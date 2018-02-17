Армия звезд

Накануне главного мужского праздника – Дня защитника Отечества – знаменитые актеры и телеведущие поделились воспоминаниями о своем армейском прошлом. Оказалось, что на службе они не скучали и времени зря не теряли. Чему же научились звездные «срочники» в армии?

Юрий Стоянов - заклеивать окна

Юрия Стоянова призвали в армию в 1979 году прямо из Большого драматического театра. Актеру на тот момент было уже 22 года, у него была семья, маленькая дочка, а в театре всё чаще давали интересные роли. Юрию казалось, что служба поставит крест на его актерской карьере. «Если бы я знал, от какого источника вдохновения пытался увильнуть, – с улыбкой вспоминает Стоянов сегодня. – Да и максимум, что грозило, – служба в Ансамбле песни и пляски Ленинградского военного округа, а вечерами я бы мог играть свои спектакли. Но нас с кем-то перепутали, и мы с моим однокурсником попали не в ту учебку. Отправили под Ленинград в закрытом автобусе. А под утро дали кипу газет и сказали, что только из белых полосочек, из краев, надо нарезать бумагу и ею заклеить окна во всей казарме. Я повернулся к своему однокурснику, а он говорит: «И вот так, Юрочек, еще знаешь сколько? Один год и шесть месяцев». Время идет – дни, недели, а за нами никто не приезжает. Тогда мы решили написать Товстоногову письмо: «Дорогой Георгий Александрович! Заканчивая ГИТИС у лучших педагогов, а потом, придя к вам, в лучший театр страны, мы никак не ожидали, что будем писать это письмо, лежа на грязном полу в казарме...» Когда Товстоногов прочитал наше послание, больше всего его поразили не претензии, которые мы ему выставили, а количество ошибок. «До какого состояния можно довести людей с высшим образованием, чтобы они так безграмотно писали. НЭмЭдленно их найти», – распорядился он. На следующий же день у нас был заместитель директора БДТ. Нашу доблестную службу мы продолжили на Дворцовой площади Санкт-Петербурга. Там при Управлении ВВС создали музыкальный коллектив. Все делали вид, что его участники – авиационные специалисты, на самом деле там были профессиональные актеры, музыканты, певцы. Когда утром в нашу казарму стучался прапорщик, он тихонько говорил: «Прошу прощения. Подъем».

Бари Алибасов - Покорять колхозниц

У известного продюсера Бари Алибасова с армией связаны только приятные воспоминания. «В 1969 году созданная мной группа «Интеграл» уже три года имела успех, но у меня не сложилось с любовью, – рассказывает Бари Каримович. – Тогда я полюбил нашу солистку Азу, а она любила всех, кроме меня. Я разочаровался и решил всем отомстить. Прибыл в комиссариат и сказал: «Возьмите меня в армию!» Потом, правда, пожалел, но было поздно. Отправили в пехоту, в Казахстан, на границу с Китаем, служил при штабе ПВО ВВС. Смотрю сейчас на свои армейские фотографии – все в нормальной полевой одежде, а я в парадной форме и коричневых ботинках... Конечно, я практически сразу организовал музыкальный коллектив, и командир нашей части говорил: «Когда идет репетиция, командующим в части является Алибасов». Своими выступлениями мы покоряли казахских девушек-колхозниц. Они даже сидели в засаде в овраге за нашими казармами, выслеживая и дожидаясь нас!»

Евгений Дятлов - спать стоя

Когда актера и певца Евгения Дятлова призвали в армию, опытные друзья посоветовали ему сразу же рассказать о своих артистических талантах. Мол, тогда будет проще переносить армейские тяготы. «В первый день нас построили и спросили: «Художники есть? Три шага вперед!» Я вышел из строя, – вспоминает Дятлов. – «А музыканты есть?»

Я сделал еще три шага вперед. Командир говорит: «А может, ты еще и танцор?» А я умею танцевать, так что сделал еще три шага вперед. И тут ротный всё сказал: «Значит, так, художники, танцоры и музыканты. Здесь вам не кружок художественной самодеятельности, а армия!» Несмотря на этот казус, о службе Дятлов вспоминает с теплотой и говорит, что «деды» его многому научили. «Один старослужащий – мы все звали его Батя – как-то спросил, почему я грустный, – рассказывает актер. – «Меня опять ставят на знамя. А я так спать хочу!» – отвечаю. «Учись у меня, – сказал Батя. – Там есть красная ковровая дорожка. Я на нее ложусь по диагонали, одним уголком накрываю ноги, а другим себя. И там сплю всю ночь». Буквально на следующий день Батю отправили на «губу» – кто-то увидел, как он спит. Позже Батя научил меня спать еще и стоя. Это в армии тоже умеют!»

Иван Усачев - Готовить черепах

Ведущий передач «Вы – очевидец!» и «Катастрофы недели» Иван Усачев служил в... Эфиопии! «Три года я был лейтенантом-переводчиком при зенитной бригаде, – рассказывает Иван. – Лучший сувенир, оставшийся у меня на память об Эфиопии, – это сушеная черепаха. Мы ее выловили в озере, чтобы приготовить по местному рецепту, которым с нами поделились аборигены. Черепашье мясо зеленое, но, если его жарить, становится белым, как куриное. Остатки этого деликатеса в виде панциря я засушил, отполировал, привез в Москву и повесил на стену в квартире. До сих пор висит!»

Сергей Астахов - размораживать трубы

Сергей Астахов служил в армейском оркестре. Порой ему приходилось выполнять пыльную работу. Например, будущий актер научился протирать трубы. «Когда мне сказали, что нужно почистить трубы, я сначала думал, что речь идет о канализационных, – говорит актер. – Оказалось, о тех, в которые дуют. Мы чистили их спиртом. Его было мало, поэтому вначале разбавляли его водой. Не знали, что на морозе спирт, разбавленный водой, замерзает и дудки после этого не играют. Помню, однажды в минус двадцать мы вместо «Прощания славянки» заиграли кто в лес, кто по дрова... Тогда нам всё популярно объяснили. Это был неприятный момент. Зато я теперь знаю, что спирт разводить водой не стоит!»

Андрей Ильин -снимать боль зеленкой

Артист Ильин должен был проходить службу в Ансамбле песни и пляски, но по ошибке попал в действующие войска. «Что такое пехота, я испытал на себе по полной программе: бегал с огромным пулеметом, который весил килограммов 30–35, еще с автоматом и противогазом, – говорит Андрей Епифанович. – Так что, если надо взорвать мост, отравить колодец, взять «языка» – поможем. Правда, в армии я первым делом познакомился с лазаретом. Часто болел живот – в армии пища разная бывает, да и солдатский голод на что только не толкает. Лечили меня изумительно! Я приходил в санчасть, где фельдшер-прапорщик брал палочку, макал в зеленку и рисовал на голом животе спираль. Потом в районе пупка делал точку. Затем он макал всё той же палочкой в йод и наконец прижигал. Можете смеяться, но боль уходила. Он ее, видимо, со всего живота собирал в район пупка, и боль, как-то концентрируясь, уходила».

Андрей Федорцов - пробивать путь к славе гирей

Андрей Федорцов отправился служить после работы в загранфлоте. «Пошел в военкомат, говорю: «Хочу в армию!» – рассказывает актер. – Прапорщик аж поперхнулся. «А у вас изъяны есть?» – «Плоскостопие». – «Ну, нам плоскостопные идиоты и нужны!» Во время службы Федорцов создал свою рок-группу. «Название мы придумали классное – «Сокровенные мужики», – вспоминает Андрей. – Но разрешение на репетиции и выступления рок-группе с таким странным названием не давали. Помог случай. Однажды прибежал ко мне товарищ: «Скорее беги в клуб. У нас концерт начинается, а человек не пришел, надо заменить! Оденься посмешнее!» Надел я кальсоны, 45-го размера кеды, вывернул армейский китель наизнанку, сверху какой-то плащ напялил, а на голову натянул зеленую, всю в пупырышках, шапочку для плавания. Взял в одну руку гирю, а в другую – батон и молоко, чтобы ребята в казарме мой ужин не сперли, пока я буду на сцене. Концерт с моим участием начался эффектно. Руки-то заняты, дверь открывал собой, и от моего напора она просто отвалилась. Гляжу – в зале вся воинская часть во главе со всем офицерским составом. Бегу на сцену. И тут меня заносит на вираже! Чувствую, что-то сейчас выроню. Ну не батон же с молоком ронять! Вырвалась гиря и полетела прямо в начальника части Севостьянова. Он просто чудом успел увернуться! А то был бы несчастный случай. В тот момент мне уже что-то подсказывало, что сегодня я получу по полной. После представления (а играли мы сатирические сценки о борьбе с «дедовщиной») труппе объявили: «Концерт закончен, а вам, Федорцов, – неделю дисбата». Но Севостьянов был очень мудрым командиром. Он не только отменил приказ, но даже разрешил рок-группе «Сокровенные мужики» репетировать и выступать!»