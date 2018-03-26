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← Александр Дьяченко: «Проблема в том, что я большой»

Как сыр в масле

сыр

Один из самых древних и популярных продуктов определенно заслуживает собственного праздника. И он есть: 29 марта во Франции, самой «сырной» стране мира, проходит Национальный день сыра. Кстати, этот продукт хорош не только для вкусного перекуса. При помощи сыра можно...

 

1. ВЫИГРАТЬ БИТВУ

В середине XIX века уругвайский флот сражался с аргентинским. Битва была такой жаркой, что уругвайцы израсходовали все пушечные ядра. Тут их адмирал увидел в трюме круглые головки залежалого сыра. Ими и зарядили пушки. Дальше версии расходятся. По одной – сыр был таким твердым, что снес мачту на одном из кораблей противника. По другой – сыр настолько испортился, что аргентинские матросы неудержимо расчихались от запаха. Так или иначе, аргентинцы решили, что враг использует новое опасное оружие, и уплыли восвояси.

 

2. СОЗДАТЬ КАРТИНУ

Сальвадор Дали был большим поклонником сыра. Он говорил: «Если в стране нет хотя бы 50 сортов сыра и хорошего вина, значит, она дошла до ручки». И знаменитые текущие часы на картине «Постоянство памяти» Дали придумал, глядя на то, как плавится на солнце сыр камамбер, по недосмотру оставшийся на столе после обеда.

 

3. ПРИДУМАТЬ ГЕРОЯ

Говорят, идея насчет чеширского кота пришла в голову Льюису Кэрроллу при виде чеширского сыра. Одно время эти сыры делали похожими на мордочки улыбающихся котов, ведь сыр делается из молока, любимого кошачьего лакомства. Ходила даже поговорка: «Усмехаться, как чеширский кот». Исследователи говорят, что это в духе парадоксального стиля писателя: «Это похоже на фантастическую идею, что кот из сыра может съесть крысу, которая съела бы сыр!»

 

4. ОЗАДАЧИТЬ УЧЕНЫХ

Считается, что дырки в сыре возникают из-за углекислого газа, который выделяют живущие в молоке бактерии. Однако в швейцарских сырах дырок со временем почему-то стало гораздо меньше. Этот вопрос так озаботил швейцарское правительство, что оно поручило ученым исследовать проблему. И выяснилась забавная вещь. Раньше сыроделы разливали молоко после доения в открытые ведра, и туда попадали мельчайшие частицы соломы, которой полно в любом коровнике. Солома нарушала консистенцию сыра. А после того, как ведра снабдили крышками, соломы в молоке стало гораздо меньше. Но и дырок, увы, тоже.

 

5. ЗАМЕНИТЬ ДЕНЬГИ

Итальянский банк «Кредито Эмилиано» с 1953 года дает кредиты под залог... местного пармезана. Головки сыра банк помещает в специальное хранилище, где поддерживается нужная температура, за сыром тщательно следят. Если кредит не выплачивается в установленный срок, банк продает сыр самостоятельно и не остается внакладе: это один из самых дорогих сортов сыра в мире. Неудивительно, что банк уже трижды грабили. В последний раз в сырохранилище прорыли подкоп.

 

6. ЗАСТАВИТЬ ЛЮДЕЙ БЕГАТЬ

В последний понедельник мая в пригороде английского города Глостера проводятся сырные гонки. Участники бегут с высокого холма Купер-Хил за головкой сыра, пущенной с вершины. Побеждает тот, кто догонит ее быстрее остальных и вместе с ней пересечет финишную линию, – он и получает сыр в подарок. Гонка травмоопасная, так что периодически ее пытаются запретить. Но пока единственное, чего добились власти, – ограничения по весу сыра. Он не должен превышать 5 кг. А раньше, говорят, мог весить и все 18.

 

7. ПОЛЕТЕТЬ В КОСМОС

Когда в 2010 году на орбиту впервые вышел грузовой космический аппарат Dragon, ходили слухи, что на нем есть какой-то секретный груз. И недавно Илон Маск, глава аэрокосмической компании SpaceX, признался: на корабле был... сыр! Как говорит Маск, челнок нужно было чем-то нагрузить, а сыр не жалко. Так что головку сыра в специальном контейнере прикрутили к полу, снабдив грозной надписью «Совершенно секретно». Полет закончился успешно, но о том, что произошло с сыром, история умалчивает.

Метки: В России, В мире, СМИ

Опубликовано: 26.03.2018 в 16:08 в рубрике - Интересные новости, события, сенсации

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← Александр Дьяченко: «Проблема в том, что я большой»

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