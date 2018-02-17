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Жизнь собачья →

Почему Агата Муцениеце избегает Нагиева

актриса

Молодая актриса Агата Муцениеце вовсе не греется в лучах славы своего популярного мужа Павла Прилучного. Она сама активно снимается в фильмах и сериалах, с недавних пор ведет шоу «Голос. Дети», успевает воспитывать двоих детей и вязать, а в будущем планирует получить «Оскар». Мы собрали шесть малоизвестных фактов из жизни актрисы. Она...

 

...имела сестру «в нефтяном бизнесе»

Агата родилась 1 марта 1989 года в Риге. Ее папа был барменом, а мама – поваром. «Ребенком я была одиночкой, подростком ходила с пирсингом в языке. Кисейной барышней меня назвать трудно», – признается актриса. При этом Агата всегда старалась развеселить семью смешными сценками и прекрасно декламировала стихи. У Агаты есть старшая сестра Санта. «Я экстерном окончила первый класс, чтобы вместе с сестрой пойти во второй и сидеть за одной партой, – рассказывает Агата. – Сейчас Санта живет с мамой в Риге. А когда она работала на заправке, в газетах писали, что у актрисы Муцениеце сестра занята в нефтяном бизнесе. Мы очень смеялись!»

 

...жила среди китайцев

Агата могла стать вовсе не актрисой, а успешной моделью или переводчицей. «В подростковом возрасте я резко похудела, весила 45 килограммов, – рассказывает она. – «Применение» своей фигуре нашла быстро: стала моделью. В 16 лет я впервые уехала из дома. Мама привыкла к тому, что я говорила: «Я в Милан!» – и уезжала. Я рекламировала обувь и объездила всю Европу». Какое-то время актриса даже жила в Германии в семье выходцев из Китая. Девушка неплохо выучила сложный язык и после возвращения домой поступила в Латвийский университет. «У меня есть диплом по специальности «Китайская синология», – говорит актриса.

 

...поступила во ВГИК без конкурса

«Во ВГИКе я питалась «Дошираком», поправилась и училась на красный диплом», – рассказывает Агата. В институт кинематографии Муцениеце поступила с первой попытки. «В поезде вспомнила шесть строк Пушкина и латышскую сказку, и меня с первого тура пригласили сразу на третий, – вспоминает она. – Потом предполагался конкурсный экзамен. А у меня в Риге в университете выпускной! Подошла к мастеру Александру Михайлову: «Извините, но в этот день быть в Москве не могу». Мэтр изумился: мало кому из абитуриентов придет в голову такая наглость. А у меня крутилась одна мысль: я же для выпускного красивое платье из Лондона привезла... Неожиданно Александр Яковлевич сказал: «Приезжайте осенью, обойдемся без конкурса». Мое появление в сентябре произвело впечатление. Думали, блатная заявилась». Будучи студенткой, Агата старалась зарабатывать. «Однокурсники подрабатывали на елках, а у меня получилось сняться в рекламе банка за приличный гонорар», – рассказывает она. «Реклама – не искусство! – говорили ей однокурсники, «стреляя» деньги до стипендии. – Один раз появившись в ролике, можешь забыть о съемках у Михалкова!» Но у Агаты большие планы на будущее: «Однажды я получу «Оскар». Речь я уже подготовила, платье и прическу придумала!»

 

...вышла за приличного

Сегодня на счету Агаты 17 ролей в кино. Популярность пришла к актрисе в 2011 году после выхода сериала «Закрытая школа». Изначально кастинг на роль отличницы Агата не прошла, но одна из актрис не смогла сниматься – и взяли Муцениеце. На съемках Агата познакомилась со своим будущим мужем. «Сначала меня называли просто Агатой, – вспоминает актриса. – Потом начали учить мою фамилию, а потом издеваться над ней: Муценимаца, Агапиц, Агатус Кактус. А Прилучного мы звали Приличный. Очень хорошо помню нашу первую встречу. Все восторгались: «Паша – звезда!» «Брэд Питт – звезда, Джонни Депп – звезда, а Прилучного я не знаю», – думала я. А он в первый же день подошел и спросил: «У тебя есть парень?» – «Да». «Ну и не разговаривай тогда со мной!» – рявкнул он. Так и познакомились. Потом Паша каждый день приставал с вопросом: «Ну, ты уже рассталась со своим парнем?» На тот момент Агата действительно встречалась с актером и танцором Артемом Алексеевым, но замуж не хотела. «Раньше тридцати под венец не собиралась, а рожать планировала после тридцати пяти и только одного ребенка, – признается она. – И вот мне двадцать восемь, я уже жена и мама двоих детей. Прилучный сбил все мои планы». Актеры поженились в августе 2011 года: тайком от всех приехали в загс на мотоцикле, в черных нарядах. Теперь Агата по паспорту Прилучная, а фамилию Муцениеце оставила как творческий псевдоним. Сыну актеров Тимофею недавно исполнилось 5 лет, а дочке Мие скоро 2 года. «Тима не всегда узнает нас по телевизору, – рассказывает Агата. – Недавно смотрели какую-то передачу, и сын говорит: «Мама, это ты!» А там не я, а Зоя Бербер! Но убедить в этом Тиму не удалось».

 

...бьет посуду и ломает двери

У Агаты прекрасное чувство юмора, в соцсетях она часто публикует фото «без прикрас», а поклонники любят ее за естественность, отсутствие «надутых губ и тонн штукатурки на лице». «Я никогда не думала, что буду заниматься хозяйством. А теперь даже научилась вязать! Постоянно придумываю рецепты, делаю запеканки, жарю мясо. Мое коронное блюдо – борщ», – говорит актриса. И добавляет: «Но в душе я навсегда останусь бешеной тусовщицей Агатой. Даже если у меня будет 18 детей». Ее муж слывет большим ревнивцем. «Я всегда должна писать мужу, где и с кем нахожусь, а еще Паша проверяет мой телефон. Наши ссоры всегда серьезные, обязательно с «разводом», – делится Агата. – Мы кричим, бьем посуду, однажды дверь сломали. Паша – человек-огонь, максималист. Например, попросишь его купить вентилятор, так он купит пять! Так и живем. При этом муж обожает, когда я рядом круглые сутки!»

 

...уехала от мужа к Нагиеву

Бывшая соведущая Нагиева на шоу «Голос. Дети» Светлана Зейналова готовится во второй раз стать мамой: малыш появится этим летом. На «Первом канале» решили, что достойной заменой Светлане в новом сезоне шоу станет Агата Муцениеце. Актрисе пришлось сорваться на съемки прямо с семейного отдыха, но она не жалеет. «К счастью, из меня не стали делать нежную фею, – говорит она. – Редакторы посмотрели мой блог (актриса ведет видеодневник о жизни семьи «Прилучные будни») и решили не отступать от моей привычной манеры. Я готовлюсь к выходу каждого ребенка, знаю важные моменты его биографии, чем он увлекается. А вот с Дмитрием Нагиевым мы пока не обнимаемся, я его избегаю. Только аккуратненько здороваюсь и краснею».

Метки: В России, СМИ, Общество

Опубликовано: 17.02.2018 в 10:14 в рубрике - Интересные новости, события, сенсации

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