Екатерина Стриженова 20 лет официально не ночует дома

«Включите телевизор, и кто-то очень знакомый вам обязательно скажет «Доброе утро!» – говорит Екатерина Стриженова. 20 марта актриса и телеведущая празднует свой день рождения. Возраст она не скрывает, но на свои 50 отнюдь не выглядит. В юбилейный год Екатерине есть что вспомнить. Например, она...

...лишилась волос на контрольной

Екатерина родилась в интеллигентной творческой семье Токмань. Ее папа был журналистом, главным редактором журнала «Студенческий меридиан», а мама – филологом. У Екатерины есть старшая сестра – ныне известный дизайнер и модельер Виктория Андреянова. «Маленькая, я росла с ощущением, что все должны меня любить. Так оно и было. Я уродилась ни в маму, ни в папу. У Вики глаза голубые, а у меня карие. Нянечка в детском саду смеялась: «Что же ты глаза не моешь, они у тебя черные?» Я это воспринимала всерьез и, когда умывалась, терла их, терла», – вспоминает Екатерина. Отдельной гордостью Кати были длинные и густые каштановые волосы. «С первого класса за мной ухаживал один мальчик, но я не отвечала ему взаимностью, – вспоминает Екатерина. – В седьмом классе его друг, чтобы отомстить мне, отрезал мою длинную косу прямо на контрольной. Как сейчас помню этот звук, когда лезвие прошлось по косе и ее часть просто упала за парту. Дома я сказала, что сама отрезала себе волосы, потому что даже представить не могла, какое наказание постигло бы за это мальчика».

...не ночует дома

В программе «Доброе утро» Екатерина Стриженова работает уже больше 20 лет. «Это же целая жизнь! – говорит телеведущая. – И всё это время я раз в неделю официально ночую не дома. Хорошо помню, как нам с мужем в 1997 году предложили попробовать себя в роли ведущих. Пришли на смотрины, что-то поговорили на камеру, а потом Дима Дибров говорит: «Стрижей можно сразу ставить в эфир – выплывут!» Трудно посчитать, сколько интересных гостей приходили к нам в студию. Помню, как впервые в Россию приехала Сезария Эвора – певица с островов Зеленого Мыса. Так ей пришлось налить коньяка, разрешить курить в кадре и сидеть босиком – без этого она интервью не давала. А импозантный Хулио Иглесиас наотрез отказался садиться в кадре на гостевое место. Сказал, что снимается только другой стороной – она у него более красивая. Пришлось спешно двигать студийные диваны. Случались курьезы и со мной лично. Как-то на рассвете я пошла в гримерку переодеваться перед эфиром, а дверь от сквозняка захлопнулась. И заклинило замок. Как назло, свой телефон я оставила в студии. Пришлось колотить в дверь руками и ногами, звать на помощь. И только когда я уже в отчаянии завопила: «Пожар!» – меня наконец услышал охранник. Но дверь не поддалась и ему. Тем временем истекают последние минуты перед прямым эфиром. К счастью, операторы успели снять дверь с петель, и за 28 секунд до включения я вбежала в студию. В общем, сплошной адреналин!» А за нарядами ведущей «Доброго утра» пристально следит... мама. «Больше всего Кате влетает именно от нее, – рассказывает старшая сестра Екатерины Виктория. – Наша мама включает программу «Доброе утро», с пристрастием рассматривает, в чем Катя появилась в эфире, затем высказывает всё мне, а после звонит Катерине. Мама у нас строга, а ее любимая фраза такая: «Вы живете не среди модельеров, а среди людей, будьте добры, соответствуйте».

...отказывается от машины, квартиры и вертолета

Александр и Екатерина Стриженовы считаются в шоу-бизнесе образцовой парой. «Неужели кроме Александра никто никогда не предлагал вам руку и сердце?» – часто спрашивают Екатерину. «Предлагали! И не раз, – отвечает Стриженова. – И не только руку и сердце, но и машину, и квартиру, и даже вертолет. Вот только приходится отказываться: машина и квартира у меня уже есть, а в вертолете меня укачивает. Кстати, Саша об этих предложениях ничего не знает, я его по таким пустякам не беспокою. Честно признаюсь, я и сама пробовала влюбиться, но у меня так ничего и не получилось. Видимо, я однолюб». Как говорят дочери Стриженовых Анастасия и Александра, «историю знакомства мамы с папой знает вся страна». Они познакомились, еще будучи школьниками, на съемках фильма «Лидер», где оба играли главные роли. С тех пор не расставались. Фамилию Стриженова Екатерина носит уже более 30 лет.

...танцует цыганочку с выходом

Свое первое «предсвадебное» романтическое путешествие супруги до сих пор помнят в деталях. «Мы поехали в Крым, нас туда отвез родственник – крановщик дядя Леня, – рассказывает Александр Стриженов. – Катина мама Валентина Яковлевна очень за нас волновалась, ведь в гостинице в советское время без штампа в паспорте нас бы не поселили. Да что там! И штамп в те годы ничего не гарантировал. Помню, однажды, будучи в Крыму на съемках, мы не верили Армену Джигарханяну, который утверждал, что в Бахчисарае в гостиницах висят таблички «Разнополых супругов в один номер не селим». Я даже специально туда ночью смотался, чтобы проверить. Оказалось, Джигарханян не соврал. В общем, дядя Леня поселил нас в частном секторе. И каждые выходные приезжал нас навестить с друзьями. Ехали на дикий пляж. Натягивали огромный авиационный парашют – получался шатер. Было чудесно! Костер, шашлыки, канистра вина. Из отдыхающих подбирался целый ансамбль: мандолина, скрипка, две гитары. И вот такая картинка: закат, костер, веселая компания, музыка, песни, и Катька танцует на песке цыганочку с выходом».

...меняет телефоны, а не мужа

«Желтая» пресса уже не раз «разводила» звездную пару. Дошло до того, что супруги вчинили иск «нечистоплотным» изданиям – и выиграли дело. Журналисты не унимались: «Вы будете утверждать, что все эти годы прожили в мире и полном согласии?» «В мире и согласии, – отвечает Екатерина. – Но не в полном. Мы же нормальная семья! Конечно же, ругаемся, мы же люди. Но у нас уже давно существует уговор: если и выяснять отношения, то не при детях и не при посторонних. У меня есть образование психолога, так вот, у Саши самая ругательная фраза: «Ты же квалифицированный психолог!» Бывает, выясняем отношения громко и шумно. Например, раньше Саша на пике таких выяснений бил телефоны. Не скрою, телефонов мы поменяли не один десяток. Но это гораздо менее хлопотно, чем менять жен или мужей».

...завела служебный роман

Однажды «квалифицированный психолог» так сильно обиделась, что ушла от мужа на несколько дней. «Я вернулась с гастролей, а муж меня не встретил, – вспоминает Екатерина. – На следующий день я собрала вещи, и мы с дочкой уехали. Кто-то скажет: вот дура! Вода горячая в доме была, муж зарплату приносил – чего ей не хватало?! Но как объяснить, что для меня тот случай был просто вопиющим? Я ведь без Сашки шагу ступить не могла. Запросто села бы в другой самолет, чужую машину, забыла бы дома паспорт или чемодан. Да что говорить, без Саши я даже паспортный контроль пройти не в состоянии! А тут он взял и не встретил... Саша приезжал к нам каждый день, привозил дочке фрукты, конфеты и через нее же вел «подрывную» работу. А тут еще мы стали вместе выходить в эфир «Доброго утра» – согласие дали еще до «кризиса». В общем, у нас начался «служебный роман» и однажды после эфира Саша отвез меня к себе домой…»

...не загораживает мужа

Кроме работы на телевидении Стриженова успевает и театре играть, и в кино сниматься. На ее счету 8 ролей в театре и уже более 40 – в кино. График сумасшедший, но в те редкие моменты, когда семьи Екатерины и ее сестры Виктории оказываются в Москве, они стараются проводить время вместе. Сестры, их мужья, дети и мама Валентина Яковлевна особенно любят играть в «Эрудит». Самым сильным и провокационным игроком в этой команде оказывается Валентина Яковлевна. Будучи филологом, она порой выкладывает самые невообразимые слова и говорит при этом: «Вы всё равно это слово не знаете! Оно из области... кораблестроения!» Но дочерей и внуков не проведешь: теперь они садятся играть с хитрой бабушкой только со словарями.

А еще Екатерина Стриженова – заядлый грибник. Сезон никогда не пропускает. Излюбленное место семьи для «тихой охоты» – остров на Волге. Готовить телеведущая тоже любит, ее фирменной блюдо – рыбные котлеты. Правда, в последнее время Стриженова всё чаще задумывается о похудении. И всё из-за мужа, который несколько лет назад похудел на 50 кг. «Я стал экономически выгоден для семьи в плане еды! – хвастается Александр. «Но совершенно не выгоден в плане гардероба. Его пришлось сменить три раза!» – парирует супруга. И вздыхает: «Мне теперь тоже нужно похудеть. Чтобы соответствовать новой форме старого мужа. А то будет как в анекдоте: «У моей жены глаза голубые-голубые, а остальное всё – попа!» И фотографы на красной дорожке недавно кричали: «Екатерина, не загораживайте мужа!»