Сонное царство

Человек проводит во сне примерно треть жизни. Чтобы напомнить людям о важности полноценного сна, Всемирная организация здравоохранения учредила День сна – в этом году он отмечается 16 марта. А знаете ли вы, что бывает...

1. СОННАЯ ЛИТЕРАТУРА

Есть несколько версий того, как была написана комедия Грибоедова «Горе от ума», и в каждой фигурирует вещий сон. Например, близкий друг писателя вспоминал: «Будучи в Персии в 1821 г., Грибоедов мечтал о Петербурге, о Москве, о своих друзьях, родных, знакомых, о театре, который он любил страстно, и об артистах. Он лег спать в саду и видел сон, представивший ему любезное отечество со всем, что осталось в нем милого для сердца. Ему снилось, что он в кругу друзей рассказывает о плане комедии, будто им написанной, и даже читает некоторые места из оной. Пробудившись, Грибоедов берет карандаш, бежит в сад и в ту же ночь начертывает план «Горя от ума» и сочиняет несколько сцен первого акта».

2. СОННОЕ ВДОХНОВЕНИЕ

Ученым и изобретателям идеи тоже часто приходили во сне. К примеру, изобретатель швейной машинки Элиас Хоуи очень долго не мог придумать, какой сделать машинную иглу – обычные швейные всё время рвали нитку. Но однажды ему приснился кошмар. Хоуи увидел, что карабкается на дерево где-то в Африке, чтобы спастись от туземцев, вооруженных странными копьями с отверстиями на концах. Проснувшись, он понял, что ушко иглы нужно сделать с другой стороны – так и появились привычные нам иглы для швейных машин.

3. СОННОЕ ИСКУССТВО

Лондонец Ли Хадвин с детства страдает особой формой лунатизма: стоит ему заснуть, как он начинает... рисовать! Это началось, когда Ли было 4 года. Поначалу он просто черкался на всем, что попадалось под руку. Но сейчас Ли создает настоящие картины. Правда, проснувшись, ничего об этом не помнит. Он не интересуется живописью, днем работает санитаром. Но феномен Ли так заинтересовал общественность, что его работы выставили несколько художественных галерей, и одна картина была куплена почти за миллион долларов.

4. СОННЫЙ СПОРТ

В Испании в 2010 году провели чемпионат по сиесте – послеобеденному сну. Участникам предлагалось прилечь на диван, а затем по команде судьи заснуть

на 20 минут. Жюри оценивало скорость засыпания, продолжительность сна (всё это определялось при помощи датчиков), а также громкость храпа, оригинальность позы спящего и... красоту его пижамы. Победил 62-летний выходец из Эквадора Педро Сориа Лопес, который проспал 17 минут и поразил жюри храпом в 70 децибел.

5. СОННАЯ МОДА

Сотрудники одной гостиничной сети как-то раз увидели исследование, согласно которому больше половины жителей Великобритании регулярно не высыпается. И решили помочь своим клиентам, выпустив особый костюм-одеяло. В этом наряде можно спать где угодно, даже в общественном транспорте. Брюки и пальто действительно похожи на одеяло, они мягкие и теплые, а воротник легко превращается в подушку.

6. СОННЫЙ ПРАЗДНИК

В Финляндии 27 июля отмечается День сони. Поначалу это был религиозный праздник, посвященный легенде о семи эфесских отроках – святых, которые скрылись от гонений в пещере и там проспали 200 лет. Считается, что та же участь постигнет любого, кто проспит в это день дольше положенного. Кроме того в некоторых городах тайно выбирают «Соню года». С утра в день праздника, накрыв с головой одеялом, его ведут на пристань и сбрасывают в воду. Только тогда жители узнают, кто в прошлом году спал дольше всех. Надо сказать, традиция не щадит никого, и это вполне может быть мэр города.

7. СОННАЯ ПСИХОЛОГИЯ

Поза во сне многое может сказать о характере человека. Считается, что добродушные и общительные люди спят на спине, закинув руки за голову. Уравновешенные и спокойные – на боку, подогнув под себя ноги. Спать на животе любят люди предусмотрительные, закрытые и склонные к лидерству. Ну а калачиком сворачиваются те, кому не хватает уверенности в себе.