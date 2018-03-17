Юрий Колокольников: «Мне легче играть на английском»

Юрий Колокольников – один из немногих российских актеров, которые активно снимаются на Западе, причем не только в ролях «плохих русских». Отечественные телезрители могут оценить его актерский талант в новом сериале телеканала «НТВ» «Обратный отсчет». Герой Юрия – опытный оперативник Корсаков – склонен отпускать циничные шуточки в самые неподходящие моменты. Колокольников и сам тяготеет к неожиданным поступкам. Например, он...

...Укусил канадского учителя

Юрий родился 15 декабря 1980 года в Москве в семье математика и переводчицы. Но родители развелись, когда он был еще маленьким. И мама, прихватив пятилетнего Юру и его старшего брата, перебралась с ними сначала на Камчатку, потом в США, а затем в Канаду. Там, в тихом Ванкувере, юный Колокольников рос настоящим возмутителем спокойствия: часто сбегал из дома и попадал в полицейский участок за хулиганские выходки. «Тогда я был уже мало управляем, – признается Юрий. – Позже конфликтовал с учителями в школе. Особенно один мне не нравился – чего-то он на меня наезжал всё время. В общем, однажды мне это надоело, я разбежался, запрыгнул на него и укусил за ухо…» После этого мама Колокольникова поняла, что с воспитанием младшего отпрыска не справляется, и отправила десятилетнего сына в Россию к отцу.

...Приобщился к миру кино, воруя яблоки

Российская действительность стала для Юры неприятным откровением: очереди за сахаром, мыло и порошок – по талонам, а всё остальное достать и вовсе невозможно. Но мальчик не растерялся. «Сначала я поревел, поконфликтовал, а потом понял, что это бесполезно, и быстро адаптировался. Стал, как все, в очередях за сахаром стоять, – вспоминает он. – А в 11 лет заработал 375 рублей. Мой первый бизнес хоть и не относился к кино, но с кинематографом всё равно был связан. Я жил напротив «Мосфильма», где находился большой яблоневый сад. Так вот, я перелезал через забор, собирал яблоки в рюкзак и ехал продавать их на Киевский рынок». Правда, дальнейшего развития бизнес не получил, поскольку от стояния на солнце с Юрой на третий день приключился солнечный удар.

...ради любви в 15 лет окончил школу

Вскоре у мальчика появилась возможность приобщиться к миру кино уже по-настоящему. «Лет с пяти я уже точно знал, что буду актером, – уверяет он. – Научился всех передразнивать, мог изобразить и припадки эпилепсии перед родителями. Конечно, я не представлял тогда, что это за профессия такая, но уверенность в том, что буду играть в кино, уже присутствовала. В Москве папа, который увидел, куда меня тянет, сразу стал двигать в этом направлении. В 1991 году, прочтя объявление, он привел меня на «Мосфильм» на пробы в фильм «Железный занавес». Там я сыграл небольшую роль беспризорника. Потом папа подсказал мне пойти в киношколу. В 15 лет я сдал экстерном экзамены за два последних класса средней школы – это несложно, надо просто посидеть за учебниками – и поступил в «Щуку». Просто я был влюблен в девушку из киношколы, она закончила на год раньше и сразу поступила в Щукинское. Я знал, что мне тоже надо поступить туда, чтобы завоевать ее сердце. В итоге – завоевал».

...понял, сколько он стоит

Еще третьекурсником Юрий снялся в небольшой роли лейтенанта Блинова в фильме «В августе 44-го», и начинающего актера заметили. После окончания «Щуки» перед ним были открыты двери многих московских театров. «Но мне хотелось попробовать чего-то другого, тем более что я прожил определенную часть жизни за океаном, – признается Колокольников. – Когда тебе 20 лет и ты актер, куда надо ехать? Конечно, в Лос-Анджелес, главную столицу киноиндустрии. Надо ведь было с чего-то начинать свой путь к «Оскару». Родители поддержали, вот я и уехал. В итоге прожил там год, кем только не работал: уборщиком, официантом в закусочной. Чуть-чуть поснимался, но не пробился – вернулся в Россию. Самое главное – я понял, как надо продавать себя. Понял наконец-то, кто я такой и сколько реально стою, – в том смысле, что ничего не стою: таких, как я, там – миллион. Словом, школу прошел хорошую».

...доигрался до обморока

В России Юрию повезло получить приглашение на главную роль в спектакле Кирилла Серебренникова «Сладкоголосая птица юности» с Мариной Неёловой. «Я им честно сказал: «Ничего не знаю и ничего не умею!» Думаю, за это они меня сразу и полюбили, – вспоминает Колокольников. – Марина мне очень много дала. Любимой ее фразой было: «Ну что, Юра? Репетировать надо!» Репетировали не зря: молодой актер произвел фурор. А потом был спектакль «Ромео и Джульетта» Роберта Стуруа, в котором Юрий сыграл со своей бывшей однокурсницей Натальей Швец. «На премьере я вдруг потерял сознание, – признается актер. – Стуруа поставил сцену любви как танец: Ромео медленно подходит к Джульетте под музыку и начинает как бы стекать по ее телу. Мы репетировали ночами, было дикое напряжение. И вот эта сцена. Я играю, и тут мне снится прекрасный сон. Что премьера еще не скоро... Что всё впереди... И вдруг меня словно будят резким светом. Открываю глаза и в ужасе понимаю, что я на сцене и на меня светят софиты. Чудом вспоминаю текст и доигрываю как надо. Наташа решила, что это моя прекрасная импровизация: играю – и вдруг – раз! – падаю на пол. «О, какая находка!» – подумала она. Врагу не пожелаю такой находки... А Марина Неёлова, которую я позвал на ту премьеру, после спектакля входит ко мне в гримерку и со своей неповторимой интонацией говорит: «Ну что, Юра? Репетировать надо!»

...Привез из Лондона парик для следователя

Юрий много снимался в России, но настоящая шумиха вокруг его имени поднялась, когда его утвердили на роль Стира, вождя дикого племени, в четвертом сезоне британского сериала «Игра престолов», который пользуется бешеной популярностью по всему миру. «Причем у меня был жесткий контракт, по которому я полгода не имел права об этом говорить, – вспоминает Юрий. – Меня распирало, я готов был взорваться, но надо было хранить тайну. А когда мое участие в проекте проанонсировали, телефон стал звонить с 5 утра, в дверь ко мне постоянно стучали. Это было какое-то безумие! Без ложной скромности скажу – на меня тогда обрушилась лавина позитивной энергии». Параллельно со съемками «Игры престолов» в Исландии Юрий снимался в России в сериале «Седьмая руна». Переходить от образа каннибала Стира к интеллигентному следователю оказалось непросто, причем не только психологически. «У моего героя была короткая стрижка, а для съемок в «Игре престолов» я должен был побриться налысо, – рассказывает Колокольников. – Когда об этом узнали на площадке «Седьмой руны», поднялась паника: не может мой герой вдруг появиться в кадре лысым! Значит, нужен парик с короткими волосами, но сделать его гримеры никак не успевали. Об этой проблеме узнали в «Игре престолов». Наверное, они так хотели меня, великого, что предложили сами сшить парик для «Седьмой руны». Я специально на 40 минут летал в Лондон, чтобы гримеры «Игры престолов» смогли снять мерки с моей головы. В итоге всё закончилось хорошо. Никто даже отличить не может, где я в сериале в парике, а где – с настоящими волосами».

...Стал быком ради дочек

Юрий принципиально не рассказывает о своей личной жизни, но при этом не скрывает, что у него есть две дочки: 11-летняя Таисия от первого брака и 7-летняя София, которую ему родила актриса Ксения Раппопорт. «Дочки – это часть меня. Люблю их бесконечно, – признается он. – Они часто ездят со мной на съемки. Дети постоянно рядом. Иначе я чувствую себя неудовлетворенным, чего-то не хватает». В первую очередь для того, чтобы доставить удовольствие дочкам, Юрий взялся озвучивать добродушного быка Фердинанда в одноименном голливудском мультфильме, который в этом году был номинирован на «Оскар». «Целый мультфильм я дублировал впервые. Для артиста это такое счастье! – признается Колокольников. – Причем это очень тяжело, болит всё тело – как будто ты побывал на изматывающей тренировке. Ты ведь, когда озвучиваешь этого быка, автоматически вместе с ним двигаешься, когда он бежит, дышит, ударяется обо что-то. Мы вообще с ним похожи. Во-первых, Фердинанд тоже добрый и ранимый. Во-вторых, он большой, и я тоже высокого роста – 198 см. А в-третьих, он не бросает своих друзей, и он всегда за правду».