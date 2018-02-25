Громче! Ещё громче!

4 марта празднуется день рождения самого незаменимого для артиста прибора – микрофона. Впрочем, как показывает практика, микрофоны в жизни актеров и музыкантов – источник не только громкого звука, но и разного рода курьезов.

ПОУЧИТЕЛЬНЫЙ МИКРОФОН ОЛЕГА ГАЗМАНОВА

Певец лучше других знает, как важно соблюдать во время выступления технику безопасности. Ведь последствия ее несоблюдения Газманов испытал на себе. «История случилась на праздновании 70-летия «Артека». Меня там попросили произнести речь перед пионерами, – рассказывает он. – Я взял микрофон, стал говорить, а в это время подбежали корреспонденты одной телекомпании и предложили подержать еще и их микрофон, чтобы говорить сразу в два. Я, не выпуская из рук один микрофон, взялся за другой. Оказалось, что они оба незаземленные, и меня долбануло током так, что я реально побывал на том свете. Вот такие приключения». Впрочем, драматический эпизод вовсе не испугал певца – Газманов, наоборот, еще больше преисполнился оптимизма. «Я самый счастливый человек: я же остался жив, а после того удара током, кажется, стал более прытким, – в шутку говорит певец. – Господь сохранил мне жизнь и позволяет писать песни. Сейчас еще один альбом напишу назло врагам. Так что всё прекрасно».

ПОРАЗИТЕЛЬНЫЙ МИКРОФОН АЛЁНЫ АПИНОЙ

Пик известности певицы пришелся на лихие девяностые, когда она пела в группе «Комбинация». Сама Алена, впрочем, эти годы ужасными не считает. «Не знаю, что чувствовали наши прабабушки в семнадцатом году, но думаю, что девяностые не менее интересное время, – говорит она. – Конечно, были трудности, приключения, разные, так сказать, острые моменты». Не миновала певицу и встреча с криминальными авторитетами в малиновых пиджаках, но даже такие моменты она вспоминает со смехом. «Помню, группа «Комбинация» приехала в Тольятти, – рассказывает Алена. – Мы выступаем и видим, как к сцене направляется суровый мужчина. Идет величавой походкой – ну явно авторитет. Как потом выяснилось, он только что освободился из мест заключения. Дослушав песню до конца, мужчина взобрался на сцену и громко объявил в микрофон: «Пацаны, я сейчас сделаю это». Я, понятно, содрогнулась. И тут он неожиданно срывает с шеи килограммовую золотую цепь и протягивает ее мне: «Возьми, Аленка, и помни». До сих пор храню ее дома».

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ МИКРОФОН РЕГИНЫ ДУБОВИЦКОЙ

В 2007 году ведущая «Аншлага» попала в тяжелую автомобильную аварию в Черногории. С большим трудом Регину перевезли в Москву, прогнозы врачей были самыми неутешительными. С их точки зрения, Регина вряд ли когда-нибудь смогла бы передвигаться без костылей. К счастью, доктора сообщили об этом не самой Дубовицкой, а ее близким, а те не стали расстраивать ведущую. Так что, когда через несколько месяцев Регине понадобилось вернуться к работе, она отправилась туда без лишних раздумий. «Авария произошла в начале мая, а в начале декабря мы снимали новогодний «Аншлаг» в концертном зале, – рассказывает ведущая. – Мне надо было выйти к зрителям. Но как? В праздничный день только дамочки на костылях не хватало. Меня посадили за кулисами на стул, а когда пора было выходить на сцену, помощник забрал костыли, помог встать и сделать первый шаг. Выхожу и вижу, что до микрофона шагов двадцать. А мне и пару-то трудно сделать… Но не зря говорят про целительную энергию сцены: и до микрофона дошла, и обратно вернулась – не завалилась. Врачи, которые увидели эту программу в эфире, не поверили своим глазам». Возможно, именно эти шаги помогли Дубовицкой справиться с последствиями аварии: в конце концов она вполне поправилась.

РОМАНТИЧНЫЙ МИКРОФОН МАДОННЫ

Во время одного из концертов в Амстердаме певица сделала свой микрофон прямо-таки орудием судьбы. В перерыве между песнями Мадонна разговорилась с поклонниками о любви и предположила, что в зале наверняка есть люди, мечтающие о браке со своим любимым человеком. Певица выбрала скромную девушку, которая стояла рядом с парнем. «Ты любишь этого мужчину?» – спросила звезда. Получив утвердительный ответ, она спросила уже у парня: «Ты ее любишь? Очень сильно? Ты готов прожить с ней всю свою жизнь?» После этого Мадонна вручила девушке свой микрофон с напутственными словами: «Давай, сделай это с чувством, от всего сердца, детка!» Поклонница певицы не растерялась и тут же на весь зал спросила у парня: «Ты на мне женишься?» Тому ничего не оставалось, как согласиться.

ПУГАЮЩИЙ МИКРОФОН ЮРИЯ ГАЛЬЦЕВА

Юморист за свою жизнь работал со множеством разных микрофонов и никогда не думал, что этот прибор может до смерти его напугать. Однако это случилось – правда, микрофон был не в руках артиста, а в кабине авиалайнера. «Мы летели на самолете, я сидел на своем месте, а в кабине пилотов меняли экипаж, – рассказывает он. – Когда я услышал, о чем они говорят, у меня от ужаса волосы встали дыбом! Кто-то спрашивает: «Ну как там тумблер?» Другой отвечает: «Да что-то неважно!» – «А полоса?» – «Не очень!» – «А предохранительная система навигационного вестибулярного оповещения?» – «Тоже какая-то лажа!» В общем, ничего не понятно, но страшно! И так мне хреново стало! Думаю: «Мама родная! Этот самолет точно упадет!» Постучался я к ним в кабину и робко так говорю: «Знаете, я актер». Они смеются: «Мы тебя узнали!» «Можно, – говорю, – я с вами в кабине полечу? Вы о чем-то таком сейчас говорили, мне показалось, будто с самолетом не всё в порядке». Мужики от смеха чуть не умерли! Но я всё равно напросился с ними и всю дорогу от Петропавловска-Камчатского до Питера (10 часов лету!) смешил их как мог. Мне почему-то казалось, что со смехом у нас больше шансов долететь». Способ подействовал – долетели благополучно.

ТРОГАТЕЛЬНЫЙ МИКРОФОН АЛЕКСЕЯ ВОРОБЬЁВА

Одна из самых юных участниц шоу «Ты супер!» Василина Понамарёва за свои восемь лет успела испытать многое. В раннем детстве малышку оставила мать. «Я лазила в мусорке, чтобы добыть себе еду», – вспоминает Василина. Отец девочки в это время был в армии и даже не знал о существовании дочки. А узнав, тут же забрал ребенка к себе. Сейчас Василина живет в семье бабушки и дедушки – отец работает в другом городе. «Выступать на таком конкурсе – это была моя мечта. Я хочу, чтобы папа видел меня, поддерживал меня в этом. Чтобы я всё-таки прошла хотя бы до третьего тура», – призналась юная конкурсантка. Членов жюри девочка покорила – к ней повернулись все четверо. А еще одной «жертвой» обаяния Василины стал Алексей Воробьев – ее любимый певец. Он специально приехал поддержать конкурсантку и подарил ей настоящий профессиональный микрофон. «Смотрел твое выступление – ты молодец. Так уверенно всё делала, это было действительно очень здорово. Знаю, что ты хочешь стать певицей. Это классное решение. В твои годы я даже не задумывался, буду ли я петь, играл на аккордеоне», – признался Алексей. Бойкая Василина поинтересовалась, правда ли, что в детстве Воробьев был шалунишкой. Актеру пришлось признаться, что не только тогда, но и сейчас он остается шалунишкой и весельчаком.