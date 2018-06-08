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Пермь. Без пяти - триста!

анонс

Праздничные мероприятия, посвящённые 295-летию города Перми под слоганом: «Пермь. Без пяти - триста!» . Что ожидает пермяков и гостей краевого центра в юбилейные дни? Читайте в свежем номере газеты «Эфир»!

Метки: в Перми, Общество

Опубликовано: 08.06.2018 в 08:47 в рубрике - Интересные новости, события, сенсации

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