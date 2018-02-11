Не простое украшение

День святого Валентина – 14 февраля – отлично подходит для того, чтобы сделать предложение руки и сердца. Все знают, как это происходит традиционно: мужчина торжественно опускается перед избранницей на одно колено и протягивает ей кольцо. Но не все знают, что обручальные кольца – не просто символ брака! С ними связано множество интересных историй.

1. САМОЕ ТРОГАТЕЛЬНОЕ

Принцу Филиппу, жениху будущей королевы Елизаветы II, не хватало денег на достойное кольцо для невесты. Его выручила мать, принцесса Алиса Греческая и Датская, отдав бриллианты из своей свадебной диадемы. Дизайн кольца Филипп придумал лично. Для королевы оно по сей день настолько значимо, что придворные научились по украшению определять ее настроение. Легкий поворот кольца говорит о том, что беседа затянулась. А если Елизавета быстро вертит его, это означает крайнее нетерпение.

2. САМОЕ ЗАСЛУЖЕННОЕ

Сотрудница газеты New York Post Стефани Смит «купила» у своего бойфренда согласие на брак. Стефани увлекается кулинарией, и однажды ее возлюбленный Эрик Шульте в шутку сказал ей: «Милая, ты в 300 сэндвичах от обручального кольца». Журналистка тут же поймала жениха на слове. Чтобы задокументировать процесс, она завела страничку в Интернете «300 сандвичей», где делилась рецептами и фотографиями бутербродов. Эрик так впечатлился, что не стал ждать конца пари. Предложение Стефани получила на 257-м сэндвиче.

3. САМОЕ РУКОДЕЛЬНОЕ

Шотландец Джон Гринвуд решил, что лучший подарок – сделанный своими руками. Поэтому золото для кольца, которое он собирался подарить своей возлюбленной Мораг, отправился добывать лично. В течение полутора лет каждые выходные он посещал гористую область Хайленд и там прочесывал реки. И Джону улыбнулась удача – он собрал почти 70 граммов металла. Этого хватило на два помолвочных и два свадебных кольца – пара немедленно поженилась.

4. САМОЕ НЕОЖИДАННОЕ

Мэри Грэмс из Канады как-то раз полола сорняки в своем саду и уронила обручальное кольцо. Найти его она не смогла, но мужу ничего не сказала, просто сделала дубликат. После этого супруги переехали в другой город, но семья продолжала время от времени ухаживать за старым садом. И вот однажды 13 лет спустя невестка Мэри собирала в саду овощи для ужина. Морковь показалась ей странной. Под слоем грязи что-то блестело – это и оказалось то самое кольцо, овощ просто врос в него.

5. САМОЕ СПАСИТЕЛЬНОЕ

Американец Донни Реджистер имеет все основания радоваться тому, что «окольцован». Как-то раз в его антикварный магазин вошли двое мужчин и попросили показать им коллекцию сувенирных монет. Но когда Донни принес монеты, один из мужчин внезапно достал пистолет, потребовал денег и выстрелил в антиквара. В этот момент Донни поднял левую руку вверх. Пуля попала в кольцо, срикошетила и не причинила мужчине серьезных повреждений. Правда, грабители скрылись, но семья потерпевшего всё равно считает, что ему неслыханно повезло.

6. САМОЕ ТЕХНОЛОГИЧНОЕ

Изобретатель из Сан-Франциско Бен Кокес решил, что его девушка заслуживает особенного кольца, которое будет светиться изнутри при его приближении. Он 9 раз пытался решить эту задачу и наконец придумал скрытое светодиодное устройство, которое реагирует на браслет на его руке. Парень немедленно сделал девушке предложение и, когда она ответила «да», взял ее за руку. Кольцо засветилось. Правда, на следующее утро оно перестало работать, но Бен не унывает и обещает изобрести новое.

7. САМОЕ ГОВОРЯЩЕЕ

Психолог Том Уэнли выяснил, что обручальные кольца могут многое рассказать о супружеской жизни. Например, традиционные гладкие тонкие кольца говорят о консерватизме пары – брак обещает быть долгим. Массивное кольцо будто убеждает владельца в прочности брака – значит, он в ней не уверен. Вычурные кольца предпочитают люди, которые любят новые впечатления, в том числе и в личной жизни. А совсем не носят кольца те, кто не хочет демонстрировать окружающим свой статус.