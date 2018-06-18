Курс на «звёздный» путь
В Астропрогнозе на 18-24 июня «Стрельцам» будет не до отдыха, «Близнецам» звёзды не советуют тратить время впустую, а «Рыбам» наоборот желают побаловать себя чем-то приятным! Читайте свежий номер газеты "Эфир" и держите курс на свой «звёздный» путь!
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