Мария Машкова: Папина дочка

В последнее время Мария Машкова часто светится на телеэкранах: друг за другом вышли сериалы «Света с того света» на «ТНТ» и «Идеальный враг» на телеканале «Россия». Актриса очень похожа на своего знаменитого отца. У них с Владимиром Машковым даже почерк одинаковый, а однажды они обнаружили, что купили себе парфюм с одним и тем же запахом! И хотя Мария почти с рождения живет отдельно от отца, она успела...

...Напугать папу

«Я побаиваюсь маленьких детей, – признается Владимир Машков. – Когда Маше был месяц, я сказал: «Дайте ребенка папе». Взял ее на руки и понес гулять. Маша спала, я шел с ней по улице. Минут через десять она открыла глаза. А я тогда носил бороду. Маша ее увидела – и давай орать. Я побежал с ней домой, и все прохожие на меня оборачивались. Еле добрался до дому. Говорю: «Заберите ее». «И с тех пор я папу не видела пятнадцать лет… – подхватывает Мария. – Конечно, про пятнадцать лет – это художественное преувеличение. Просто папа уехал в Москву, а за ним уехала мама. Я осталась с бабушкой и дедушкой, мамиными родителями, в Новосибирске, когда мне был один месяц. Я у родителей появилась, когда они были еще совсем молодые, поэтому, конечно, они должны были заниматься своей карьерой… Но я с ними регулярно виделась даже до того, как в восемь лет переехала в Москву. Мой дедушка по профессии летчик, он частенько зайцем в кабине пилота отправлял меня к ним». К тому времени, как восьмилетняя Маша наконец тоже перебралась в столицу, ее родители давно развелись. Но она уверяет, что всегда чувствовала присутствие отца в своей жизни: «Папа иногда брал меня на выходные. Все его появления были очень эффектны. Иногда он навещал меня так, что я его самого даже не видела. Помню, проснулась утром в свой день рождения – а соседняя комната вся уставлена коробками с игрушками. Значит, папа приходил... А однажды он пришел на родительское собрание. И потерялся… в учительской с молоденькими учительницами – сидел и рассказывал им смешные истории. После этого в школу я его больше не звала».

...удивить папу

С 8 лет Маша выходила на сцену Московского театра имени Маяковского, где служила ее мама, актриса Елена Шевченко. В 11 лет дебютировала в кино – в фильме «Маленькая принцесса». Но пойти по стопам родителей девочка вовсе не мечтала. «Более того, я даже не хотела, чтобы мои родители были актерами, – признается она. – Помню, как мечтала, чтобы папа был учителем, я бы тогда помогала ему проверять тетрадки. Сама же я очень любила химию. А когда прочла «Парфюмера» Зюскинда, захотела создать свои великие духи. Но все в то время шли на экономический, и я тоже так решила». Девушка с успехом сдала вступительные экзамены в Плехановскую академию, но тут в дело вмешалась... Баба-Яга! «В то самое лето, когда я поступала, меня пригласили на главную роль в фильм о молодой Бабе-Яге и молодом Кащее Бессмертном. Я поехала на съемки, и это меня подкосило, – вспоминает Мария. – Там было невероятно интересно: лошади, сказочные костюмы, прекрасные артисты! Математика, конечно, не шла ни в какое сравнение с этим...» Вернувшись, Машкова всё же приступила к занятиям в Плехановской академии, но хватило ее ненадолго – вскоре девушка поступила в Щукинское театральное училище. Знаменитый отец не только в этом не помогал, но даже был не в курсе дела! А узнал, когда ему позвонили из Плехановской академии и спросили, намерена ли Маша ходить на занятия. «Когда папа обо всем узнал, ужасно разозлился, – признается Мария. – Он сказал: «Ты лишила меня возможности поволноваться за тебя на вступительных экзаменах!»

...Затмить папу

Популярность актрисе Машковой принес сериал «Не родись красивой», в котором она сыграла секретаршу Марию Тропинкину. «За один день приходилось выучивать по пятнадцать сцен. Когда возникала свободная минута, все в разных частях съемочного павильона падали и засыпали. Помню эту дрожь, когда боишься, что сейчас тебя позовут в кадр, а ты вроде бы спишь… – рассказывает актриса о съемках. – Еще помню, как на меня надевали четыре лифчика, чтобы грудь казалась больше. С ними я чувствовала себя намного увереннее, чем без них. Когда сериал вышел на экраны, я стала гордо ходить по улице с родителями, потому что узнавать стали не их, а меня. Папа в тот момент снимался в сериале «Ликвидация», и однажды к нему на пляже подбежали девочки: «Можно с вами сфотографироваться?» Папа сказал: «Конечно, девчонки!», лениво встал и тут услышал, как одна у другой спрашивает: «Это кто?» – «Ты что, дура, что ли? Это папа Маши Тропинкиной!» Потом на съемках «Ликвидации» папу долго называли Владимиром Тропинкиным».

...избежать «папиного проклятья»

На съемках сериала «Не родись красивой» у Марии завязался роман с актером Артемом Семакиным. Но брак их оказался недолгим: Артем изменил супруге, и Мария решительно подала на развод. После этого по актерской тусовке пополз шепоток о «семейном проклятии Машковых», ведь Владимир не сохранил ни одного из своих четырех браков. Однако для Марии второе супружество оказалось весьма успешным. Актриса вышла замуж за пианиста, продюсера и бизнесмена Александра Слободяника, который в 14 лет переехал с родителями жить в США. Вслед за супругом она перебралась жить в Лос-Анджелес, откуда летает на съемки по всему миру, а в свободное время наслаждается отдыхом у океана. С мужем Мария объехала немало российских городов с благотворительным проектом «Кукла лечит». А с некоторых пор их общим делом стало кино: супруги вместе написали сценарий фильма, основанного на дневниках Машиной прапрапрабабушки, где она рассказывает о своей трагической любви. «Отец моего мужа был известным советским пианистом. Разумеется, с трех лет Сашу учили играть на рояле. К 26 годам все вокруг твердили о том, как он потрясающе играет. И вот на пике своей карьеры Саша просто ушел. А дело в том, что у него с детства была мечта – заниматься кино. И он решил ее осуществить: начал работать, сначала «хлопушкой», потом помощником на съемках, и всё это время писал собственные сценарии. Я бы, наверное, не смогла так кардинально всё перевернуть. А Саша смог, – гордится Мария. – Мы стараемся не делить работу и любовь, это всё одна большая жизнь на двоих. Мы хорошо дополняем друг друга. Я импульсивна и чувствительна, муж отличный логик».

...поработать с папой

Мария признается, что для нее главный критерий профессионального успеха – это одобрение отца. И в трудную минуту всегда обращается к нему за советом. Так было с главной ролью в сериале «Света с того света», где Мария играет прикованную к инвалидной коляске девушку, которая, чтобы собрать денег на операцию, объявила себя экстрасенсом. Машкова признается, что вжиться в образ было очень сложно: «Я пришла к папе вся в слезах, сказала, что ничего у меня не получается и я не знаю, что делать. Произнеся свой 30-минутный трагический монолог, услышала в ответ: «Маш, учи текст». После этого я сконцентрировалась и учила этот сложный текст, в котором фигурировали всякие биополя, энергетические потоки и многое другое. Помогло!» Поработать с самим Машковым Марии доводится нечасто. Он снял ее в эпизодической роли в своем фильме «Папа», но было это 14 лет назад. «Зато сейчас мы заканчиваем документальное кино про постановку спектакля «Буратино» с детьми с особенностями развития в театре кукол, которым когда-то руководила моя бабушка в Новокузнецке. Для меня это очень личное и важное кино. И точно могу сказать, что такими, как в этом фильме, папу и меня еще никто не видел!» – уверяет Мария. Она признается, что общения с отцом ей не хватает до сих пор: «Я жду момента, когда папа станет чуть-чуть более навязчивым. По моим расчетам, это случится, когда ему исполнится лет 79 или чуть позже. Мне бы хотелось, чтобы папа стал вдруг названивать и спрашивать: «Ну ты там как? Поела?»