Жизнь собачья





16 февраля наступает год Желтой деревянной собаки по восточному календарю. Всем домашним питомцам он обещает счастливую судьбу. Но некоторые люди дарят собакам новую счастливую жизнь независимо от любых календарей!

ТЁПЛАЯ ЖИЗНЬ ОТ ЕЛЕНЫ ДРАПЕКО

Собаку, которую она встретила на съемках фильма «Безотцовщина», Елена Григорьевна вспоминает до сих пор. «Однажды в гостиницу пришли две девочки-школьницы лет десяти и сказали, что я их любимая артистка и потому они хотят мне подарить щенка, – рассказывает она. – Маленький, беспородный, но хорошенький, светло-палевого цвета, он сидел в коробке из-под торта. Такие миниатюрные собаки, похожие на карликовых лаек, иногда встречаются в городах. Я стала отказываться, не представляя, куда мне его деть. Девчонки – в слезы. Говорят, что отец утопит щенка, если не возьму. Отдала я их «папе» три рубля, поблагодарила, а Топу – щенок оказался женского пола – взяла с собой». Мама актрисы отказалась возиться со щенком. «А мне в тот момент как раз нужно было уезжать на съемки сериала «Вечный зов», и я забрала собаку с собой, – вспоминает Драпеко. – Нас поселили в номере гостиницы «Мосфильма», где Топа обгрызла внизу всю полированную мебель. Когда это безобразие увидел директор гостиницы, он тут же выставил нас на улицу. Тогда съемочная группа арендовала мне двухкомнатную квартиру, и мы с Топой переехали в отдельные апартаменты. Мы успели побывать даже в нескольких экспедициях. Например, снимать должны были на Южном Урале в городе Белорецке. Была зима, стоял жуткий мороз, и я из рукава своей старой шубы сшила Топочке шубку и тапочки, чтобы она могла выходить на улицу. Самолетом мы прилетели на место съемок. Там, чтобы решить вопрос с жильем, директор картины выписал для гостиницы официальную бумагу, что Топочка – особо ценная, дрессированная собака и снимается в кино, а потому ей надо разрешить проживание в гостинице! После этого мы еще на поезде отправились в город Никель Мурманской области, где снимался фильм «Крик гагары». Поскольку нам досталась верхняя полка в четырехместном купе я, чтобы собака не свалилась оттуда, привязала ее веревкой к железному поручню». Однажды мама Елены всё же приютила Топу на время и... отказалась отдавать обратно! Остаток жизни собака провела с ней и была избалована и раскормлена до такой степени, что впервые попавшие в деревню дети путали ее с поросенком.

ТЕЛЕВИЗИОННАЯ ЖИЗНЬ ОТ ВИКТОРА ГУСЕВА

В семье спортивного комментатора очень любят животных, и многих питомцев Гусевы взяли с улицы. А собака Маня и вовсе прибежала к ним сама – пролезла через дырку в заборе загородного дома и завела роман с их псом Ринго. Хозяева Ринго не возражали, так что Маня осталась в доме. Однако Виктор с женой не подумали, что у пары непременно появятся щенки и их придется пристраивать! Это оказалось делом хлопотным, но не выбрасывать же малышей на улицу. «У Мани с Ринго два раза было по шесть щенков, – рассказывает комментатор, – и я их раздавал сначала на переделкинском рынке, а после на одинцовском. В Переделкино я кричал для привлечения внимания: «Специальная акция «Первого канала»! К юбилею программы «Поле чудес»!» Реклама сработала, и я за день раздал всех шестерых. А в Одинцове и сказать ничего не успел, как подошли серьезные ребята в спортивных костюмах и стали требовать, чтобы я уходил. Я твердо ответил, что буду стоять и никто меня не выгонит. Парни ушли. Через некоторое время самый суровый возвращается, неся в руках продолговатый предмет в газете. Ну, думаю, как врежет мне по лбу бейсбольной битой! А он говорит: «Извините, Виктор, я вас не узнал! Мне сейчас ребята сказали, что вы – это вы. Можете сколько угодно здесь торговать». – «Да я не торгую, мне бы раздать их!» – «Можете торговать. А вам от нас подарок…» И протягивает предмет в газете – оказалось, что это не бита, а бутылка виски!»

ВТОРАЯ ЖИЗНЬ ОТ НАТАЛЬИ ГУЛЬКИНОЙ

Певица не пройдет мимо пса, попавшего в беду. Однажды, например, на глазах у Натальи собаку сбил автомобиль. Гулькина тут же кинулась к месту происшествия, и не зря. Владелица машины наотрез отказалась помогать бедному животному. Везти пса в клинику ей было некогда, да и пачкать салон автомобиля собачьей шерстью не хотелось. Финансовую помощь она тоже не предложила. А вот Наталья не осталась равнодушной к страданиям животного. Она позвонила подруге с автомобилем, та немедленно примчалась, и пса доставили к ветеринару. Певица оплатила полный медицинский осмотр собаки и ее проживание в клинике – взять пса домой она не могла, там на тот момент хозяйничали три кошки. Да и пострадал пес очень серьезно, ему требовалось долгое лечение. Впрочем, собака была в ошейнике, значит, был шанс, что ее ищут хозяева. Наталья бросила клич на своей страничке в Интернете – и уже на следующий день хозяева Белого нашлись!

ГРУЗИНСКАЯ ЖИЗНЬ ОТ ДАНИЛЫ КОЗЛОВСКОГО

Свою собаку актер вполне может считать подарком, ведь он встретил ее всего за несколько часов до Нового года. Данила и его невеста Ольга отдыхали на курорте Казбеги в Грузии. По дороге в горы они увидели в поле возле трассы забавного палевого щенка с черной мордой. Пара решила приютить собаку на время и найти ей хороших хозяев. Но она так полюбилась обоим, что стало ясно: животное никуда от них не уедет. «Это невероятно чуткая, преданная, нежная и добрая собака, – говорит Данила. – Мораль истории такова: нет лучше животного, чем то, которого спасаешь от нелюбви и никомуненужности. Это лучше, чем модный, очаровательный лабрадор». А назвали щенка в честь страны, в которой он был найден, – Грузия, сокращенно Груша.

ГАСТРОЛЬНАЯ ЖИЗНЬ ОТ МИХАИЛА БОЯРСКОГО

Главный мушкетер Советского Союза однажды спас собаку во время театральных гастролей. Его коллега Людмила Сенчина вспоминала: «На следующий день после спектакля всю театральную труппу повезли на обзорную экскурсию по городу. Прогулки по улицам, обед в ресторане, а после нас отправили посмотреть консервный завод – гордость местных властей. Пока нам рассказывали историю создания, перспективы развития и прочее, мы с Мишей заметили собаку – небольшую, беспородную. Стали спрашивать, чье животное. Оказалось, что она бесхозная, мешается под ногами и руководство хочет ее прогнать или отравить. Нам с Боярским стало жалко животное. «Может, возьмем?» – предложил Миша. Я сперва остолбенела – куда? Мы же сейчас кочуем из города в город. Но потом подумала – псину надо выручать! Мы минут десять гонялись за ней по всему заводу – она же не знала, что мы ее спасти хотим, и шугалась. Руководство только плечами пожало, наблюдая, как мы собаку в служебную машину запихиваем, – мол, у звезд свои причуды. Когда рассмотрели «приемыша», поняли, что это щенок, девочка. С тех пор она стала гастролировать с нами – мы ее, как выразился Боярский, «удочерили». Кличку никак не могли придумать. Ездила собака с Мишей на заднем сиденье авто, а спала в моем гостиничном номере. Боярский всегда терпеть не мог одиночества, поэтому по вечерам приходил ко мне – мы болтали, пили чай, смотрели телевизор». Собака путешествовала вместе с артистами две недели, а потом ее взяла к себе сердобольная родственница Сенчиной. Но эту историю оба артиста вспоминали еще долго.

ДОМАШНЯЯ ЖИЗНЬ ОТ СЕРГЕЯ ТРОФИМОВА

Долгое время певец даже не думал о собаке. Ему казалось, что это слишком большая ответственность, ведь сам Сергей постоянно на гастролях, а жене с маленьким ребенком некогда заниматься животным. Всё изменила съемка клипа на песню «Царство Божие». Во дворе студии, в которой снимался клип, жил забавный беспородный пес, похожий на медвежонка. Во время съемок к певцу приехали жена Настя и шестилетний сын Ваня. Собака так понравилась ребенку, что практически всё время, пока длились съемки, Ваня провел во дворе, играя с новым другом. А когда Сергей с семьей собрались уезжать, пес забрался на заднее сиденье машины и наотрез отказался вылезать. Доставать его пришлось всей съемочной группой. Домой Трофимов отправился без животного. Но во время семейного ужина стало ясно: собака всем запала в душу. И на следующее утро Настя бросилась в тот двор разыскивать пса. Теперь Рыжик занял в доме певца почетное место домашнего любимца, а с Ваней они не разлей вода.

ВКУСНАЯ ЖИЗНЬ ОТ ДЖОРДЖА КЛУНИ

Когда не стало самого знаменитого питомца Джорджа – поросенка по имени Макс, – актер заскучал в одиночестве и через некоторое время решил завести собаку. Причем выбирать любимца отправился не в элитный питомник популярных пород. Клуни просто открыл сайт ближайшего приюта для животных. Кокер-спаниелю Эйнштейну было пять лет, он страдал от проблем, связанных с ожирением, и администрация питомника собиралась его усыпить. Эта история тронула актера, и выбор был сделан. Перед визитом в приют Клуни очень волновался. Сотрудники предупредили актера, что, если при первой встрече Джордж с собакой не поладят, Эйнштейна ему не отдадут. И тогда Клуни придумал хитрость. «У меня дома были фрикадельки. Я намазал ими ботинки», – со смехом рассказывает он. Эйнштейн, конечно же, бросился к ногам актера сразу, как только тот вошел. Так что трюк сработал, и собака до сих пор благополучно живет у Джорджа дома.