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения, установку скамеек и урн, оборудование детских и спортивных площадок, автомобильных парковок, контейнерных площадок для сбора твердых коммунальных отходов, кронирование деревьев, озеленение территории.

Реализация приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» является уникальной возможностью по комплексному благоустройству дворовых территорий, которая в первую очередь ориентирована на инициативу собственников. В этом году также можно будет выполнить работы, связанные с обеспечением пространственной доступности маломобильных групп населения, например, установить пандусы и поручни для входных групп в домах, осуществить монтаж тактильной плитки.