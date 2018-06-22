Как отличить простуду от аллергии?
Причиной насморка многие считают простуду. Однако это далеко не так. В весенне-летний период чаще всего насморк возникает из-за аллергии. Как различить эти два разных по сути симптома и чем лечить? Читайте в свежем выпуске газеты "Эфир".
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