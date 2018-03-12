Анфиса Чехова делится секретами похудения

В новом сезоне шоу телеканала «СТС» «Взвешенные люди» – новый состав тренеров и новая ведущая Анфиса Чехова. Что интересно, двоим из этой команды на собственном опыте известно, как трудно бороться с большим количеством лишних килограммов. Так, Анфиса Чехова за два года похудела на 25 кг. А актер, спортсмен и военный корреспондент Сергей Бадюк в свое время сбросил целых 50! Как им это удалось, рассказывают они сами.

Анфиса Чехова: «Любите себя целиком и полностью»

О своем лишнем весе: «Я согласилась стать ведущей шоу «Взвешенные люди», потому что борьба с лишним весом – мой бич с 14 лет, когда я встала на весы и увидела цифру 72 кг. Это немало для девочки ростом 163 см. Всю жизнь я боролась с полнотой. Чего только не делала! Изнуряющие диеты, когда за день съедаешь одно яблочко, сидишь месяцами на кефире или пачками пьешь тайские таблетки… Тогда было совершено столько ошибок, нанесен жуткий вред организму! Я мучительно сгоняла вес, а потом, когда, устав, отпускала ситуацию, организм за издевательства отплачивал мне с лихвой. Если худела на 20 кг, набирала 30. Ела всё подряд и не могла остановиться. Помню, когда мне было 23 года, я похудела до 52 кг. При этом я ненавидела всех вокруг, стала злой, жуткой стервой, окружающие просто вешались от того, как я изводила всех своими голодными истериками. Целыми днями я гуляла по супермаркетам, облизываясь на продукты, которые мне было «нельзя». В какой-то момент опустились руки, и я жила, ненавидя себя за то, что толстая...»

О решении проблемы: «Сразу хочу сказать: специально я не худела. Мое преображение – следствие внутренних изменений. Для начала я изучила себя и пересмотрела свои убеждения. Например, я человек, который больше отдает, чем берет. Не умела ничего просить. И вот поняла простую вещь: если я ничего не могу брать, а только отдаю, то мой организм будет держать последнее: «Ну хотя бы жир мне оставь!» И когда я это осознала, начала выстраивать с людьми новые взаимоотношения, в которых я не только отдающая сторона, но и принимающая. Благодаря этому и многим другим открытиям про саму себя вдруг стали меняться не только взгляды на жизнь, но и характер, и вес. Я стала невероятно спокойной: всегда теперь в ровном, радостном состоянии, что бы ни происходило. Мой психолог говорит, что с изменением психотипа меняется и телосложение. Видимо, поэтому за четыре месяца «растаяли» 12 кг. Только когда человек приходит к гармонии с собой, все его проблемы, в том числе с лишним весом, исчезают сами собой.

Сегодня я люблю себя и свое тело. А когда пребываешь в любви к себе, вполне естественно, что заботишься о своем здоровье. Пришло ясное понимание: важно питаться правильно. На продукты, которые раньше считала вкусными, теперь смотреть не могу. Я не ем сахар, исключила из рациона всё жирное, отказалась от хлеба. Мой организм не хочет мяса, только рыбу. Из молочной продукции употребляю только живые йогурты и крайне редко творог. Сегодня мне нравятся сыроедческие блюда, особенно десерты. Я не ем всё подряд не потому, что запрещаю себе, а просто многое разлюбила.

Я разработала комплекс упражнений ленивой йоги, которой можно заниматься, не отрываясь от повседневных дел. Эти упражнения не дают серьезной кардионагрузки, но запускают механизмы, улучшающие метаболизм, стимулируют движение лимфы. Так организм будет легче прощаться с лишними килограммами.

Мой единственный совет людям – любите себя, целиком и полностью. Если человек себя любит, то всё, что он делает на благо своего «я», будет восприниматься не как жертвы, а как удовольствие».

Сергей Бадюк: «Я выбираю разумный тренинг»

О своем лишнем весе: «11 лет назад я весил 152 килограмма. С утра до глубокой ночи у меня была работа, постоянные перелеты и ненормированный режим питания. Плюс, признаюсь, было и употребление алкоголя. Не могу сказать, что я выпивал сверх меры, но был вынужден вести определенный образ жизни из-за работы. В какой-то момент я поймал себя на мысли, что стал выпивать каждую неделю. Но я был моложе и этого не чувствовал. К тому же я всегда был крепок физически: качался в зале, делал пробежки и не воспринимал свой вес как опасность. Пока однажды не оказался в больнице в предынсультном состоянии. И там мне попался очень хороший врач, который серьезно со мной поговорил, сказал: «Сережа, сегодня тебе повезло, что тебя быстро привезли. Но могло произойти иначе». Вот тогда я сказал себе: «Стоп!»

Я просто испугался. Мне не было еще 40 лет, у меня маленькие дети. Кажется всегда, что что-то страшное может произойти с кем-то, но не с тобой. А ты – такой сильный и здоровый…

Но надо понять: избыточный вес – это смерть. Полных долгожителей не бывает!»

О решении проблемы: «Не надо впадать в другую крайность и стараться бессмысленно подражать инструкторам в спортзалах. К тренировкам надо подходить разумно. Не слушайте тех, кто в спортивном зале вам будет объяснять, каким ты должен быть. Пусть этот человек сначала сходит с тобой на работу, где проведет 12–16 часов, а потом что-то тебе расскажет. Но научиться носить с собой еду – да. Выделять для себя час в день на занятия спортом вместо того, чтобы копаться в телефоне или компьютере, – да. Не обязательно иметь идеально плоский живот. Но быть подтянутым, мускулистым и атлетичным – это нормально, это круто и для женщин, и для мужчин. А начинать надо с того, что нужно полюбить себя. Всем от тебя что-то нужно, но в какой-то момент ты понимаешь: «отчалишь» сейчас – никто и не вспомнит… Поэтому – займитесь собой. У меня был огромный опыт занятий спортом: я и качался, и тягал огромные веса, и занимался единоборствами. А потом понял, что всё это и здоровье – не одно и то же. Сейчас я не работаю с железом, а занимаюсь тай цзы, люблю йогу, сажусь на все виды шпагата. А мне, между прочим, полтинник скоро! Очень много времени уделяю именно растяжке и кардионагрузкам. То есть выбираю разумный тренинг, осмысленный с точки зрения здоровья. У меня трое сыновей. Старшему – 16 лет, среднему – 13, а маленькому – 3 года. И все трое занимаются спортом. Но я категорически против занятий профессиональным спортом. Они занимаются исключительно для того, чтобы выглядеть как мужчины, быть сильными».