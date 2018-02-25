Сладкая жизнь

27 февраля 1879 года был изобретен один из первых заменителей сахара – сахарин. С тех пор споры о вреде и пользе сладкого не утихают. Но мы выяснили, что иногда сахар просто незаменим. И не только в кулинарии! Ведь он...

1. ДАЁТ ЭЛЕКТРИЧЕСТВО

Ученые из Политехнического университета Вирджинии создали сахарные батарейки. Сахар, расщепляясь в человеческом организме, высвобождает большое количество энергии. Устройство батареек основано на том же принципе, и они гораздо мощнее обычных аккумуляторов: телефон, к примеру, с их помощью может работать без подзарядки 10 дней. Кроме того сахар абсолютно безопасен и экологичен. Но есть и минус: перезарядить такие батарейки пока, увы, невозможно.

2. ПОМОГАЕТ ВОДИТЕЛЯМ

Белорусские дорожные службы нашли оригинальный способ борьбы с гололедом. Вместо соли они посыпают дороги реагентом на основе отходов сахарного производства. Говорят, сладкая субстанция не вызывает коррозию металла. Кстати, с белорусами солидарны шведы: они добавляют сахар в стандартную дорожную смесь. Считается, что благодаря ему такой реагент дольше держится на асфальте, позволяет дороге быстрее высохнуть и даже замедляет ржавение деталей автомобиля.

3. СОЗДАЁТ СЕНСАЦИИ

Длинные пакетики с сахаром придумал Бенджамин Эйзенштадт. Он работал в кофейне своего тестя и таким образом решил сэкономить сахар. Однако до сих пор не все знают, как правильно открывать эти пакетики. По задумке создателя, их нужно аккуратно поднимать над чашкой и надламывать посередине. Народная молва гласит, что бедный Бенджамин сошел с ума, когда увидел, как пользуется его изобретением большинство людей. Но на самом деле он прожил благополучную жизнь и скончался в возрасте 89 лет – миллионером.

4. ОБЛЕГЧАЕТ ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ХЛОПОТЫ

Сахар можно использовать в качестве пятновыводителя. Для этого пятно нужно намочить теплой водой, засыпать сахаром и оставить на час, а затем постирать одежду, как обычно. Чтобы торты, пирожные, печенье и хлеб не черствели и не портились, их можно хранить в герметичных контейнерах с несколькими кусочками рафинада. Сахаром можно подкармливать растения. А еще сахар помогает нейтрализовать «пожар» во рту от специй или слишком горячего чая.

5. ДАРИТ КРАСОТУ

Сахар вдохновил дизайнеров на создание интересного маникюра с зернистым эффектом. Поначалу на покрытые лаком ногти наносили настоящий сахарный песок, но он легко смывался водой. Теперь сахар в маникюре имитируют мелкие блестки. Кроме интересного вида, такой маникюр еще и очень стоек. К тому же его проще делать – на шершавой поверхности совсем незаметны огрехи.

6. СПОСОБСТВУЕТ ЗДОРОВЬЮ

В Африке сахар используют для лечения ран. Британский доктор зимбабвийского происхождения Моисей Муранду провел эксперимент и выяснил, что африканцы правы. Сахар помогает заживить рану и снизить боль, потому что хорошо впитывает воду, которая нужна болезнетворным бактериям для роста. А польские медики выяснили, что и сахар в пище обладает полезными свойствами. Он активизирует кровообращение в головном и спинном мозге, предотвращает тромбозы, а кроме того у сладкоежек реже бывают артриты. Но полезен он только в умеренных количествах. Дневная норма сахара, по мнению отечественных медиков, – 50 г для женщин и 60 г для мужчин.

7. СЛУЖИТ ИСКУССТВУ

В Китае с XIV века существует искусство танхуа – рисование карамельным сахаром. Картины-леденцы приносили в жертву богам. Сейчас уличные художники рисуют при помощи маленькой бронзовой ложки. Ею зачерпывают расплавленный сахар, а затем тонкой струей льют на мраморную доску. Карамель застывает быстро, и действовать нужно четко – не зря с сахаром обычно работают те, у кого есть навык обращения с кистью. Под конец мастер поддевает рисунок широкой лопаткой и вручает зрителю – как правило, юному.