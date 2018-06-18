Какие иностранные горы штурмовал Суворов?
Если вы знаете, какие иностранные горы штурмовал русский полководец Суворов, кто был поэтом «берёзового ситца», а также какое мясо положено подавать к кумысу - смело беритесь отгадывать «сканворд-плюс» в свежем номере газеты "Эфир".
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