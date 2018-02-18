Олег Чернов: «Любимую женщину хочется накормить!»

Опытный участковый Куприянов в сериале «Инспектор Купер», контр-адмирал Булатов (он же Батя) из «Морских дьяволов» – герои, которых играет Олег Чернов, кажется, способны справиться с любым делом. Впрочем, за свои 52 года актер и сам провернул несколько непростых операций.

Операция «Диплом за 10 лет»

Для того, чтобы получить диплом об актерском образовании, Олегу Чернову понадобилось более 10 лет. Но дело тут вовсе не в бесталанности. Просто в старших классах парень из шахтерского города Прокопьевска решил, что станет врачом, – и со второго раза успешно поступил в Кемеровский медицинский институт. Правда, через пару лет он понял, что медицина не так уж его привлекает, и институт бросил. Вернулся в родной город работать на шахте, как отец. Параллельно пел в ансамбле, а ночами подрабатывал сторожем в краеведческом музее. «Потом вернулся из армии мой дружок, который с детства бредил театром, – вспоминает актер. – Пришел ко мне и говорит: «Чернов, хватит валять дурака, пойдем в театр монтировщиками, а на будущий год поедем поступать в театральный!» Так мы и сделали. За год перезнакомились со всеми артистами, оба женились на девушках из театра, а весной поехали в Красноярск. Друг серьезно готовился, а я поехал за компанию, но, как это часто бывает, он вылетел после третьего тура, а я поступил. Правда, через два года отчислили по… возрасту. Я был старше однокурсников и, сам того не желая, оказался неформальным лидером, что вызывало ревность наших педагогов. Словом, заканчивал учебу я уже в Саратововской консерватории. Посмотреть на диплом приехала мама – родители, видимо, уже просто не верили, что моя учеба когда-нибудь кончится».

Операция «Успех без копейки»

Впрочем, для артиста получить диплом – это даже не полдела. Четыре года новоиспеченный актер за гроши трудился в Омском театре драмы. «Около года ночевал в кабинете генерального продюсера местного телеканала, где подрабатывал, – признается Олег. – Приходилось вставать рано утром, чтобы уборщица могла навести порядок. Носки стирал, высушивая их под кондиционером...» В 34 года Чернов понял: надо срочно что-то менять. А тут по телевизору как раз показали красивые виды Санкт-Петербурга. «Эта картинка стала сниться мне почти каждую ночь, – вспоминает Олег. – В итоге я приехал в Северную столицу без гроша в кармане и знал, что не вернусь обратно. Когда вышел из метро на канал Грибоедова и увидел всю эту красоту, понял, что нашел свое место на Земле. Спасибо однокурснице из Саратова, которая приютила меня в своей квартире. Конечно, было время, когда голодал. За месяц такой жизни сбросил десять килограммов. Когда денег не хватало на метро, то преодолевал расстояния по питерской брусчатке. Даже кеды стер до дыр и подкладывал под стельку газету...» Петербург, видимо, тоже «признал» в актере своего. Всего через месяц Чернова взяли в Театр сатиры на Васильевском острове – без рекомендаций, практически с улицы. А еще через два дня Олег уже снимался в своем первом сериале, зарабатывая 900 рублей в день, и казался себе богачом.

Операция «Cедые» Дьяволы»

Настоящий успех пришел к Чернову благодаря главной роли в сериале «Морские дьяволы». «Перед съемками мы целый месяц доблестно готовились: занимались в спортзале, оттачивали различные трюки под руководством спецназа, проходили курс дайвинга... За время съемок мы так нанырялись с аквалангом, что теперь на отдыхе меня лишний раз в воду не загонишь, – признается актер. – А чего только не случалось на съемках: мы и в шторма попадали, и на мель садились, и тонули не один раз. Однажды катер у нас обледенел. Стал тяжелее на тонну, плюс ледяной крошкой забились отверстия, через которые вода должна уходить. Весь обратный путь мы с режиссером резиновым шлангом чистили их, чтобы катер не пошел ко дну. Еще был момент, когда у актера Вани Паршина в автомате случайно оказался рожок с боевыми патронами. Хорошо, мы все приучены: никогда не направляй оружие на людей, целься либо в воздух, либо в землю. Ваня нажал на курок, и пуля вошла в траву между мной и Дашей Юргенс. Я думал, Паршин поседеет...» Олег вспоминает, что поначалу даже режиссеры не верили в успех сериала. Но «Морские дьяволы» популярны у телезрителей уже 12 лет, а у исполнителей главных ролей появилось немало поклонников. «Однажды снимались под Питером, возвращались с Дашей Юргенс в гостиницу. Шли медленно, разговаривали между собой, и тут нас увидел какой-то таксист. Сбросил скорость, едет вровень с нами и всё смотрит, смотрит. Закончилось тем, что он врезался в другую машину», – со смехом вспоминает актер.

Операция «Жена от инспектора»

В личной жизни Олегу долго не везло. Первая жена Людмила, актриса театра, где молодой Чернов работал монтировщиком, не оценила его стремление получить актерское образование. «Люда предлагала мне устроиться грузчиком и жить как все нормальные люди. Ее можно понять: ей важна была «синица в руках», а не «журавль в небе». Но меня эта перспектива не прельщала, – признается Олег. – Я планировал уехать в Красноярск, поселиться в общежитии при театральном вузе и перевезти туда жену и сына. Мои планы Люде не понравились, поэтому поступил я тайно. А когда вернулся и сообщил ей эту весть, она в тот же вечер собрала мне чемодан и выставила за дверь...» С другой супругой, Ириной, Чернова развели «Морские дьяволы» – ей не нравилось, что муж месяцами пропадает в съемочных экспедициях. Зато сериал «Инспектор Купер» познакомил Олега с нынешней женой, актрисой Мариной Блейк. «Марина играла в одном из эпизодов. Однажды мы сидели в одном вагончике, общались, и я обратил на нее внимание. Перед очередными съемками «Купера» был свободный вечер, я набрал ее номер, и мы встретились. С тех пор не расстаемся по сей день, – говорит актер. – Марина – моя единственная. Нам настолько хорошо друг с другом, что я боюсь говорить об этом, чтобы не сглазить». Супруги вместе не только в жизни, но и на сцене: они играют любовную историю в спектакле «Треугольник». Недавно Чернов с женой обзавелись новым гнездышком – домом в Подмосковье. «Здесь замечательная природа, здесь отдыхаешь от всего наносного, – говорит актер. – Роль ведь на самом деле отбирает очень много сил. Где восстанавливаться после работы? Точно не в тусовке...»