Первые урожаи дачников - боль в позвоночнике и воспалённые суставы

Первые урожаи дачников не редиска и щавель, а боль в позвоночнике и воспалённые суставы! К тому же, «ударников» дачного труда подстерегает гипертония! Что делать? Выход один - прочитать публикацию в рубрике «Здоровье» свежего номера газеты "Эфир"!