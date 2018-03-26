Юлия Пересильд осталась в актрисах благодаря «Маньяку»

На первый взгляд кажется, что судьбой Устиньи, героини Юлии Пересильд в сериале «Золотая орда», распоряжаются мужчины. Но на самом деле эта хитрая интриганка способна манипулировать всеми вокруг. А какую роль играют мужчины в жизни самой актрисы?

25 пацанов

«У меня в родном Пскове с пятого класса была компания: я, Ира Петушкова и 25 пацанов, – признается Юлия Пересильд. – Я привыкла дружить с парнями, мне с ними комфортно. Гораздо интереснее обсуждать футбол или почему потек карбюратор, чем болтать про то, чем намазать лицо... С парнями я три раза в неделю ходила в «качалку», тягала железо. Зато могла и в морду дать, если видела, как кого-то обижают. Помню, в школе стали обижать одного парня, отличника. Я тоже училась на одни «пятерки», но этот был уж совсем «ботан». Одно дело, когда его обижали мальчишки, но когда и девчонки стали прикалываться, я не выдержала. Отозвала одну в сторонку и потягала там за волосы, чтобы она пришла в себя».

Олигархи вредные и полезные

Юля с детства обожала петь и могла бы стать певицей, но... «Помню, как мы с педагогом по музыке ходили по местным рыбным олигархам, чтобы собрать денег мне на поездку в Москву на конкурс «Утренняя звезда», – рассказывает она. – Открывалась дверь, и входила я, сразу распевая, чтобы не терять зря времени: «Наташка, Наташка, я словно растеряшка и думаю лишь только о тебе». Тогда нам удалось собрать миллион семьсот тысяч рублей – для Пскова это была космическая сумма. Мы приехали в Москву, прошли первый тур, но на поездку на второй тур уже не удалось собрать денег. Олигархи не купились на «Наташку»...» Зато сейчас актриса Пересильд вызывает у олигархов повышенный интерес. «Предложения поступают регулярно последние лет семь, – признается она. – Звонят чаще всего посредники, предлагают дворцы и яхты. А ты в этот момент стоишь на даче по колено в грязи и пропалываешь морковку. Начинаешь интеллигентно объяснять, что спасибо большое, но мне совсем не интересно то, о чем вы говорите». Впрочем, к некоторым миллионерам Юлия благоволит. Например, дружит с Романом Абрамовичем, поскольку он помогает благотворительному фонду «Галчонок», в попечительский совет которого входит актриса.

Свой Мастер

В театральный вуз Пересильд смогла поступить только со второго раза, за что судьбе очень благодарна. «Если бы я поступила в первый год, то никогда бы не попала в ГИТИС к своему мастеру Олегу Львовичу Кудряшову. А именно он сделал меня актрисой, – объясняет она. – Я ведь никогда не ходила даже в театральный кружок, да что там, в театре на момент поступления ни разу не была. Просто рвалась в Москву, потому что чувствовала, что это город моей энергетики. На вступительных экзаменах меня можно было принять за Фросю Бурлакову: полноватая деваха с красными щеками и длинной косой. И то, что я попала к Кудряшову, – настоящее счастье, так как мастер сразу увидел меня другой. Он сказал: «Нет, ты не Фрося Бурлакова. Давай-ка мы тебе дадим немецкую пьесу – ты сыграешь слепую…» Конечно, учиться было непросто. Повышенной стипендии хватало только на еду, да и то не на весь месяц. Чтобы заработать, мы с однокурсниками пели в переходе метро. Иногда подходили милиционеры, но мы показывали студенческие, и нас никто не трогал. Курс у нас был не мажорный, собранный со всей страны, немножко дикий. И в каждом Кудряшов смог раскрыть индивидуальность».

«Маньяк» с «Мосфильма»

А еще Юлия могла не стать актрисой, если бы не «маньяк» с «Мосфильма». «В конце первого курса моя подруга Ленка сказала, что мы должны поступить в актерское агентство на «Мосфильме». Я взяла домашнюю фотографию на фоне ковра, и мы поехали на киностудию, – вспоминает эту историю Пересильд. – Тогда мне казалось, что в этом жутком месте за каждым углом скрываются маньяки, которые ждут таких дурочек, как мы с Ленкой. Поэтому, когда в коридоре нам встретился режиссер Саша Баранов, окинул меня с ног до головы взглядом и сказал: «А пройдемте-ка со мной, девушка, сфотографируемся», я набычилась: «Чё? Щас я кому-то сфотографируюсь!» Саша рассмеялся и подослал ко мне кастинг-директора Веру Николаевну. Женщину я уже не испугалась. Пошли, сфотографировали, какие-то вопросы задали… Закончился первый курс. Еле наскребла денег на общий вагон до Пскова. Вернулась домой и вижу – совсем без меня там закисли: нет работы, нет денег. Решила никуда не возвращаться, своим помогать. И вдруг звонок: «Режиссер Александр Баранов утвердил вас на роль в сериале «Участок» с Сергеем Безруковым. Шесть съемочных дней. Утром подъезжайте к «Мосфильму». А я понимаю, что мне билет не на что купить и занять даже не у кого. Отвечаю: «Я сейчас в Пскове. И у меня нет денег на билет». Мне прислали срочный банковский перевод, и я поехала в Москву. Когда получила свой первый гонорар, сразу купила ящик лапши быстрого приготовления про запас. Еда есть. Что еще нужно? Решила: остаюсь в артистках!»

Любимые мужчины: ложные и настоящий

Юлия тщательно скрывает свою личную жизнь, поэтому ей в любовники часто приписывают партнеров по съемкам или спектаклям. «В этот список попали и Женя Миронов, и Владимир Машков. Но самая забавная история связана с Женей Цыгановым, – рассказывает актриса. – Однажды у меня в 6 утра зазвонил мобильный телефон. «Юлия, доброе утро! Это журналист такой-то. Простите, что так рано, но что вы можете сказать по поводу Евгения Цыганова?» Я закричала: «Что случилось? Что с Женей? Его дети? Авария? Он жив?» Мои крики так напугали человека, который мне звонил, что он бросил трубку. Я включила компьютер и увидела в новостях: «Евгений Цыганов ушел от беременной жены к Юлии Пересильд». Всего лишь? Жив! Какое счастье! А причина была в том, что кто-то пустил слух, что после фильма «Битва за Севастополь» у нас с Женей начался роман. Через несколько дней у меня был день рождения, Цыганов позвонил с поздравлениями. «Жень, а я что-то не поняла, ты где? – предъявила я ему претензии. – Тут пишут, что ты ко мне ушел, а всё никак не дойдешь». Мы с ним посмеялись от души...» Лишь недавно Пересильд наконец призналась, что отцом ее двоих детей является режиссер Алексей Учитель. «Алексей хороший отец, который заботится о дочерях, – говорит она. – И я никогда его не скрывала, я просто ненавижу говорить о личной жизни».

Будущий сын

У актрисы две дочки, но в обе свои беременности она была уверена, что ждет мальчика. «Мне всегда казалось, что у меня должен быть именно сын, что я по своей природе – мама мальчика, – объясняет Юлия. – Но какие еще мои годы! Женщина будет всегда оставаться молодой, пока у нее есть маленькие дети, так что я собираюсь еще рожать и рожать, чтобы старость никогда не наступила». А пока сына нет, актриса не распускает дочек. «Мне бы ужасно не хотелось, чтобы они выросли капризными, – не люблю капризных людей, – говорит она. – Младшая, Маша, ходит в обычный детский садик, старшая, Аня, – в муниципальную школу рядом с домом. И это моя принципиальная позиция. Я хочу, чтобы они учились в обычной школе, а не в элитной. Пусть они не станут такими умными и высокообразованными, как кто-то, зато вырастут людьми, знающими реальную жизнь».