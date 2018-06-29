На эспланаде открылся «Лето Парк»

Наконец-то в Прикамье пришло лето, а вместе с ним на городской эспланаде открылся «Лето Парк». Здесь посетителей ожидают не только спортивная площадка с уличным баскетболом, трансформер «Центр событий», «песочный рай», но и пекарня, ювелирная мастерская и многое другое. Все подробности читайте в свежем номере газеты "Эфир".