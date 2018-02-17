Главная Новости Видео О нас в ПермиВ Россиив Пермском краев КудымкареАнонсКультураСпортОбществоЭкономикаАварииВластьНаука и техникаЗдоровьеКиноВ миреСМИВыборыПреступленияДеньгиОбразованиеРадиоРекламаОфициальноИнтернетПроисшествияНа Коми-пермяцком языкеВИДЕО из радиоэфираГорячая темаСделано в ПермиИНТЕРВЬЮВзгляд на странуПульс городаZавод

  • ГТРК «Пермь». Прямой эфир

    • Вести ПермьРоссия 1Россия 24Радио МаякРадио РоссияВести FM

На главную - Интересные новости, события, сенсации

← Жизнь собачья

Армия звезд

 

 РОЛЬ

Накануне главного мужского праздника – Дня защитника Отечества – знаменитые актеры и телеведущие поделились воспоминаниями о своем армейском прошлом. Оказалось, что на службе они не скучали и времени зря не теряли. Чему же научились звездные «срочники» в армии?

 

Юрий Стоянов - заклеивать окна

Юрия Стоянова призвали в армию в 1979 году прямо из Большого драматического театра. Актеру на тот момент было уже 22 года, у него была семья, маленькая дочка, а в театре всё чаще давали интересные роли. Юрию казалось, что служба поставит крест на его актерской карьере. «Если бы я знал, от какого источника вдохновения пытался увильнуть, – с улыбкой вспоминает Стоянов сегодня. – Да и максимум, что грозило, – служба в Ансамбле песни и пляски Ленинградского военного округа, а вечерами я бы мог играть свои спектакли. Но нас с кем-то перепутали, и мы с моим однокурсником попали не в ту учебку. Отправили под Ленинград в закрытом автобусе. А под утро дали кипу газет и сказали, что только из белых полосочек, из краев, надо нарезать бумагу и ею заклеить окна во всей казарме. Я повернулся к своему однокурснику, а он говорит: «И вот так, Юрочек, еще знаешь сколько? Один год и шесть месяцев». Время идет – дни, недели, а за нами никто не приезжает. Тогда мы решили написать Товстоногову письмо: «Дорогой Георгий Александрович! Заканчивая ГИТИС у лучших педагогов, а потом, придя к вам, в лучший театр страны, мы никак не ожидали, что будем писать это письмо, лежа на грязном полу в казарме...» Когда Товстоногов прочитал наше послание, больше всего его поразили не претензии, которые мы ему выставили, а количество ошибок. «До какого состояния можно довести людей с высшим образованием, чтобы они так безграмотно писали. НЭмЭдленно их найти», – распорядился он. На следующий же день у нас был заместитель директора БДТ. Нашу доблестную службу мы продолжили на Дворцовой площади Санкт-Петербурга. Там при Управлении ВВС создали музыкальный коллектив. Все делали вид, что его участники – авиационные специалисты, на самом деле там были профессиональные актеры, музыканты, певцы. Когда утром в нашу казарму стучался прапорщик, он тихонько говорил: «Прошу прощения. Подъем».

 

Бари Алибасов - Покорять колхозниц

У известного продюсера Бари Алибасова с армией связаны только приятные воспоминания. «В 1969 году созданная мной группа «Интеграл» уже три года имела успех, но у меня не сложилось с любовью, – рассказывает Бари Каримович. – Тогда я полюбил нашу солистку Азу, а она любила всех, кроме меня. Я разочаровался и решил всем отомстить. Прибыл в комиссариат и сказал: «Возьмите меня в армию!» Потом, правда, пожалел, но было поздно. Отправили в пехоту, в Казахстан, на границу с Китаем, служил при штабе ПВО ВВС. Смотрю сейчас на свои армейские фотографии – все в нормальной полевой одежде, а я в парадной форме и коричневых ботинках... Конечно, я практически сразу организовал музыкальный коллектив, и командир нашей части говорил: «Когда идет репетиция, командующим в части является Алибасов». Своими выступлениями мы покоряли казахских девушек-колхозниц. Они даже сидели в засаде в овраге за нашими казармами, выслеживая и дожидаясь нас!»

 

Евгений Дятлов - спать стоя

Когда актера и певца Евгения Дятлова призвали в армию, опытные друзья посоветовали ему сразу же рассказать о своих артистических талантах. Мол, тогда будет проще переносить армейские тяготы. «В первый день нас построили и спросили: «Художники есть? Три шага вперед!» Я вышел из строя, – вспоминает Дятлов. – «А музыканты есть?»

Я сделал еще три шага вперед. Командир говорит: «А может, ты еще и танцор?» А я умею танцевать, так что сделал еще три шага вперед. И тут ротный всё сказал: «Значит, так, художники, танцоры и музыканты. Здесь вам не кружок художественной самодеятельности, а армия!» Несмотря на этот казус, о службе Дятлов вспоминает с теплотой и говорит, что «деды» его многому научили. «Один старослужащий – мы все звали его Батя – как-то спросил, почему я грустный, – рассказывает актер. – «Меня опять ставят на знамя. А я так спать хочу!» – отвечаю. «Учись у меня, – сказал Батя. – Там есть красная ковровая дорожка. Я на нее ложусь по диагонали, одним уголком накрываю ноги, а другим себя. И там сплю всю ночь». Буквально на следующий день Батю отправили на «губу» – кто-то увидел, как он спит. Позже Батя научил меня спать еще и стоя. Это в армии тоже умеют!»

 

Иван Усачев - Готовить черепах

Ведущий передач «Вы – очевидец!» и «Катастрофы недели» Иван Усачев служил в... Эфиопии! «Три года я был лейтенантом-переводчиком при зенитной бригаде, – рассказывает Иван. – Лучший сувенир, оставшийся у меня на память об Эфиопии, – это сушеная черепаха. Мы ее выловили в озере, чтобы приготовить по местному рецепту, которым с нами поделились аборигены. Черепашье мясо зеленое, но, если его жарить, становится белым, как куриное. Остатки этого деликатеса в виде панциря я засушил, отполировал, привез в Москву и повесил на стену в квартире. До сих пор висит!»

 

Сергей Астахов - размораживать трубы

Сергей Астахов служил в армейском оркестре. Порой ему приходилось выполнять пыльную работу. Например, будущий актер научился протирать трубы. «Когда мне сказали, что нужно почистить трубы, я сначала думал, что речь идет о канализационных, – говорит актер. – Оказалось, о тех, в которые дуют. Мы чистили их спиртом. Его было мало, поэтому вначале разбавляли его водой. Не знали, что на морозе спирт, разбавленный водой, замерзает и дудки после этого не играют. Помню, однажды в минус двадцать мы вместо «Прощания славянки» заиграли кто в лес, кто по дрова... Тогда нам всё популярно объяснили. Это был неприятный момент. Зато я теперь знаю, что спирт разводить водой не стоит!»

 

Андрей Ильин -снимать боль зеленкой

Артист Ильин должен был проходить службу в Ансамбле песни и пляски, но по ошибке попал в действующие войска. «Что такое пехота, я испытал на себе по полной программе: бегал с огромным пулеметом, который весил килограммов 30–35, еще с автоматом и противогазом, – говорит Андрей Епифанович. – Так что, если надо взорвать мост, отравить колодец, взять «языка» – поможем. Правда, в армии я первым делом познакомился с лазаретом. Часто болел живот – в армии пища разная бывает, да и солдатский голод на что только не толкает. Лечили меня изумительно! Я приходил в санчасть, где фельдшер-прапорщик брал палочку, макал в зеленку и рисовал на голом животе спираль. Потом в районе пупка делал точку. Затем он макал всё той же палочкой в йод и наконец прижигал. Можете смеяться, но боль уходила. Он ее, видимо, со всего живота собирал в район пупка, и боль, как-то концентрируясь, уходила».

 

Андрей Федорцов - пробивать путь к славе гирей

Андрей Федорцов отправился служить после работы в загранфлоте. «Пошел в военкомат, говорю: «Хочу в армию!» – рассказывает актер. – Прапорщик аж поперхнулся. «А у вас изъяны есть?» – «Плоскостопие». – «Ну, нам плоскостопные идиоты и нужны!» Во время службы Федорцов создал свою рок-группу. «Название мы придумали классное – «Сокровенные мужики», – вспоминает Андрей. – Но разрешение на репетиции и выступления рок-группе с таким странным названием не давали. Помог случай. Однажды прибежал ко мне товарищ: «Скорее беги в клуб. У нас концерт начинается, а человек не пришел, надо заменить! Оденься посмешнее!» Надел я кальсоны, 45-го размера кеды, вывернул армейский китель наизнанку, сверху какой-то плащ напялил, а на голову натянул зеленую, всю в пупырышках, шапочку для плавания. Взял в одну руку гирю, а в другую – батон и молоко, чтобы ребята в казарме мой ужин не сперли, пока я буду на сцене. Концерт с моим участием начался эффектно. Руки-то заняты, дверь открывал собой, и от моего напора она просто отвалилась. Гляжу – в зале вся воинская часть во главе со всем офицерским составом. Бегу на сцену. И тут меня заносит на вираже! Чувствую, что-то сейчас выроню. Ну не батон же с молоком ронять! Вырвалась гиря и полетела прямо в начальника части Севостьянова. Он просто чудом успел увернуться! А то был бы несчастный случай. В тот момент мне уже что-то подсказывало, что сегодня я получу по полной. После представления (а играли мы сатирические сценки о борьбе с «дедовщиной») труппе объявили: «Концерт закончен, а вам, Федорцов, – неделю дисбата». Но Севостьянов был очень мудрым командиром. Он не только отменил приказ, но даже разрешил рок-группе «Сокровенные мужики» репетировать и выступать!»

Метки: В России, СМИ, Общество

Опубликовано: 17.02.2018 в 16:08 в рубрике - Интересные новости, события, сенсации

Комментарии

К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!

Предыдущие публикации в рубрике Интересные новости, события, сенсации:

Жизнь собачья

Почему Агата Муцениеце избегает Нагиева

Не простое украшение

Зачем звёзды ходят к гипнотизерам

Уроки жизни от наставников «Ты супер!»

Мария Машкова: Папина дочка

Вот так встреча!

Зуб даю!

Время добрых дел

По зубам


Добавить комментарий:

Все поля должны быть заполнены.

Имя

Электронная почта

Текст комментария:
Вводите только текст. HTML-форматирование удаляется автоматически.

Перезагрузить картинку можно кликнув по ней.  

Введите цифры с картинки.

← Жизнь собачья

Обратите внимание

в Перми

Тайны антресолей Александра Новодворского

В Доме художника открылась персональная выставка пермского живописца Александра Новодворского.
смотреть видео читать16.02.2018 в 16:53
Метки: в Перми, Общество, Культура

В Музей пермских древностей вернулись ночные сказки о мамонте

Возобновляется специальная программа для тех, кто мечтал оказаться в музее в полной темноте.
смотреть видео читать16.02.2018 в 16:32
Метки: в Перми, Культура, Общество

Доверяй! Мечтай! Летай!

Впервые в Перми пройдет Чемпионат и Первенство ПФО по акробатическому рок-н-роллу.
читать16.02.2018 в 16:07
Метки: в Перми, Общество, Спорт

В Перми состоится автограф-сессия Александра Смышляева

Автограф-сессия пройдёт в субботу 17 февраля на пермском почтамте.
читать16.02.2018 в 15:45
Метки: в Перми, Общество

«Зарница»: Играют школьники в войну

В Перми стартовал первый этап городской военно-патриотической игры «Зарница. Пермь-2018».
читать16.02.2018 в 15:22
Метки: в Перми, Общество

В России

Армия звезд

Знаменитые актеры и телеведущие поделились воспоминаниями о своем армейском прошлом.
читать17.02.2018 в 16:08
Метки: В России, СМИ, Общество

Жизнь собачья

16 февраля начался год Желтой деревянной собаки по восточному календарю.
читать17.02.2018 в 13:16
Метки: СМИ, Общество, В России, В мире

Почему Агата Муцениеце избегает Нагиева

Мы собрали шесть малоизвестных фактов из жизни актрисы.
читать17.02.2018 в 10:14
Метки: В России, СМИ, Общество

Победа за нами: Сборная России по баскетболу разгромила команду Албании

В Перми состоялся отборочный матч женского Чемпионата Европы по баскетболу между сборными России и Албании.
смотреть видео читать15.02.2018 в 12:08
Метки: в Перми, В России, Спорт

В Перми прошла жеребьёвка эфирного времени

Между 8 кандидатами в президенты РФ распределили бесплатное эфирное время. Агитация в СМИ стартует 17 февраля.
смотреть видео читать15.02.2018 в 09:38
Метки: в Перми, в Пермском крае, В России, Выборы
Лента новостей RSS каналы

Армия звездАрмия звезд

Жизнь собачьяЖизнь собачья

Почему Агата Муцениеце избегает НагиеваПочему Агата Муцениеце избегает Нагиева

Петрушка «мочит корки» и ломает комедиюПетрушка «мочит корки» и ломает комедию

Тайны антресолей Александра НоводворскогоТайны антресолей Александра Новодворского

В Музей пермских древностей вернулись ночные сказки о мамонтеВ Музей пермских древностей вернулись ночные сказки о мамонте

Доверяй! Мечтай! Летай!Доверяй! Мечтай! Летай!

В Перми состоится автограф-сессия Александра СмышляеваВ Перми состоится автограф-сессия Александра Смышляева

«Зарница»: Играют школьники в войну«Зарница»: Играют школьники в войну

Строители зоопарка сократили отставание от графикаСтроители зоопарка сократили отставание от графика

Пермь. Новости культуры 15.02.2018Пермь. Новости культуры 15.02.2018

Масштабная газификация: к газу подключат 8 тысяч домовМасштабная газификация: к газу подключат 8 тысяч домов

В Перми пройдут гонки дроновВ Перми пройдут гонки дронов

Цените родной языкЦените родной язык

Карантин: продлят или нет?Карантин: продлят или нет?

Рак не приговор: В Перми прошел парад героевРак не приговор: В Перми прошел парад героев

Вертолет, засада, штурм: Показательные учения на слете патриотовВертолет, засада, штурм: Показательные учения на слете патриотов

Маневренный фонд Перми увеличился в полтора разаМаневренный фонд Перми увеличился в полтора раза

Остались без денег и без массажаОстались без денег и без массажа

Пора заняться эспланадойПора заняться эспланадой

Благоустройством дворов и парков займутся студотрядыБлагоустройством дворов и парков займутся студотряды

Смертельное ДТП: Суд вынес приговор депутатуСмертельное ДТП: Суд вынес приговор депутату

На катке «Юность» перенесли бесплатные катанияНа катке «Юность» перенесли бесплатные катания

Миру - Мр!Миру - Мр!

Пермяки поделились лекарством от ракаПермяки поделились лекарством от рака

Мобильная версия

ДЛЯ ЛИЦ СТАРШЕ 16 ЛЕТ

© "Т7-Информ" интернет-проект ("T7-INFORM.RU") 2012 - 2018.

Использование графических, аудиовизуальных и текстовых материалов возможно только с согласия правообладателя (ГТРК «Пермь»). Без согласия правообладателя допускается частичное (в объеме оправданном целями цитирования) цитирование материалов при условии установки гиперссылки на сайт источник цитирования.

Реклама на сайте, разработка и поддержка сайта - ООО «Медиаофис».

Справочный телефон +7 (342) 271-60-43, e-mail: .

Программирование сайта - компания Арт-СЕО тел. +7 (342) 27-82-666.

Рейтинг@Mail.ru