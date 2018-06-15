Первые урожаи дачников - боль в позвоночнике и воспалённые суставы
Первые урожаи дачников не редиска и щавель, а боль в позвоночнике и воспалённые суставы! К тому же, «ударников» дачного труда подстерегает гипертония! Что делать? Выход один - прочитать публикацию в рубрике «Здоровье» свежего номера газеты "Эфир"!
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