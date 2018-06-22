Вы знаете, чем гордится павлин?
Если вы знаете, чем гордится павлин, как называется судно с прямыми парусами и чем на рынке расплачивается монгол, - тогда смело садитесь разгадывать «Сканворд-плюс» в свежем выпуске газеты "Эфир".
|Главная Новости Видео О нас
|в ПермиВ Россиив Пермском краев КудымкареАнонсКультураСпортОбществоЭкономикаАварииВластьНаука и техникаЗдоровьеКиноВ миреСМИВыборыПреступленияДеньгиОбразованиеРадиоРекламаОфициальноИнтернетПроисшествияНа Коми-пермяцком языкеВИДЕО из радиоэфираГорячая темаСделано в ПермиИНТЕРВЬЮВзгляд на странуПульс городаZавод
Если вы знаете, чем гордится павлин, как называется судно с прямыми парусами и чем на рынке расплачивается монгол, - тогда смело садитесь разгадывать «Сканворд-плюс» в свежем выпуске газеты "Эфир".
|22.06.2018 в 17:41
|22.06.2018 в 17:20
|22.06.2018 в 16:22
|22.06.2018 в 16:15
|22.06.2018 в 16:09
|22.06.2018 в 14:12
|22.06.2018 в 13:05
|22.06.2018 в 09:35
|21.06.2018 в 17:30
|21.06.2018 в 17:05
Не жара, но солнечно: Прогноз погоды на выходные
113 учеников не смогли сдать ЕГЭ по математике
Прикамцев приглашают разгадать «Тайны горы Крестовой»
Рев моторов: в Юсьве прошли соревнования механизаторов
Как отличить простуду от аллергии?
В Перми вновь открывается «Лето Парк»
Вы знаете, чем гордится павлин?
В Прикамье спасают овчарку с отрубленными лапами
Детскому омбудсмену Прикамья поступило 2,5 тысячи обращений
«Не спать»: Российская премьера на Дягилевском фестивале
Культовому фильму «Золотой телёнок» - 50 лет
«Чачасин» - фестиваль детского творчества
Коми-пермяки провели обряд, который поможет российским футболистам
22 июня - День памяти и скорби
Volkswagen Teramont - семейный внедорожник
Сотрудники «Машиностроителя» стали добровольцами природы
«Новомет» вложит 600 млн рублей в новое производство в Перми
Монтажники, застрявшие в строительной люльке: «Мы заново родились»
Кудымкарскому чиновнику вынесут приговор
Аварийные бригады убрали поваленные деревья и столбы
22 июня: Край зажигает свечи памяти
В Прикамье решили отказаться от льготного налога на прибыль
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Интересные новости, события, сенсации:
Культовому фильму «Золотой телёнок» - 50 лет
Спасаем урожай
Почему именно Пермь принимает «Щит России»?
Курс на «звёздный» путь
Какие иностранные горы штурмовал Суворов?
Первые урожаи дачников - боль в позвоночнике и воспалённые суставы
Надо ли ходить с зубной щёткой на работу?
Тополиный пух не только песня, но и проблема
Кто может стать добровольцем Пермского международного марафона?
Пермяки фотографируются с Георгием Бурковым
Добавить комментарий: