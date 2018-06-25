Что обещает «Звездный путь»?

«Звёздный путь» обещает на следующей неделе: Львам - выгодное деловое предложение, Козерогам предлагает успокоиться, а Скорпионов ждёт встреча из далёкого прошлого. Выверяйте своё поведение по «Астропрогнозу» в газете "Эфир".