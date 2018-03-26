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← Анекдоты про Вовочку

Ставки сделаны

ставки сделаны

В сериале телеканала «НТВ» «Высокие ставки. Реванш» действие происходило в сети подпольных казино. Создатели сериала утверждают, что сочинять про подпольную игровую империю интереснее, чем про легальные казино. Но на примере некоторых звезд мы выяснили, что и легальные азартные игры могут быть источником курьезов.

 

ПОУЧИТЕЛЬНАЯ ИГРА ВИКТОРА ЛОГИНОВА

О своей самой памятной встрече с азартными играми Виктор вспоминает со смехом. «Мне тогда было 18 лет, и меня «развели» на игру в аэропорту Шереметьево, – рассказывает он. – Летали мы в командировку в Москву за синтезатором для театра. Пока мой руководитель, начальник радиоцеха, куда-то отошел, ко мне подошли и, показав пачки долларов, предложили сыграть. Я ответил, что у меня нет денег, а мне сказали: «Да ладно, поставь вон балалайку свою. Чувак, ты выиграешь, верняк». Глаза у меня загорелись, я обо всем на свете забыл. И конечно, проиграл. Меня похлопали по плечу – ничего, бывает... К счастью, тут появился мой начальник. Пока я обдумывал, как спасти ситуацию, объявили посадку. Начальник подбежал, схватил синтезатор и крикнул мне: «Бегом!» Картежники орут: «Эээ, куда?!» Я отвечаю, что сейчас его догоню и верну. Ну и успеваю пройти контроль. Такой вот жизненный урок... Судьба дала мне подзатыльник, но очень нежно. С тех пор я точно знаю, что в азартные игры на деньги играть нельзя».

 

ПРАЗДНИЧНАЯ ИГРА ВАСИЛИЯ УТКИНА

Долгое время ходили слухи, что спортивный комментатор выиграл в покер целую квартиру. И действительно, однажды Уткин сорвал крупный куш. «День был особенный, счастливый: у нашего товарища родилась дочка. Мы бросили всё и поехали отмечать это событие. Дело было уже вечером после работы, и посидели мы недолго. А на дворе лето, свободное для меня время, и мне хотелось продолжить торжество. Одолжив у друга немножко денег, я поехал играть в покер, – вспоминает он. – По счастью, я игрок не запойный и хорошо помню одну мудрость: не за то отец сына бил, что играл, а за то, что отыгрывался. Я довольно часто раньше поигрывал в казино, периодически, конечно, проигрывал, но для меня эти деньги не проигрыш, а просто сумма, потраченная на развлечение. Однако той памятной ночью я, кроме удовольствия, получил и очень большой куш – сидел в казино до позднего утра и выигрывал, мне страшно везло!» Однако этот выигрыш не стоит преувеличивать. Василий признается: за ночь выиграл что-то около тридцати тысяч долларов. Но чтобы обзавестись собственным жильем, ему пришлось добавить к этой сумме многолетние накопления и назанимать денег у всех знакомых. Так что квартира отнюдь не свалилась на него с неба.

 

РАДИОИГРА ДМИТРИЯ НАГИЕВА

В юности Дмитрий зарабатывал на жизнь самыми разными способами, в том числе работал швейцаром в казино. Однако удача пришла к нему гораздо позже, когда он стал радиоведущим. Причем счастливый случай произошел, можно сказать, заочно! Дмитрий вместе с женой, телеведущей Алисой Шер, вел на радио «Модерн» программу «Радиорулетка». «Я поставил фишку ради шутки. Алиса тогда находилась в самом казино, а я сидел в студии – было прямое включение. Она сказала: «Дмитрий, давайте я поставлю что-нибудь за вас». – «Ну поставьте фишечку на зеро», – рассказывает он. – И мы в одночасье выиграли 500 рублей! Приличная сумма, на которую был куплен роскошный светлый диван... К новому дивану был куплен коврик, в паре они образовали островок роскошной жизни, к которой я так долго стремился». Правда, прожила эта роскошь недолго – через три дня Нагиев-младший разрисовал диван фломастерами.

 

СПАСИТЕЛЬНАЯ ИГРА ЕКАТЕРИНЫ АНДРЕЕВОЙ

Телеведущая признается, что не азартна, но и ей довелось однажды посидеть за игорным столом – вынудили обстоятельства. «Как-то я столкнулась на дороге с дорогой иномаркой, – рассказывает она. – Муж был в командировке – негде было сразу взять деньги. Друг одолжил нужную сумму. Тут меня как раз пригласили на день рождения в казино. И одна известная женщина предложила сыграть. Я поставила условие: ставка твоя, играю я, итог – пополам. Как только выиграла сумму, которую нужно было отдать другу, решила остановиться. А вот моя напарница вошла во вкус, уговаривала: «давай еще!» Андреева искушать судьбу не стала. «Всё, что получил незаслуженно, опасно. Взамен у тебя могут забрать то, что не захочется отдавать», – объясняет она. Зато Екатерина без колебаний поставила деньги в политическом тотализаторе, когда делали ставки за или против победы Трампа в Америке. И выиграла. Впрочем, телеведущая говорит, что это не удача, а просто хорошие аналитические способности.

 

ОПАСНАЯ ИГРА ОЛЬГИ ПОГОДИНОЙ

Для актрисы особенно удачный поход в казино обернулся и особым стрессом. «Снималась как-то в фильме, который финансировал «авторитетный» бизнесмен. Съемки проходили в Донецке, где ему принадлежало всё, в том числе и отель, где меня поселили, и казино в этом отеле, – рассказывает она. – За день перенапряглась и не смогла заснуть. Спустилась ночью в игорный зал, села за покерный стол. Никогда в жизни мне так не везло! У меня выпадали такие комбинации, которые у заядлых игроков случаются несколько раз в жизни. В итоге выиграла тридцать тысяч долларов! Но не успела я встать из-за стола, как распорядитель игорного зала тут же взял меня под локоток: «Вам придется пройти со мной в офис». Ну ясно, кто же меня выпустит – с таким-то выигрышем! «Я актриса, снимаюсь в фильме, который финансирует ваш хозяин, – затараторила я и назвала фамилию распальцованного «мецената». – У меня предложение: давайте поделим мой выигрыш. Позвоните ему, думаю, он согласится». Наверное, я была убедительна, потому что с «добрым дядей» связались и деньги мне всё же отдали – не все, половину».

Метки: В России, Кино, СМИ

Опубликовано: 26.03.2018 в 12:30 в рубрике - Интересные новости, события, сенсации

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