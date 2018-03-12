«Оскару» девяносто!

В ночь с 4 на 5 марта в Голливуде отгремела юбилейная 90-я церемония вручения кинопремии «Оскар». Она прошла без особых сюрпризов, но, по традиции, с размахом. Впрочем, всем давно понятно: «Оскар» – это больше, чем кино. За 90 лет вокруг главной кинонаграды планеты собралось много секретов, любопытных и курьезных историй.

Парню нужно имя

В 1929 году первый президент Киноакадемии США Дуглас Фербенкс на ужине деятелей кино за 15 минут объявил первых лауреатов премии «Оскар». Гости вежливо поаплодировали и тотчас вернулись к еде. Они еще не знали, что стали свидетелями исторического события – рождения самой авторитетной в мире кинопремии. Статуэтку назвали «Оскаром» только накануне 6-й церемонии вручения премии. По сей день точно не известно, кто дал ей имя. Актриса Бетт Дейвис заявляла, что она первая так назвала статуэтку, ведь фигурка напомнила ей бывшего супруга Оскара. Секретарь Киноакадемии США Маргарет Херрик утверждала, что именно она, посмотрев на статуэтку, воскликнула: «Да это же мой дядя Оскар!», а услышавший это журналист тут же написал в газете: «Сотрудники Академии ласково кличут статуэтку Оскаром». Впрочем, тот самый журналист уверял, что написал так лишь потому, что устал рассказывать о безликой статуэтке. «Я хотел дать парню имя!» – пояснил он.

Благодарности для акушерки и гидроцикл для мамы

У премии есть свои традиции, которые складывались десятилетиями. Одна из них – речь победителя должна длиться не более 45 секунд. Особенно говорливых «перебивает» оркестр. Известно, что на церемонии 1943 года актриса Грир Гарсон благодарила всё человечество (включая акушерку, которая принимала роды у ее матери) больше 7 минут. При этом начала она свою речь словами: «Я совсем не готовилась...» Случайно или нет, но больше призов от Киноакадемии она не получала. А одну из самых коротких речей в истории «Оскара» произнес Альфред Хичкок. Она состояла из двух слов: «Спасибо вам». Говорят, киноакадемики не сочли его речь достаточно теплой и немного обиделись. Ведущий «Оскара-2018» комик Дмимми Киммел пообещал подарить гидроцикл любому, кто произнесет самую короткую благодарственную речь. «Зачем вам благодарить вашу маму, если вы можете прокатить ее на этой штуке?!» – сказал он. Чемпион пока неизвестен. В этом году у российских зрителей был особый повод для переживания: в борьбе за «Оскар» принимала участие отечественная драма «Нелюбовь» режиссера Андрея Звягинцева. Мы болели «за наших», но российское кино в этот раз осталось без наград: ни «Оскара», ни гидроцикла за самую короткую речь...

Скинулись на пиццу

«Ничто так не отвлекает внимание от проблем мировой экономики, как миллионеры, которые вручают золотые статуэтки другим миллионерам», – сказал как-то один из ведущих церемонии. Конферансье кинопремии каждый год радуют гостей и зрителей остротами, и это еще одна традиция. Так, одним из лучших перлов сатирика Джона Стюарта, который вел 80-ю церемонию вручения премии «Оскар», стало обращение к публике: «Только посмотрите: Кейт Бланшетт беременна, Джессика Альба беременна и Николь Кидман тоже беременна. Но еще не вечер: раз в зале сидит Джек Николсон, к концу праздника беременных будет больше». Хохотали все, и громче всех – Николсон. А ведущая церемонии 2014 года комедийная актриса Эллен Дедженерес пошла еще дальше. В разгар вечера, подумав, что гости заскучали, она решила… угостить их пиццей. Заказала на всех, не забыв потом собрать с кинозвезд деньги. Фотографы момент не упустили: снимки голливудских звезд первой величины с куском пиццы во рту на церемонии вручения премии «Оскар» разлетелись как горячие пирожки и стали предметом многочисленных шуток. Кстати, о еде. После пиццы гостей ждало угощение: 1200 бутылок шампанского, 1000 лобстеров, 1200 устриц, 18 кг красной икры и 4000 шоколадных статуэток, покрытых 7 кг съедобной золотой пыли. Таково традиционное ежегодное меню звездного банкета.

Подсадная утка в смокинге

«Представьте, что вам нужно рассадить гостей, учитывая, что у многих натянутые отношения. А теперь умножьте уровень стресса на четыре и не забудьте, что у гостей гигантское самомнение», – так рассказывает о своей работе специалист по рассадке гостей на церемонии «Оскар». Работа действительно непростая – разве всё упомнишь! Анджелину Джоли не сажать с Дженнифер Энистон, Брэда Питта отсадить подальше от обеих... Но самой забавной «должностью» в оскаровский вечер могут похвастаться «держатели кресел» – люди, которые должны следить за тем, чтобы ни одно место в зале не пустовало. Они тут же занимают пустые кресла, когда знаменитости покидают церемонию раньше или отлучаются. Кроме того их рассаживают на те места, которые не хотели бы занимать официальные гости, поскольку оттуда плохо видно сцену. Этим бойцам невидимого фронта приходится быстро бегать при полном параде, ведь дресс-код для подсадных уток такой же, как для звезд: вечерние платья и смокинги. При этом работа «держателей кресел» не оплачивается, они считаются волонтерами.

Платье с яйцами

Отдельного упоминания заслуживают наряды звезд. Они интересуют зрителей и гостей церемонии едва ли не больше, чем всё остальное. Причем запоминаются обычно самые неудачные. Одним из лидеров в этом списке стало платье в виде лебедя, к которому прилагалась сумочка в виде яйца. Его специально для церемонии 2001 года сшил для исландской певицы Бьорк авангардный дизайнер. Певица периодически садилась на сумочку, делая вид, что только что снесла яйцо, и этим чуть было не сорвала церемонию.

А одна из номинантов – дизайнер Лиззи Гардинер – пришла на награждение в платье, сделанном из... кредитных карт. Всего на платье ушло 254 золотые карточки American Express с истекшим сроком действия. Платье должно было появиться в фильме, но затем от идеи отказались. Лиззи решила – не пропадать же добру. И попала с ним в историю.

Куры несутся лучше

В 2016 году Леонардо Ди Каприо наконец получил долгожданный «Оскар». И тут же забыл его в ресторане! Уже на выходе из заведения, где Лео праздновал победу, его догнал неизвестный мужчина и вернул статуэтку. Впрочем, Ди Каприо не один такой. Абсолютная рекордсменка среди актеров по количеству номинаций на «Оскар» (21) Мерил Стрип получала статуэтку трижды. Получив своего первого золотого рыцаря за фильм «Крамер против Крамера», актриса так распереживалась, что забыла статуэтку на сливном бачке в туалете. Церемония этого года тоже не обошлась без потерь. На вечеринке в честь победителей свой «Оскар» ухитрилась потерять лучшая актриса года Фрэнсис Макдорманд. К счастью, пока Фрэнсис горько оплакивала потерю, охране удалось найти награду. А вот Рассел Кроу – человек ответственный. Актер хранит свой «Оскар» в надежном месте – в курятнике на своей австралийской ферме. «Мало ли что, – поясняет он. – Кроме того я считаю, что именно благодаря ему мои куры несутся лучше». Сьюзан Сарандон, Кейт Уинслет, Эмма Томпсон и Шон Коннери признались, что хранят свои статуэтки в ванной. Кстати, когда в 2009 году Кейт Уинслет получала «Оскар» за роль в фильме «Чтец», она рассказала, что репетировала свою речь на церемонии уже с 8 лет. И именно в ванной. По словам Уинслет, она смотрела в зеркало и на разные лады произносила благодарственные слова, а вместо статуэтки в руках у нее был флакон с шампунем.