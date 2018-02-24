Ирина Купченко не могла рыдать полгода

Фильмы с участием Ирины Купченко не сходят с экранов уже не один десяток лет. 1 марта (а на самом деле 29 февраля) у актрисы день рождения. В этом году ей исполнится 70 лет. Но одна из самых интеллигентных и обаятельных актрис нашего кино по-прежнему остается для зрителей загадкой. Между тем в ее личной и творческой жизни немало интересных историй. Она...

...Хотела стать балериной

Родилась будущая актриса в Австрии, в Вене. Отец Ирины был военным летчиком, и ее детство прошло в переездах. Потом семья обосновалась в Киеве. Там Ирина пошла в школу и во Дворец пионеров, где сама записалась в драмкружок и кружок операторов. «А еще я мечтала стать балериной. Но была высокой, метр семьдесят пять, поэтому не сложилось. Я очень страдала, ходила на низких каблуках, сутулилась...» – вспоминает актриса. Родители считали, что дочь военного и учительницы актрисой быть не может, поэтому после школы Ирина поступила в Киевский университет на иняз. Но очень быстро поняла, что система Станиславского ей ближе, чем спряжение глаголов. И после переезда семьи в Москву подала документы в Театральное училище имени Щукина. Талантливая девушка с фактурной внешностью и бархатным голосом поступила с первого раза. «Ирочка была закрытым человеком. Говорят, ее тетя занимала высокий пост в Министерстве культуры, и Ира всегда чувствовала себя уверенно, – рассказывает ее однокурсница актриса Наталья Дрожжина. – Она самозабвенно занималась, дистанцировалась от посиделок с гитарами и радовалась, что позволяют сниматься в кино. Я тоже тогда снималась. Помню, Ира подошла и спросила, сколько мне платят, а я призналась, что получаю гонорар, как заслуженная артистка, потому что, по сценарию, вынуждена сидеть в ванне и изображать русалочку. В ответ Ира загадочно улыбнулась».

...Могла уйти, но стала знаменитой

Купченко стала знаменитой после первой же роли в фильме «Дворянское гнездо», которую она сыграла еще студенткой. «На Лизу Калитину пробовалось много красивых девушек, в том числе и русская красавица Катя Градова, – вспоминает режиссер фильма Андрей Кончаловский. – Девушки шли косяком. Пришла и Ира: огромные серо-голубые глаза-блюдца, нос уточкой, очень красиво очерченный рот. А я, уже матерый режиссер, сижу в кресле, нога на ногу. Рассматриваю ее. Она молчит, и я молчу. Молчим минуту. Она вспыхнула: «Я могу уйти!» «Нет, зачем же? Я думаю», – говорю я. Мы начали ее одевать, сделали пробы – получилось замечательно». Фильм принес актрисе изменения не только в карьере, но и в личной жизни. Между ней и известным режиссером вспыхнул роман. Он был недолгим и, возможно, остался бы тайной, если бы сам Кончаловский не описал их отношения в своей книге «Возвышающий обман». Всегда сдержанная Ирина Петровна комментировать мемуары не стала.

...экстравагантно завела таксу

Первый муж Ирины Купченко Николай Двигубский, двоюродный брат Марины Влади, работал на съемках фильма «Дворянское гнездо» художником. Ему сразу понравилась молодая актриса. Позже в актерских кругах шутили: когда у Андрона заканчивается роман с девушкой, на ней женится его друг Двигубский. Помимо Купченко женами художника были актрисы Жанна Болотова и Наталья Аринбасарова, у которых тоже были отношения с Кончаловским. Купченко и Двигубский сыграли свадьбу почти сразу после выхода фильма. Жили в мастерской художника, спали на стареньком диване с торчащими пружинами, варили луковый суп и завели таксу – это считалось экстравагантным. Отношения у Ирины и Николая быстро переросли в дружеские, а через год супруги разошлись. К этому времени Купченко уже служила в Театре имени Вахтангова. Именно там она встретила любовь всей жизни – Василия Ланового. Ему тогда было 37 лет, ей – 23.

...вдохновила мужа бросить флирты

Поначалу в театральных кругах в семейную жизнь актеров не верили. Шептались, что Василий влюбчивый, а Ирина терпеть такие дела не станет. Но... «Когда я ее увидел, я понял, что это наконец моя судьба. Все увлечения и флирты были брошены», – говорит Лановой. Звездная пара неразлучна уже почти 45 лет. Купченко счастлива с мужем и в браке, и на сцене: все эти годы актеры вместе служат в Театре имени Вахтангова. «Моя жена – замечательная актриса. У нас два сына: Саша и Сережа. Имена дали в честь Пушкина и Есенина, – рассказывал Василий Лановой. – Также члены нашей семьи – собаки Трезор и Полкан и кошка Лиза. Дома у нас всё происходит, как у всех нормальных людей». Супруги были очень рады, что дети не стали актерами. Их сыновья закончили МГУ: Александр – исторический, а Сергей – экономический факультет. К сожалению, несколько лет назад младший сын актеров Сергей умер от сердечного приступа. Сегодня артисты много времени проводят с внучкой Аней, дочкой Сергея, и оберегают свою семью от внимания прессы.

...не могла рыдать полгода

Ирина Купченко – народная артистка РСФСР, обладательница премий «Ника», «Золотой Орел» и других престижных актерских наград. Она снялась более чем в 60 фильмах и блистает в Театре имени Вахтагова. Из которого, кстати, ее чуть не уволили. Из-за съемок в кино она пропустила репетицию, и тогдашний худрук театра Михаил Ульянов поставила вопрос ребром. «Я села в вестибюле и рыдаю, – вспоминает Ирина Петровна. – Ульянов должен выйти, но он никак не выходит. Рыдаю 10 минут, 15, 30... Рыдать уже не могу, но и остановиться нельзя – он должен увидеть меня в разгар рыданий! Я же должна произвести впечатление дикого раскаяния!» После этой трогательной сцены Купченко простили. «Но рыдать после этого я не могла полгода», – смеется актриса.

...не Анджелина Джоли

В кино Ирина Купченко всегда была нарасхват. И ее героини очень не похожи друг на друга: княгиня («Звезда пленительного счастья»), повариха («Романс о влюбленных»), старая дева («Приходи на меня посмотреть»), жена Волшебника («Обыкновенное чудо»), бабушка («Самая лучшая бабушка»). «Она играет, как дышит», – говорят критики. Одна из самых пронзительных сцен в фильме «Училка» – когда героиню Ирины Купченко, бледную, без сознания, выносят из класса на носилках. «Это выглядело так убедительно!

Я решила, что ей на самом деле стало плохо, и расплакалась», – вспоминает актриса Анна Чурина. «И я подумал, что Ирина Петровна действительно плохо себя чувствует, и побежал за валидолом. Вот это пример невероятного актерского мастерства!» – говорит Андрей Мерзликин. «Актеру важно выглядеть так, как это нужно для роли. Я же не Анджелина Джоли!» – считает сама Купченко.

...Гоняет без глушителя

Были в жизни актрисы и забавные истории. «Помню, в «Старых клячах» снимали сцену погони, – вспоминает актриса. – Едем в машине, Лия Ахеджакова за рулем, я сижу рядом. Машина раритетная – старая колымага. Снимали на Кутузовском проспекте, среди обычного дорожного движения. Все от нас шарахались! Машина тарахтит, Лия за рулем закрывает глаза, а я ей кричу: «Не закрывай!» И тут от машины начали отваливаться одна за другой разные детали. Мы кричим Рязанову: «Останавливайте съемку!» А он в ответ: «Остановлю, когда отвалится глушитель». И действительно, съемка остановилась только тогда, когда у нас отвалился глушитель».

...мечтает быть Фермером-дальнобойщиком

Ирина Петровна – человек азартный. «Раньше я играла в покер. Нервничала ужасно, поэтому забросила это дело», – признается она. Актриса здорово водит машину. «Если бы я была мужчиной – была бы дальнобойщиком», – уверена она. Купченко и Лановой живут в Москве, на Арбате, но при первой возможности выбираются на дачу. «Лучший отдых для меня – генеральная уборка, – говорит актриса. – А если бы начинала жизнь сначала, то стала бы фермером. Знаете, сколько деревьев я посадила?!» «Ирина очень хорошо готовит, но только по праздникам. На даче у нас есть помощница, она-то нас и кормит», – рассказывает Василий Лановой. Зато на съемках сериала «Бедные родственники» актриса порадовала группу клубничным вареньем. «Мы с Ириной Петровной на съемках то грибы чистили, то тесто замешивали, – вспоминает актриса Дарья Грачева, играющая невестку героини Купченко.– Хитом стало клубничное варенье. Реквизиторы купили два ведра клубники, и на эти ягоды покушались многие. Пришлось приставить специального человека, чтобы охранять реквизит! Дублей было много, Ирина Петровна всё подсыпала и подсыпала сахар в таз с клубникой, и в итоге варенье получилось сладким-сладким! Но никто не жаловался, съели очень быстро!» Свою жизнь, и личную, и творческую, Ирина Купченко считает удачной. «К счастью, работы у меня достаточно, и я играю практически без перерывов и без провалов», – говорит актриса.