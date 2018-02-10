Вот так встреча!

Перед Днем святого Валентина самое время вспомнить о романтике и устроить незабываемое свидание. Впрочем, иногда свидания запоминаются на всю жизнь вовсе не благодаря романтической составляющей. Именно так случилось с некоторыми звездами...

АВТОМОБИЛЬНОЕ СВИДАНИЕ ОЛЕГА МАСЛЕННИКОВА-ВОЙТОВА

В истории любви актера и его жены Алины решающую роль сыграл автомобиль. Пригласив на первое свидание женщину, которая была продюсером двух его картин, актер предложил встретиться на набережной. «Он спросил: «Ты на чем будешь?» Там стоянка запрещена, и нужно было понять, где припарковать машину. Отвечаю: «На «шестерке» с водителем», – вспоминает Алина. – Я как раз себе на день рождения подарила BMW X6. Повисла пауза, после которой Олег сказал: «Надо же. Я тоже на «шестерке». – «Ну хорошо». Олег опаздывает, я стою на набережной, высматриваю «шестерку» – кроме моей, вообще ни одной. И тут перед нами останавливается ржавое нечто, по чему свалка рыдает, и из него вылезает Олежек! Я спрашиваю: «Что это?!» – «Ну «шестерка», «Жигули». Я же говорил тебе…» На самом деле у актера была другая машина, но так сложилось, что джип в тот момент сломался, вот и пришлось взять «запасную» машину родителей, которая уже несколько лет пылилась в гараже. «У них была другая машина, а на «шестерке» они несколько лет не ездили и всё ждали, когда же ее заберут родственники, – объясняет актер. – Старушка, несмотря на неказистый внешний вид, исправно функционировала – и вот дождалась своего звездного часа. Я тогда загадал: если Алина сядет в мою машину, всё у нас будет хорошо. А если нет – значит, не судьба». Олегу продюсер казалась очень избалованной, но Алина над ситуацией посмеялась и в раздолбанную машину охотно села. Правда, долгой прогулки на автомобиле не вышло – Алину почти сразу стало укачивать. Так что пара отправилась в ближайший ресторан – и с тех пор не расстается.

ПОХОДНОЕ СВИДАНИЕ ДАРЬИ ДОНЦОВОЙ

Даже если свидание прошло неудачно, в этом можно найти плюсы. Дарью Донцову, например, такая ситуация уберегла от поспешного и явно неудачного замужества. По молодости она встречалась с молодым человеком, который серьезно увлекался пешим туризмом, и имела на его счет самые серьезные намерения. «В пятницу вечером он меня позвал пойти с его компанией в поход на выходные, – вспоминает писательница. – Они были походники, а я привыкла на ночь принимать ванну. Но это был любимый. И я поперлась в этот поход... Для начала пришлось нести рюкзак: пять кило картошки и какую-то ерунду, которая колола мне спину. Потом надо было всё это готовить на костре и мыть миски в холодной речке. Потом надо было сидеть до пяти утра, слушать ужасные песни под гитару и нюхать дым, а потом – мальчики налево, девочки направо по палаткам. Причем пошел дождь, и у меня сдулся матрас. Как я выжила, не знаю... В воскресенье вечером грязная, вся продымленная, с жирными руками в цыпках я села в электричку. Тут моего кавалера вдруг пробило на романтику. Он меня обнял и сказал: «Когда мы с тобой поженимся, мы так будем проводить каждые выходные!» После этой фразы я на ближайшей остановке вылетела из электрички, и больше мы с ним никогда не виделись».

ЭКСТРЕМАЛЬНЫЕ СВИДАНИЯ ДЕНИСА КОСЯКОВА

Актер не устает рассказывать, какие жертвы ради него приносит жена Елена. Познакомились они, как говорит Денис, «скучно – в гостях у друзей». Но потом девушке явно стало не до скуки. Чего она только не пережила, встречаясь с актером! «Взять хотя бы наше первое свидание, – вспоминает он. – Я был студентом, а Лена уже работала и, соответственно, была намного обеспеченнее. Она пригласила меня в суши-бар. Тогда они только начали появляться, это был мой первый поход в японский ресторан. Я чуть не съел свернутое в трубочку влажное полотенце – думал, это что-то вроде кокосового ролла. Хотел его разрезать, но вовремя остановился. Потом был случай, когда Лена меня спасала. Я ездил каждый день из Щукинского училища домой в Зеленоград на последней электричке и однажды проспал свою остановку. Вышел на маленькой незнакомой станции. Ночь, фонари не горят, обратных электричек до утра нет. Кто мне поможет в такой ситуации? Конечно, любимая! Я ей позвонил, когда она приняла душ и помыла голову. И Лена, не высушив волосы, села за руль и помчалась меня забирать. Потом слегла с температурой и долго болела». Зато пара вместе уже много лет, и Денис шутит, что сейчас его жена решает очередную его проблему – воспитание сыновей.

ТАНЦЕВАЛЬНОЕ СВИДАНИЕ ЕКАТЕРИНЫ ВОЛКОВОЙ

Актриса на собственном опыте убедилась, что первое впечатление не всегда бывает верным, ведь ее первое свидание с мужем, танцором Андреем Карповым, удачным не назовешь. Их познакомила Дарья Сагалова, и молодые люди долго выведывали у актрисы информацию друг о друге, но не решались на активные действия. Однажды Андрей всё же осмелился пригласить Екатерину на урок танцев – смской. «Мне это предложение показалось по меньшей мере странным, – признается она. – И я для верности отказалась... Тут же набираю Сагалову. Говорю: «Карпов на урок зовет! А я ему отказала». Она говорит: «Ну и дура!» Я повесила трубку и думаю: «Чего я дура-то реально? Ведь нравится он мне». И отправила Андрею второе сообщение: мол, планы мои изменились, могу подъехать на урок. Встреча была тоже странной. И не свидание, и не урок. Андрей меня попробовал растанцевать и резюмировал: «Ты не бревно». Тогда я еще не знала, что это реально комплимент, и подумала: «Ну совсем что ли?!!!» Урок танцев закончился быстро. Прощание получилось холодным. Мы расселись по машинам и разъехались...» Но судьба, видимо, твердо решила соединить этих двоих. На ближайшем светофоре Волкова вновь увидела Андрея! «Мы опускаем стекла и перебрасываемся парой фраз. Светофор загорается зеленым, но мы не закончили свой короткий диалог и решили остановиться, – рассказывает она. – Припарковались и решили выпить кофе в ближайшей кафешке. Как зашли, как начали болтать... Нас уже выгоняли, когда кафе закрылось. Садясь тогда в машину после урока танцев, в самых смелых фантазиях я не могла себе представить, что свяжу свою жизнь с этим человеком. Но судьба никогда не обманет. И если вы что-то недопоняли, обязательно столкнет вас снова».

КИНОШНОЕ СВИДАНИЕ ЕЛЕНЫ КУЛЕЦКОЙ

Первое свидание с оператором Станиславом Романовским модель до сих пор вспоминает со смехом. Они познакомились на работе: Кулецкая вела шоу «Шопоголики» на MTV, Станислав был там оператором-постановщиком. «Стас не тот человек, который стоит возле тебя с камерой, а тот, кто рулит всеми съемками сразу и сидит в отдельной режиссерской комнате. То есть он меня видел, а я его особо нет, – рассказывает Елена. – Я ему очень понравилась, и через общих знакомых он искал способ для встречи. Однажды я со своими друзьями отправилась в клуб, они позвали Стаса, и он тут же примчался. Так мы с ним познакомились и протанцевали всю ночь. А на следующий день он меня позвал на свидание в кино». К походу в кинотеатр оба готовились тщательно, долго продумывали, что надеть. Но в результате покорили друг друга не нарядами, а легким отношением к неприятным ситуациям. Дело в том, что кинотеатр находился в здании работающего, но не совсем достроенного торгового центра. К тому времени, как фильм закончился, все торговые площадки закрылись, и паре пришлось в буквальном смысле искать выход из здания: пролезать через недостроенные проемы, перебираться по закрытым лестницам. Еще сложнее оказалось забрать автомобиль – «побег» с парковки окончился пробитым колесом. В итоге глубокой ночью молодые люди отправились в шиномонтаж. К счастью, чувство юмора им не изменило: пока машину чинили, Елена и Станислав покатались по заведению на велосипедах и успели вдоволь посмеяться над этим нестандартным свиданием. Пара до сих пор вместе и воспитывает маленькую дочку.

ВЫДУМАННОЕ СВИДАНИЕ ДМИТРИЯ МАЛИКОВА

Однажды на своей страничке в Интернете Дмитрий выложил напутствие для молодых людей, которые хотят покорить девушку. Он предложил схему свидания, которое непременно растопит женское сердце. «Если вам понравилась девушка – всё очень просто, – советовал Маликов. – Зовете ее в дорогой ресторан где-нибудь в Монте-Карло. Потом выкупаете там все столики, чтобы вы там были одни, и заказываете всё самое дорогое: лобстеры под трюфельным соусом, карпаччо с алмазной икрой, самое дорогое вино... А пока всё это готовится, садитесь за белый рояль и начинаете напевать какую-нибудь свою песню. Потом сажаете ее в шикарный кабриолет и едете вдоль серпантина около Средиземного моря... Метод проверенный. Именно так в далекие годы я и сделал предложение своей жене». Тут надо сказать, что на своей странице Дмитрий выкладывает в основном шуточные сообщения. Но жена музыканта Елена шутку не оценила. И напомнила мужу, как на самом деле проходило их свидание: «Димочка, что с памятью? В далеком 1992-м ты подъехал ко мне на раздолбанной «девятке», потупив взор, пригласил на сборный концерт, с которого убежал к профессору в консерваторию, оставив меня на трехчасовое съедение акулам поп-музыки, и когда я чуть не вышла в астрал, ты, к счастью, вернулся! К тому времени бдительность моя была размыта! Продолжение все знают». Правда, поклонники Маликова полагают, что гнев Елены несколько надуман и именно муж подговорил ее написать это сообщение.