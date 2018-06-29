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Кто получил золотую «Нику»?

победители

Перми завершился 21-й Фестиваль военно-патриотических телевизионных и радиопрограмм «Щит России - 2018». Кто на этот раз стал победителем и получил «золотую Нику» ? Читайте в свежем номере газеты "Эфир".

Метки: в Перми, В России, Анонс

Опубликовано: 29.06.2018 в 14:07 в рубрике - Интересные новости, события, сенсации

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