Самый Крутой Игорь

Композитор Игорь Крутой попал в жюри шоу «Ты супер!» не с первой попытки. Но во втором сезоне участники наконец могут оценить его крутость как преподавателя. А мы тем временем выяснили, что свою фамилию Крутой временами оправдывает и в жизни.

МУЗЫКАНТ БЕЗ НОТ

То, что маленький Игорь в будущем станет музыкантом, было ясно всем... кроме него. «Мама рассказывает, что любимой игрушкой двухлетнего Игоря были крышки от кастрюль, – говорит сестра композитора Алла. – Он стучал по ним, мурлыча что-то, а потом на бумаге царапал карандашиком каракули. Когда мама спрашивала: «Что ты делаешь, Игореша?» – отвечал: «Пишу музыку». Но сам Крутой говорит, что в юном возрасте его больше интересовал футбол – просто музыка давалась слишком легко. И это при том, что из-за осложнений от детской болезни Игорь практически перестал слышать одним ухом! В пять лет мальчик самостоятельно научился играть на аккордеоне, а после

7-го класса мама привела его в музыкальное училище. Педагоги сказали, что у Игоря абсолютный слух, но ему не хватает знаний и умений. И поставили условие: если за год он научится играть на фортепиано, его примут. Инструмент стоил немалых денег, но родители решили рискнуть. И музыкант справился. Только через полгода обучения в училище стало понятно, что у домашнего образования есть свои минусы. «В какой-то момент выяснилось, что я нот не знаю, – признается композитор. – Просто играл по слуху или видел, как играет педагог, и повторял за ним. А однажды меня остановили посередине пьесы, а потом попросили продолжить. И я не смог. Когда обнаружилось, что я играю, не зная ни одной ноты, мама на меня надавила, и музыкальную грамоту пришлось выучить».

СОВЕТЧИК ПО ЛЮБОВНЫМ ДЕЛАМ

Для младшей сестры Аллы Игорь – непререкаемый авторитет, причем не только в профессиональном плане. Старший брат здорово помогал девушке в пору юношеских увлечений, иногда сам о том не зная. «Игорь был страшно увлечен группой «Чикаго», много о ней рассказывал, – вспоминает Алла. – Прошло несколько лет, я влюбилась... И вот как-то молодой человек вызвался проводить меня домой. Он оказался фанатом группы «Чикаго». Тут-то я блеснула! Даже пропела несколько мелодий. Кавалер был в восторге от моих познаний!» А уж когда девушка напрямую спрашивала у брата совета, у мужчин просто не было шансов. «Помню, мне понравился один молодой человек. Но как-то у нас не складывалось, – рассказывает она. – Если будешь делать всё, как я скажу, даю гарантию – через две недели он будет стоять перед тобой на коленях!» – пообещал Игорь. Им была придумана сложная схема: уехать, долго не отвечать на звонки, затем ответить, назначить свидание, а потом его неожиданно перенести. Словом, брат рассчитал каждый мой шаг. И всё случилось именно так, как предвидел Игорь, – ровно через две недели поклонник стоял передо мной на коленях!»

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ДЛЯ МИНИСТРА

Поступать в консерваторию Крутой отправился уже на третьем курсе училища, но... поступил только с пятого раза, и, говорят, это была драматичная история. «Каждый раз брату приходилось сдавать одиннадцать вступительных экзаменов, – рассказывает Алла. – Причем Игорь за предметы по специальности получал «пятерки», «валили» его в основном на истории. Однажды ответил на все вопросы в билете и вздохнул с облегчением: «Всё! Сдал!» Но вдруг председатель комиссии говорит: «Минуточку. У нас еще несколько вопросов к абитуриенту: «Сколько камней было в Шапке Мономаха? И кем приходится Дмитрий Донской Ивану Калите? Прошу вас…» Игорь не смог, естественно, ответить…» Но всё, что ни делается, к лучшему. Крутой остался в училище, начал подрабатывать, играя в ресторане – и там познакомился с певцом Александром Серовым, для которого позже написал свои самые знаменитые песни. Кроме того ему, как и всем студентам училища, пришлось проходить практику, обучая игре на баяне деревенских детишек. Много лет спустя, будучи уже известным композитором, он был приглашен на правительственный прием по случаю Дня милиции. «Ко мне подошел высокопоставленный сотрудник администрации Президента и говорит: «А ведь мои сыновья у вас музыке учились!» – рассказывает Игорь Яковлевич. – Я о судьбе своих учеников ничего не знал и чиновнику не поверил: «Может, скажете, в какой деревне это было?» А он отвечает: «В селе Бандурово Гайворонского района». Значит, действительно мои ученики!»

ПРОТЕЖЕ ЕВГЕНИЯ ЛЕОНОВА

Одно время Игорь Крутой работал с Евгением Леоновым. Артист нанял его в качестве аккомпаниатора: после выхода «Джентльменов удачи» Леонова часто приглашали в разные города с выступлениями, а музыканты давали ему возможность отдохнуть во время концерта. «Мы ездили с Палычем и исполняли «Белорусский вокзал», – рассказывает Крутой. – Он говорил: «Я снялся в фильме «Белорусский вокзал», и сейчас мои молодые коллеги исполнят песню из этого фильма». Потом мы пели какие-то свои песни, таким образом Леонов мог отдохнуть». Леонов молодого музыканта ценил и даже помог Крутому получить квартиру в Москве. Вместе с Валентиной Толкуновой, которой Крутой тоже аккомпанировал на гастролях, Леонов отправился к председателю райисполкома. «Как мы только переступили порог огромного кабинета, Леонов бухнулся на колени, – вспоминает Игорь Яковлевич. – Понятно, что председатель кинулся его поднимать: «Евгений Павлович, ну что вы! Как же! Нельзя так!» А Леонов, даже не думая менять положение, воскликнул: «Дайте ему квартиру, и я встану!» Потом я понял, что это у него был отработанный прием: ему же для многих приходилось просить – и для актеров родного театра, и для коллег по кино». Прием сработал – Крутому выделили комнату в коммуналке.

ОТВАЖНЫЙ ВЫПИВОХА

Первую пластинку Крутой записал во многом благодаря стойкому организму. «Был такой поэт Саша Жигарев, сейчас его уже нет в живых, он написал стихи к песне «Буду я любить тебя всегда...» Однажды он мне сказал: «Сегодня я тебя познакомлю с очень важным человеком. Вот если ты его перепьешь, станешь композитором!» – признается Игорь Яковлевич. – Речь шла о редакторе фирмы «Мелодия» Владимире Дмитриевиче Рыжикове. Поскольку по молодости я мог выпить вполне прилично, условие принял сразу. Но я же не предполагал, какие перегрузки придется испытать. После третьей бутылки сам Жигарев свалился лицом в салат и только периодически поднимал голову с повисшей на ушах зеленью петрушки, восклицая: «За здоровье Владимира Дмитриевича!», после чего опять нырял в тарелку. К концу четвертой бутылки у Владимира Дмитриевича по лицу пошел румянец, он стал намного разговорчивей. На пятой бутылке мы наконец, можно сказать, начали общаться. В результате выходили из домжура обнявшись, и на прощание он мне сказал: «Приходи завтра утром, принеси свои записи с Серовым. У меня должна выходить маленькая пластинка с двумя песнями в исполнении Леонтьева, и ваши две там тоже выйдут…»

МУЖ КРУТОЙ ЖЕНЫ

Историю своей первой женитьбы композитор вспоминать не любит. Елена не считала мужа талантливым, и брак продержался недолго – она ушла к более перспективному, с ее точки зрения, человеку. Кроме того одно время она не разрешала Крутому общаться с маленьким сыном. Неудивительно, что после этого композитор долго даже не думал снова связывать себя узами брака. Но в 1995 году на одной из вечеринок в Америке встретил бывшую соотечественницу по имени Ольга. И почти сразу понял, что такую женщину нужно вести к алтарю. «Самым непостижимым было то, что она ответила согласием, – говорит он. – Хотя, казалось бы, все обстоятельства были против нашего брака. Ольга жила в Америке, я – в России, и как раз в этот период у меня были крайне серьезные финансовые проблемы: кое-кто одолжил крупную сумму денег под мое имя и исчез, и на протяжении четырех лет мне приходилось отдавать чужие долги. Я мог потерять всё на свете – не только деньги, но и творческие перспективы, и, что самое главное, свое доброе имя. Поэтому приходилось конкретно бороться за выживание. Обо всем этом я честно рассказал Ольге. И предупредил: «Ты должна знать: если мне удастся выкрутиться, мы сможем жить на две страны. Но если нет, тебе придется переезжать в Москву». Удивительно, но ее – успешную, обеспеченную – это не остановило». Возможно, покорить сердце Ольги композитору помог талант: вдохновленный новыми чувствами, Крутой написал знаменитую песню «Я люблю тебя до слез». С тех пор пара живет душа в душу, хоть и разделена расстоянием: он – в России, она – в Америке. Ольга, посмеиваясь, говорит, что к ней с института прилипло прозвище «крутая», а теперь она стала такой официально.

САМЫЙ КРАСИВЫЙ ЛЫСЫЙ ПАПА

Став мужем Ольги, Игорь Крутой теперь считает своей и ее дочь Викторию. Именно он вел девушку к алтарю и жениха одобрял лично. «Когда пришел Дэвид и в течение первых десяти минут без умолку говорил о том, что моя жена Ольга – самая красивая женщина в мире, а я лучший композитор и он слушает только мою музыку, он сразу пришелся ко двору. И теперь в любом его конфликте с Викой мы занимаем его сторону», – шутит композитор. Хорошие отношения у Крутого и с сыном Николаем, который давно вырос, стал серьезным специалистом и подарил отцу внучку. Но любимица Игоря Яковлевича – младшая дочь. «Саша появилась у меня в 49 лет, и, не в обиду моим старшим детям, к ней я отношусь по-особенному, – признается он. – Она на меня очень похожа и сама себя называет «маленький Игоречек» или «хвостик Игорька». В телефонном разговоре Саша может сказать: «Я сейчас целую трубку, из которой слышу твой голос». Я ни от кого в жизни не получал такой нежности. И конечно, хочу сделать всё, чтобы Саша была счастлива. Она поздний ребенок, поэтому мне нужно пожить подольше, чтобы выдать ее замуж, застать внуков. Но я уже представляю, как надаю по башке будущему мужу, если он ее обидит!» Домашние подтверждают, что дочь обожает отца. Например, когда ей было семь, сестра композитора Алла признавалась: «Игорь для дочки – идеал красоты! Мужчину, у которого есть волосы, Саша считает некрасивым. Она уверена, что настоящий мужчина должен быть таким, как папа! Как-то она нашла фотографию Игоря с волосами, долго ее рассматривала, а потом с ужасом произнесла: «О боже!» Склонности к музыке Александра Крутая, говорят, не проявляет. Зато хорошо рисует.