Что обещает «Звездный путь»?
«Звёздный путь» обещает на следующей неделе: Львам - выгодное деловое предложение, Козерогам предлагает успокоиться, а Скорпионов ждёт встреча из далёкого прошлого. Выверяйте своё поведение по «Астропрогнозу» в газете "Эфир".
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