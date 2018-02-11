Зачем звёзды ходят к гипнотизерам

Многие телезрители, посмотрев первый выпуск шоу «Звезды под гипнозом», так и не поняли, то ли звездных участников передачи действительно ввели в транс, то ли они ловко сыграли такое состояние. Наверное, правду мы никогда не узнаем. Зато мы можем послушать звезд, которые сталкивались с гипнозом в реальной жизни и лично оценили его эффективность.

Киношный гипноз

Алексей Кравченко вспоминает, что попал к гипнологу в 15 лет ради съемок в фильме Элема Климова «Иди и смотри»: «Пробы на роль проходили в три этапа, один другого труднее. Наконец осталось последнее испытание – на внушаемость. Кто-то из съемочной группы мне шепнул: «Ты нравишься Климову, но предстоят тяжелые сцены, и если ты не поддаешься гипнозу, он побоится снимать». Едем к гипнологу. Он делает какие-то пассы руками, а ничего не происходит, сознание ясное. Но я изобразил, что впал в транс, долго-долго держал руки под углом в сорок пять градусов, не замечая онемения». Впрочем, тяжелую сцену, в которой герой Кравченко опускает голову в болото, юный Алексей сыграл с первого дубля и, как он гордо отмечает, «без всяких гипнозов».

Похудательный гипноз

Елена Воробей три года назад призналась, что пытается похудеть с помощью гипноза. «Я никогда не считала себя полной, но при моем маленьком росте – 158 см – виден каждый лишний килограмм. Я перепробовала массу диет, но каждый грамм потом возвращался и «приводил с собой» еще два, – говорила она. – Врач объяснил мне, что проблема лишнего веса кроется не в еде, а в мозгу. Мы так одержимы идеей похудеть, что из-за стресса только накапливаем жир. Теперь меня раз в две недели вводят в гипнотический сон и внушают: «Организм очищается, избавляется от лишнего». Без напряжения я уже сбросила два килограмма». Гипнолог Геннадий Гончаров, который работал с Еленой, также обучил ее техникам самогипноза. Правда, пользуется ли ими Воробей сейчас, неизвестно.

Магазинный гипноз

Ольга Шелест до сих пор отлично помнит, как еще студенткой стала «жертвой гипноза» в магазине: «Родители прислали мне с трудом накопленные 500 долларов, чтобы я сняла квартиру. Этой суммы по тем временам могло хватить на два месяца аренды. Гуляя по центру Москвы с переводом в кармане, я зачем-то зашла в ГУМ, где увидела черную прозрачную блузку из гипюра с пышным жабо… Я ее примерила и увидела горящие глаза продавщицы, которая на все лады начала расхваливать блузу на мне. И я попала под ее гипноз! Видимо, девушке очень нужно было продать вещь, может, ей процент с продаж начислялся, не знаю… Не пропала я в итоге только благодаря суперподругам, у которых два месяца и перебивалась: то у одной, то у другой».

Оздоровительный гипноз

Валерий Гаркалин с помощью гипноза пытался избавиться от пристрастия к алкоголю. Точнее, на этом настаивала его жена. «Мне лично нравился сам процесс выпивки, я считал, что это одно из лучших наслаждений. Да и окружающие замечали, что я в таком состоянии очень симпатичный, – признается актер. – Кате, конечно, не нравилось мое пристрастие, но она никогда меня не ругала. Уговорила однажды посетить сеанс массового гипноза. Спустя время сказала, что, видимо, стоит повторить, заплатив еще раз какие-то большие деньги. Я посмотрел в ее фантастические глаза, которые всегда говорили мне больше любых слов, и вдруг понял, что кодирование ни к чему. К рюмке больше не притронусь, раз жене это доставляет страдание. И перестал пить. Избавить мужчину от пагубных пристрастий может только он сам».

Подбадривающий гипноз

Жанна Эппле, в третий раз потерпев крушение в личной жизни, поняла, что для обретения душевного равновесия нуждается в помощи специалиста. «Анфиса Чехова порекомендовала мне очень хорошего психолога, с которым я стала заниматься, – рассказывает актриса. – Под его руководством прошла регрессию – путешествие в прошлое. Тебя погружают в транс, и ты видишь все свои предыдущие воплощения. Это помогает найти твою главную задачу в жизни, твое предназначение. Интересный опыт. Можно относиться к этому скептически, но я, пройдя психотренинги, вдруг осознала: оказывается, всё, что мне нужно, у меня уже есть. Может, я не сыграла свою звездную роль, но я востребованная актриса, узнаваема и любима людьми. А главное – у меня два чудесных сына, моя гордость и опора».

Звездный гипноз

Некоторые артисты считают, что сами обладают гипнотическим талантом, благодаря которому на своих концертах вводят слушателей в некий транс. «Наверное, у меня сильное поле. Если захочу, я могу заставить зал замереть, – уверяет Александр Розенбаум. – Аудитории по сто – двести тысяч человек я брал за горло. Стою один с гитарой на сцене, никаких девочек на подтанцовке, лазеров. У меня в двадцать восьмом ярусе бутылка звякнет – слышно. Я только взгляд кидаю – тишина. Когда работал врачом, мне некоторые женщины рассказывали за десять минут о себе то, что не знали их родные мужья. Но сейчас пользуюсь этим даром только на сцене».

Немало историй ходит про гипнотические способности Аллы Пугачевой. Например, фотограф Дмитрий Иванов рассказывал такую: «В тот день я, как обычно, работал подшофе. Провожал на вокзале Пугачеву. Она шла к вагону, а я побежал вперед и споткнулся. Упал прямо к ногам Примадонны. Алла Борисовна, увидев меня, растянувшегося на асфальте, протянула руку со словами: «Всё бывает!» А потом так посмотрела! Не знаю, что произошло со мной в тот вечер, но с тех пор я ни разу не напивался. Уверен, это Пугачева так подействовала на меня». Примадонна и сама не отрицает свой необычный дар: «Я с детства иногда проявляла чудеса гипноза, не знаю уж, как это лучше назвать. Во всяком случае, подружки этими моими способностями радостно пользовались. Когда, предположим, той или иной девочке надо было, чтобы на нее обратил внимание некий мальчишка, я каким-то образом привлекала его к ней».