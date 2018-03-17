Тайны «Золотой Орды»
НЕНАУЧНАЯ ФАНТАСТИКА
«Золотую Орду» мы задумали совместно с «Первым каналом» около пяти лет назад, – рассказывает генеральный продюсер сериала Рубен Дишдинян. – Советовались, выбирали тему, которая может привлечь разную аудиторию не только в России, но и за ее пределами, будет интересна и на локальном, и на международном рынках. Период расцвета Золотой Орды показался нам ярким, кинематографичным, поэтому он и был взят за основу». Создатели сериала изучали исторические свидетельства, общались с консультантами-историками, но... «Выслушав третьего, я понял – хватит, – говорит режиссер Тимур Алпатов. – Каждый из них вел в свое русло, каждый говорил, что монголы были такими или, наоборот, такими. Не поймешь, что происходило на самом деле». В итоге, чтобы не расходиться с историческими реалиями, создатели сериала решили... вовсе от них отойти. «Хотя действие происходит на Руси в конце ХIII века, по жанру «Золотая Орда», скорее, фэнтези, чем реалистичная историческая драма. Все герои фильма вымышленные, – рассказывает креативный продюсер Елена Денисевич. – Мы не ставили своей целью наведение некоего своего порядка в истории, у нас нет каких-то новых и личных прочтений существующих фактов. Мы фантазируем по другому поводу: нас больше волнуют художественные предположения о том, какие люди жили в это время, чем они отличались и чем были похожи на нас».
КРЫМСКИЕ МОРОЗЫ
Несмотря на заявленную фантастичность, к костюмам и декорациям создатели подошли очень тщательно. «Поскольку «Золотая Орда» – проект большой, костюмов у нас тоже большое разнообразие, около двух тысяч, – говорит художник по костюмам Мария Юреско. – От пяти до десяти на каждого актера. При подготовке к «Золотой Орде» мы брали идеи с гравюр того времени, икон, музейных экспонатов, советовались с консультантами. Часть костюмов отшивали, что-то арендовали. Например, на «Мосфильме» взяли несколько костюмов, которые снимались еще в советских фильмах «Руслан и Людмила» и «Садко».
Для съемок Руси построили настоящий деревянный городок с бревенчатыми избами, церквями, баней и княжеским теремом. Ордынский город Сарай-Берке решено было снимать в Крыму. Но полуостров неожиданно повернулся к киношникам совсем не курортной стороной. «Мы постарались выбрать место, похожее на Монголию, и где до нас еще никто не снимал, хотя это оказалось непросто, ведь кинематографисты любят Крым, – рассказывает режиссер. – В результате наш выбор пал на Карадагский заподведник, где построили масштабную декорацию ханского дворца, юрт. Одного не просчитали, выбирая весной это место: что осенью там очень сильный ветер. И в тот октябрь, когда мы снимали, туда пришел мощный антициклон. Адские холодные ветра нас изматывали. Если группа еще могла утеплиться, то актерам было сложнее: мало того, что холод пробирал до костей, постоянно приходилось поправлять грим – от ветров с наших героев слетали парики, усы и бороды». Юлия Пересильд, которая сыграла княгиню Устинью, отданную ханскому послу, говорит, что работать в таких условиях было очень сложно: «Перед камерой я не могла даже открыть глаза – слезы лились в 10 ручьев!»
ЦИРК С КОНЯМИ
Естественно, в истории, где фигурируют кочевники, большую роль играют лошади. В сериале много конных сцен. Одну из битв с участием лошадей, к примеру, снимали целых три дня. Режиссер Тимур Алпатов так плотно с этими животными работал впервые в жизни. И понял, что это очень непросто. «Оказалось, что это очень пугливые животные: боятся хлопушки, фильтров для света, камеры. Поэтому у нас была разработана целая система для их съемок, – признается он. – А еще я не знал о сложных взаимоотношениях коней и верблюдов. Мы снимали караван монголов, которые возвращаются к хану. Для красоты кадра я решил поставить в него двух верблюдов. И на съемочной площадке с удивлением выяснил, что, оказывается, лошади так их боятся, что разбегаются в разные стороны! Поэтому верблюдов мы «спрятали», поставив в конце каравана, подальше от лошадиных взглядов. И всё же один конь, запряженный телегой, увидел верблюда и понесся на людей – еле остановили».
МУЖСКИЕ ТРУДНОСТИ
Лошади стали главным испытанием и для Сергея Пускепалиса, который сыграл воеводу Еремея. Актер ради этой роли впервые сел в седло. «Нам пришлось много скакать на конях, но не всегда это сразу удачно получалось, – признается Сергей. – Верхом в кадре я еще не ездил. И нашей каскадерской группе было дано задание – научить актеров уверенно держаться в седле. Пришлось немного подучиться». На этом мытарства актера не закончились. Поскольку герой Пускепалиса – воевода, во многих сценах он в доспехах. Костюмеры говорят, что Сергею достался практически самый тяжелый комплект: одна только кольчуга весила 20 кг. Меч актеру тоже выдали внушительный, восьмикилограммовый. И всё это вместе с весом самого актера должен был нести на себе конь. «С конем мне «повезло»: его «одели» в железо, в броню. Выглядело это очень эффектно, однако бедный конь еле передвигался, а мне еще требовалось на нем что-то изображать», – вспоминает Сергей.
А вот Александр Устюгов, который сыграл князя Ярослава, на батальные сцены, наоборот, не жалуется. «Битвы для меня были не очень сложны, – признается он. – По крайней мере пока позволяют физические силы и возраст. Скажу даже, что мне это легко и нравится. Труднее играть психологические сцены. Это очень непросто, когда на протяжении всего 12-часового рабочего ты должен поддерживать в себе мощное эмоциональное состояние. А ведь каждая сцена снимается не один раз, как это видит зритель на экране, – вместе с репетицией выходит и по двадцать…»
СЛЁЗЫ ФИНАЛИСТКИ "ГОЛОСА"
Еще один человек, которому пришлось преодолевать трудности на этих съемках, – финалистка проекта «Голос» Эльмира Калимуллина. Она сыграла татарскую девушку Зейнеб, служанку и подругу молодой ханши Айжан. Ранее певица получала уроки актерского мастерства в Казанской консерватории и набиралась актерского опыта в мюзикле Константина Хабенского «Поколение Маугли», но на киносъемки попала впервые. Так что Эльмира очень нервничала. «К своему первому съемочному дню я готовилась полгода: детально прорабатывала каждую сцену с прекрасным актером и педагогом Дмитрием Калязиным, – признается она. – И вот этот день наступил. Он был таким ужасным, что мне хотелось рыдать и напиться, простите, в зюзю. Потому что вся моя полугодовая подготовка сразу же «рассыпалась». У меня в этот день была такая задача: плакать на протяжении нескольких дублей. Но на съемочной площадке не оказалось никого из моих предполагаемых для этих слезливых сцен партнеров. И вот я набирала необходимые эмоции, звучала команда «Мотор!», я начинала плакать... И ровно через три секунды кто-то из операторов закричал: «У нас тут батарея села!..» Съемку прервали. Ну хорошо, я собралась плакать еще раз. Только заплакала, как потухла какая-то горелка. Снова перерыв! Потом процесс прервали гримеры, заметившие, что у меня вспотел лоб... Словом, одну эту сцену снимали раз десять. Это такой труд! Мне, конечно, могли капнуть на щеки глицериновые слезы, но я против неправды». Справиться с ситуацией девушке помогла поддержка коллег. Например, Юлия Пересильд, которая сыграла самую жесткую и коварную героиню сериала, в жизни оказалась добрейшим человеком. «Она разряжала обстановку, – говорит Эльмира. – Помню, было очень холодно, и она рассказывала нам анекдоты, мы смеялись, как-то друг друга подбадривали. Даже конфетку дала. Мне было очень приятно, что она поинтересовалась, как я себя чувствую, поведала о своем первом опыте. Сказала, что мне колоссально повезло: у нее всё было гораздо труднее, и общий язык с режиссером найти ей было непросто». В итоге финалистка «Голоса» настолько втянулась в работу над сериалом, что ради роли готова была даже пожертвовать длинными волосами! Дело в том, что, по сюжету, ее героиня серьезно заболевает. «Помню, я сказала маме: «Предупреждаю: возможно, у меня будет кардинальная смена прически». Она была в ужасе. Брат – тоже. А папе я не успела ничего сказать и правильно сделала: для папы мои волосы – это святое, он с детства не разрешал мне их стричь, – рассказывает Эльмира. – В итоге стричь волосы не пришлось, потому что больную Зейнеб решили снимать в платке. Но даже если бы и пришлось, это был бы мой осознанный вклад в киноискусство».
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