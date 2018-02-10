Уроки жизни от наставников «Ты супер!»

В новом сезоне шоу «Ты супер!» телеканала «НТВ» произошли «кадровые перестановки» в жюри: на место Стаса Пьехи пришел Сергей Лазарев, Маргариту Суханкину сменила Юлианна Караулова, а еще к ним присоединился композитор Игорь Крутой. Какие советы они дадут юным конкурсантам, мы увидим в шоу. А пока решили узнать, чему могли бы научить ребят их жизненные истории.

ВИКТОР ДРОБЫШ: УРОК ЧЕСТНОСТИ

Самый любимый член жюри первого сезона «Ты супер!», которого дети прозвали дядей Витей, может развенчать мифы о российском шоу-бизнесе. Есть мнение, что звездой можно сделать любого, если заплатить достаточно денег. Но Виктор Дробыш как-то доказал, что не станет продвигать посредственность даже за миллион долларов. Их ему однажды принесли на съемочную площадку «Фабрики звезд». «Принесли прямо в чемодане. Большом таком чемодане из советских времен, с которыми раньше в армию провожали, – вспоминает продюсер. – И ладно бы этот человек где-то по-тихому его передал. Нет, он зашел во время трехминутного перерыва и брякнул его прямо на рояль. А вокруг куча народу. Все, наверное, подумали, что это техник, может, какие-то инструменты принес. А я приоткрыл чемодан тихонечко – мама дорогая, столько денег! Я до этого миллион долларов «вживую» не видел. Кстати, в дипломат, как показывают в кино, он ни за что не уместится. Этот мужик говорит: «Ну вот, как договаривались. Здесь миллион». У меня давление поднялось, стало страшно. В голове крутится, что сейчас придут менты и меня повяжут, как в фильмах про гангстеров. Но соблазн, признаюсь, был. Я даже стал себя уговаривать: «А вдруг она круто поет? Ну или поет плохо, но хотя бы красивая?» Но когда она вошла, я понял, что деньги не помогут. Выгонят ее с «Фабрики», а мне потом за этот миллион придется отчитываться. А вдруг этот человек всем всё расскажет?! Подошел я к этому мужику и сказал: «Заберите чемодан, сделка не состоится!» А потом так обидно было читать, что это самая коррупционная «Фабрика звезд» за всю историю, что там одни блатные...»

ИГОРЬ КРУТОЙ: УРОК СТОЙКОСТИ

Композитор поддерживал этот конкурс с самого зарождения – продюсеры шоу говорят, что «Ты супер!» во многом состоялось именно благодаря Игорю Крутому. Он собирался принять участие еще в предыдущем сезоне, но тогда не получилось из-за проблем со здоровьем. На этот раз всё удалось, и композитор в шутку говорит: «Надеюсь, будет интересно и за счет моего участия в жюри рейтинг программы не снизится». Между тем опыт преодоления медицинских проблем у композитора есть. Однажды он перенес тяжелую операцию по удалению кисты поджелудочной железы. «Ее делал очень известный в Нью-Йорке хирург, профессор. Он мне сказал, что я могу жить и без операции, но тогда надо мной постоянно будет висеть дамоклов меч. Я так не привык. Я должен быть совершенно свободен в своих действиях... И я решился на операцию, хотя, конечно, не осознавал всей ее сложности – вместо шести часов лежал под наркозом двенадцать, – рассказывает он. – 21 день я провел в госпитале. Наверное, это были самые тяжелые дни в моей жизни. За три недели я столько передумал. Я учился заново ходить, жить, у меня произошла переоценка ценностей...» Но даже в этих условиях Крутой смог оправдать свою фамилию. Лечащий врач запомнил этого пациента надолго. «Он пришел ко мне в палату на второй день после операции и приказал подняться, – рассказывает композитор. – Это было неосуществимо с точки зрения физических возможностей. Он просто проверял силу моего характера. Но я встал. Смутно это помню – был весь обвешен трубками... После этого профессор стал называть меня «железным Игорем». Но главное, после этого испытания Крутой изменил взгляды на жизнь: «Я понял, что счастье заключено в каких-то элементарных вещах. Могут быть неприятности на работе, в бизнесе, но теперь я воспринимаю их иначе. Я стал совершенно спокойным».

ЮЛИАННА КАРАУЛОВА: УРОК РЕШИМОСТИ

Участникам шоу особенно нужна смелость, ведь это ребята с непростой судьбой, которые впервые выходят на такую большую сцену. Юлианна может подать детям пример: она с самого начала своей карьеры не боялась поступать по-своему, пусть это и приводило порой к курьезам. Например, успешно поучаствовав в «Фабрике звезд», девушка не побоялась разорвать контракт с продюсерами. «Просто я пыталась сделать что-то сама, а мне не давали – из-за контракта на семь лет (его подписывали все, это было обязательное условие участия в проекте), – объясняет она. – Меня звали в кино, сериалы, журналы, но сниматься было нельзя. Я понимала, что идет время, узнаваемость сходит на нет...» Правда, избавившись от обязательств, Юлианна не стала делать сольную карьеру, а вместо этого отправилась в Лондон учиться журналистике. После этого девушка устроилась на телеканал MTV. И однажды руководство отправило ее на интервью к... Максиму Фадееву, одному из продюсеров той самой «Фабрики звезд»! «Это было очень смешно, – вспоминает она. – Они не знали, что мы так хорошо знакомы, и он точно не ожидал меня увидеть. На протяжении всей беседы твердил: «Вот многие девочки думают, что они самые умные...» В итоге певица помирилась с Фадеевым, правда, на новый контракт не согласилась. А вот с MTV быстро ушла и стала писать для молодежного журнала. Но судьба не дремлет: на очередном интервью Юлианна познакомилась с группой 5sta Family, и те, узнав о ее музыкальном прошлом, позвали ее к себе солисткой.

СЕРГЕЙ ЛАЗАРЕВ: УРОК ПОМОЩИ ВЗРОСЛЫМ

В прошлом сезоне шоу Сергей участвовал в качестве приглашенной знаменитости. Он поддержал финалистку проекта Настю Симоганову и подарил ей щенка породы корги, о котором девочка давно мечтала. Эта история так тронула создателей «Ты супер!», что Лазарев стал первым, о ком они подумали, когда Стас Пьеха не смог продолжить работу в жюри. Сергей должен хорошо понимать героев шоу – он рос в семье без отца. Они с братом с малолетства помогали маме. «Каждое утро на столе лежал список: «Павел, вынеси мусор. Сережа, погуляй с собакой». Нас с детства мама приучала к ответственности, – вспоминает певец. – Мне лет в девять уже можно было оставить список продуктов и деньги, и я всё покупал. Причем не просто в ближайшем магазине, а отправлялся искать, где дешевле. Я был маленький, трогательный и умел приукрасить действительность. Например, подходил к доброй женщине-продавщице и говорил: «Вы знаете, у меня сегодня день рождения, мне нужны помидорчики получше, чтобы на праздничный стол выставить не стыдно было». И шел домой с отборными помидорами». Кстати, именно благодаря этим обязанностям Лазарев нашел путь в шоу-бизнес. «Выискивая, где бы купить качественные продукты, я разговорился в магазине с продавщицей, и она показала мне фотографии дочки, участвовавшей в конкурсе «Утренняя звезда», – рассказывает он. – А ведь я тогда смотрел все выпуски этой программы и мечтал, что когда-нибудь туда попаду. Думал: «Там мое место – почему же я сижу на диване по эту сторону экрана?!» И тут вдруг эта фотография в моих руках. У меня дар речи пропал на секунду, но я не растерялся. «Скажите, как вы туда попали?» – спросил я, и тетя рассказала мне, что девочка у нее поет в вокальном ансамбле «Непоседы». Я разузнал подробности и понял: это мой шанс. Сам поехал, договорился о прослушивании, спел, и меня приняли в «Непоседы». В итоге в 14 лет Сергей исполнил свою мечту – выиграл конкурс «Утренняя звезда».