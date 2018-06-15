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← Надо ли ходить с зубной щёткой на работу?

Первые урожаи дачников - боль в позвоночнике и воспалённые суставы

спина

Первые урожаи дачников не редиска и щавель, а боль в позвоночнике и воспалённые суставы! К тому же, «ударников» дачного труда подстерегает гипертония! Что делать? Выход один - прочитать публикацию в рубрике «Здоровье» свежего номера газеты "Эфир"!

Метки: в Перми, СМИ, Анонс

Опубликовано: 15.06.2018 в 15:08 в рубрике - Интересные новости, события, сенсации

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