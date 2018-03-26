Анекдоты про Вовочку

Владимир Пресняков-младший, несмотря на «пресную» фамилию, – один из самых веселых представителей российского шоу-бизнеса. 29 марта ему исполнится 50 лет, а он всё такой же неугомонный шутник. А уж сколько смешного произошло за эти годы с ним самим!

АНЕКДОТ ДЕТСКИЙ

Как многие дети знаменитостей, Пресняков-младший рос хулиганом. Впрочем, ему было на кого равняться. Говорят, как-то раз, когда Владимир Пресняков-старший пришел в школу на родительское собрание, учительница высказалась в духе «Чего можно ожидать от сына, когда так выглядит отец?» Сам Владимир Петрович утверждает, что до определенного момента пытался читать сыну нравоучения по поводу учебы, но однажды понял, что в его годы был таким же. «Вместо этого я другую тактику избрал, – говорит музыкант. – Стал говорить прямо противоположное тому, к чему раньше призывал. Неохота Володе в школу идти, он ищет повод, чтобы сачкануть, я ему и подыгрываю: «Правильно, отдыхай, на кой ляд тебе эти уроки сдались?» Вова понимал, что я его раскусил, дальше прикидываться больным не имело смысла, поэтому он быстро собирался и уходил в школу...» Зато и таланты Пресняков-младший демонстрировал с детства. На сцену он вышел в совсем юном возрасте во время концерта родителей, правда, ничего не спел, а просто ходил туда-сюда вдоль кулис и кланялся залу. А в 11 лет он... сочинил песню вместо отца! «Текст ну никак у меня на музыку не ложился! – признается Пресняков-старший. – Говорю своему другу, поэту Валере Саутину: «Пойдем на кухню чайку попьем, авось потом что-нибудь придумаю». А Вовка тем временем партизанским методом пробрался за пианино, увидел стихи на пюпитре и поет вовсю на свою мелодию. Меня аж током шибануло, настолько это была та мелодия, которую я не мог найти. Прокрались мы потихоньку в комнату, Вовка увидел нас – и деру. Я ему: «Ну-ка вернись, сынок, и повтори еще раз!» Сынок повторил. Валера на меня с такой жалостью посмотрел, сын-де отца с лёту обошел: «Ну что будем делать?» Я отвечаю: «А что тут еще делать, когда песня сочинена и композитор юный перед тобой?»

АНЕКДОТ РОДИТЕЛЬСКИЙ

Со своими родителям Владимир очень дружен. Но семейное чувство юмора не дает спокойно жить никому из Пресняковых. Владимир-старший известен своими шутками, однако и авторитет не спасает его от розыгрышей сына. «Он умеет так менять свой голос, что даже я его не узнаю, – признается Владимир Петрович. – Например, когда в Москву приехал с концертами Стинг, Володя позвонил мне и на ломаном русском представился переводчиком гастролера. Якобы певец собирается записать несколько своих песен на московской студии, много слышал обо мне как выдающемся сопрано-саксофонисте и хочет пригласить поучаствовать в записи. Договорились, что следующий звонок будет через три дня. Мне, естественно, захотелось блеснуть перед Стингом исполнительской техникой, я начал усиленно заниматься, даже новую трость в саксофон поставил, чтобы звучало ярче. И вот когда я достиг пика формы и мой саксофон прекрасно звучал во всех регистрах, вновь зазвонил телефон. Волнуясь, спрашиваю «переводчика», когда и на какую студию ехать. На том конце провода выдержали паузу, и Володя уже своим обычным голосом говорит, что это была лишь шутка... А однажды он меня всерьез встревожил. Позвонил и голосом с кавказским акцентом пригласил на стрелку с представителями диаспоры: «Нам нужно с вами, Владимир Петрович, поговорить на одну очень серьезную тему». Хорошо, хоть в конце разговора раскололся». Впрочем, Владимир Петрович на такие выходки не обижается – понимает, в кого сын уродился шутником.

АНЕКДОТ ТАНЦЕВАЛЬНЫЙ

Владимир Пресняков-младший умеет не только петь, но и танцевать. В юности он серьезно увлекался брейк-дансом и даже выигрывал соревнования. «Третье место у меня было по Москве, – вспоминает он. – Такие были классные детские времена – мы жили этим! Многие из тех, с кем я тогда тусовался, стали большими людьми… У меня недавно был смешной случай. Остановил гаишник и в ответ на мое «отпусти» говорит: «Выйди из машины, главный хочет с тобой пообщаться». Подхожу, а там сидит полицейский с таким пузом, что оно реально давит на руль. «Ну что, узнаешь?» – спрашивает. Я отрицательно мотаю головой и начинаю нудить: «Отпустите, пожалуйста, мы опаздываем». «Узнавай, узнавай, – улыбается он, – узнаешь – отпущу». Я говорю: «Ну не мучайте меня, не помню». «Ну я же Лешка-брейкер, мы когда-то на Арбате вместе танцевали. Забыл, что ли?» Кстати, есть версия, что танцам Владимир обязан и своим необычным голосом. Однажды после тренировки он переохладился и заработал воспаление легких, настолько серьезное, что голос пропал совсем. А когда вернулся, у певца появился редкий по высоте фальцет.

АНЕКДОТ РАБОЧИЙ

Артист не замечен в скандалах с целью продвижения своего имени. Но это не значит, что его не волнует работа. Просто проявляется это своеобразно. Например, его шестой альбом «Слюньки», который вышел в 1996 году, критики разгромили. Они утверждали, что диск полностью провалился в продаже, писали, что создатели вернули едва ли шестую часть того, что было потрачено на запись. Естественно, это возмущало певца, который считал альбом вершиной своего творчества. Чтобы доказать, что злопыхатели ошибаются, Владимир придумал необычный эксперимент. Он прошел по всей Тверской улице, где тогда торговали кассетами, и зашел в каждый киоск. У всех продавцов певец спрашивал, как продается его последний альбом. Неизвестно, действовало ли так обаяние артиста или продажи в самом деле были неплохие, но везде его встречали восторженно. Наслушавшись комплиментов своему детищу от продавцов, Пресняков сделал вывод, что всё не так уж плохо, и успокоился.

АНЕКДОТ ФАНАТСКИЙ

Пик популярности Владимира пришелся на 1990-е, когда его «Стюардесса по имени Жанна» гремела из каждого магнитофона. Однажды на концерте Преснякову пришлось спеть ее несколько раз подряд. «Подошел чувачок и говорит: «Ты ничего не пой, вот тебе гонорар концерта, и еще плюс гонорар – мне нужно шесть раз «Стюардессу», – вспоминает Владимир тот случай. Певец согласился, но подошел к делу с привычным хулиганством. Спеть-то он спел, но в итоге получилось едва ли не шесть разных песен. Владимир каждый раз исполнял свой хит в разной манере – от народной до классической. В конце концов подвыпившему поклоннику пришлось уточнить, что петь нужно, как обычно.

АНЕКДОТ ЛЮБОВНЫЙ

История знакомства артиста с женой, певицей Натальей Подольской, тоже полна курьезов. Наталья и Владимир оказались в одной команде на съемках передачи «Большие гонки». «Я был тогда отвратным негодяем и сказал ей довольно развязным тоном: «Здравствуйте, Наталья! Садитесь рядом со мной. Тут свободно». И она села, – вспоминает артист. – Я продолжил очень дерзко: «Детка, пойдем покувыркаемся в бассейне». Я думал, что после этих слов получу по тыкве. Но нет. Она согласилась». Наталья же признается, что ее поразил до глубины души сам факт того, что знаменитость знает ее имя. «Меня тогда сразу торкнуло – это мой будущий муж!» – говорит она. Кстати, на следующий день судьба, можно сказать, преподнесла Преснякову урок. «Я, дурачок, решил на «Больших гонках» приманить быка, как корову, – конфеткой, – признается он. – Начал размахивать леденцом у него перед носом – и тут же оказался в воздухе! Первое, о чем я подумал, очнувшись в больнице: «Мне не хватает дыхания». Со сломанными ребрами тяжело дышать, но дело было не в них. Воздуха не хватало, потому что рядом не было Наташи». В итоге дело закончилось браком и рождением сына Артема. Говорят, Наталья – самая терпеливая из жен артиста. Например, когда креативный муж стал регулярно разрисовывать спящую супругу фломастерами, она вместо того, чтобы закатить скандал, просто вручила ему другие фломастеры – легко смывающиеся с кожи. А когда Наталья просыпается, супруги неустанно общаются друг с другом. «Мы с Тусей – самые крутые абоненты, нас такими даже признала наша телефонная компания! – рассказывает певец. – Нам единственным сделали абсолютно неограниченный тариф, потому что мы не можем провести и часа, не созвонившись. Наш рекорд – 9 часов общения. Я летел в самолете и всё это время болтал с ней. Для нас общение друг с другом – как воздух. «Привет, ну что ты делаешь?» – и на часы вот такой беседы».