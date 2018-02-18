Чудо-юдо рыба-кит

19 февраля в мире отмечается День кита. Самые большие животные нашей планеты издавна поражали воображение людей – недаром когда-то считалось, что на трех китах покоится мир. Но и сейчас китам есть чем нас удивить! Они...

1. БОРЮТСЯ С ХИЩНИКАМИ

Новозеландская ученая-биолог Нэн Хаузер давно изучает горбатых китов у островов Кука. Однажды она снимала подопечных на видео, но вдруг один из них приблизился и начал толкать Нэн головой. «Он пытался вытолкнуть меня под свой грудной плавник. Я была уверена, что это станет днем моей гибели!» – признается женщина. Другой кит в это время бил по воде хвостом. Но оказалось, что киты просто заслоняли Нэн от тигровой акулы, которая кружила неподалеку. Кстати, горбатые киты часто защищают от акул морских животных – ученые пока не поняли, почему: из альтруизма или нелюбви к акулам.

2. ОБЪЕДИНЯЮТ НАРОДЫ

В октябре 1988 года в одну из лагун Аляски заплыла семья серых китов. Выбраться в океан киты не смогли – ударил мороз, и воду начало сковывать льдом. Местные жители пытались расчистить для китов путь, но бороться со льдом было тяжело. В Арктике в это время находились два советских судна – ледокол «Адмирал Макаров» и вертолетоносец «Владимир Арсеньев». Они пришли на выручку американцам. Ледоколы резали лед со стороны океана, американские спасатели – со стороны лагуны. Совместными усилиями китов освободили. В память об этой истории во Владивостоке, к которому были приписаны корабли, американцы установили памятник трем китам.

3. СОЧИНЯЮТ ПЕСНИ

Из всех млекопитающих поют только киты и люди. Более того, у китов существуют хиты! Ученые из университета Квинсленда выяснили, что киты из одной области океана поют одинаковые песни. А бывает и так, что мелодия становится популярной, ее поет всё больше китов и постепенно подхватывают и в других областях. Кстати, «сочиняют» они песни примерно так же, как люди пишут ремиксы, – берут уже известные звуки и комбинируют их с новыми элементами.

4. ПОМОГАЮТ УЧЁНЫМ

Самой быстрой подлодкой считается К-162 – «серебряный кит». Ее построили в 1969 году в Северодвинске. Для лодки придумали необычную конструкцию. Если раньше отсеки на субмаринах располагались друг за другом, то в К-162 первый отсек расположили под вторым, и лобовая часть вышла мощной, действительно похожей на голову кита. В сочетании с мощными турбинами и особой конструкцией гребных винтов это привело к поразительному результату: на испытаниях лодка разогналась до 82,8 км/час. Этот рекорд не побит до сих пор.

5. ПОДШУЧИВАЮТ НАД ЛЮДЬМИ

Кит-белуха по имени Нок долгое время жил в бассейне исследовательского центра. Туда часто погружались ныряльщики, чтобы протестировать систему подводной связи. Со временем работники центра и в отсутствие водолазов стали слышать странные звуки: будто два человека переговариваются на большом расстоянии. А однажды дайвер, который плавал с Ноком, внезапно услышал, что кто-то велел ему вылезти из бассейна. Тут-то и выяснилось, что Нок научился подражать человеческому языку. Правда, до отдельных слов не дошло, но интонацию кит усвоил.

6. УМЕЮТ ДРУЖИТЬ

Исследователи с острова Минган выяснили, что у горбатых китов существует женская дружба. Самки плавают вместе, едят и общаются друг с другом. Они помнят своих подруг и даже находят их среди других китов, проплыв через весь океан. Более того, китихи, которые умеют дружить, более здоровы, чем одинокие. А вот дружбы между самцами и самками ученые не заметили.

7. ВДОХНОВЛЯЮТ ДИЗАЙНЕРОВ

Бельгийский архитектор Венсан Каллебо озабочен экологическими проблемами и пытается их решить при помощи своих проектов, созданных под впечатлением от форм природы. Корабль «Физалия» формально посвящен одному из видов медуз, но все, кто видит это сооружение, в голос восклицают: «Кит!» По замыслу Венсана, судно будет путешествовать по крупным рекам, исследовать и очищать речную воду. На борту «Физалии» расположатся лаборатория, дискуссионные залы для научных дебатов, плавучие сады и... места для туристов – художник считает, что экологическое просвещение может быть интересным, а главное – красивым.