Курс на «звёздный» путь

В Астропрогнозе на 18-24 июня «Стрельцам» будет не до отдыха, «Близнецам» звёзды не советуют тратить время впустую, а «Рыбам» наоборот желают побаловать себя чем-то приятным! Читайте свежий номер газеты "Эфир" и держите курс на свой «звёздный» путь!