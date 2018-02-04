9 февраля отмечается Международный день стоматолога. Важность этой профессии понимает каждый, кто хоть раз страдал от зубной боли. Но зубы могут доставлять не только неприятности. Иногда с ними связаны смешные, трогательные или даже романтические истории.

ЗУБ ОШЕЛОМЛЯЮЩИЙ

Ивану Охлобыстину зубы однажды, можно сказать, жизнь спасли. Эпатажный актер еще во время учебы во ВГИКе отличался склонностью к безрассудным поступкам. На одном кинофестивале он решил подшутить над каким-то человеком в малиновом пиджаке, как оказалось позже – криминальным авторитетом. «Иван начал в буквальном смысле слова его преследовать: ходил по пятам, мельтешил перед глазами, копировал движения, – вспоминает один из однокурсников актера. – «Малиновый пиджак» это заметил. Один раз промолчал, другой, но потом сделал замечание: «Непозволительно, чтобы студент вел себя так по-хамски», – и раздраженно погрозил пальцем. Ваню это не остановило, и через 10 минут терпение этого «нового русского» лопнуло. Охлобыстин хотел похлопать его по плечу и убежать, но не успел. Мужчина вдруг достал из пиджака пистолет и навел на Ваньку. «Ты долго еще будешь понты перед друзьями колотить?» – закричал «малиновый пиджак». Шутки шутками, а пистолет настоящий. Кто-то из приглашенных гостей начал кричать: «У него оружие!» Многие на Ванином месте начали бы просить прощения, но Охлобыстин даже глазом не моргнул. Не отводя взгляда от мужчины, Ваня ни с того ни с сего вцепился в дуло пистолета зубами». Бандит от неожиданности не знал, что делать, поэтому спешно ретировался с мероприятия. А студенты еще долго хохотали...

ЗУБ ПРОПАВШИЙ

Актер Сергей Мигицко запомнил съемки в фильме «Инкогнито из Петербурга» не только благодаря сотрудничеству с Леонидом Гайдаем. «Прямо перед съемками у меня выпал передний зуб, – рассказывает он. – Чтобы спасти ситуацию, на «Мосфильме» мне сделали роскошный протез, который вставлялся с помощью специального крючочка. Единственное, с ним нельзя было есть. И вот мы снимаем одну очень напряженную сцену. Я жутко перенервничал, устал. Еле дождался, когда объявят перерыв на обед. Весь на нервах побежал в кафе, вытащил изо рта свой зуб-муляж, положил на блюдце и стал есть. Утолив голод, погрузился в состояние умиротворения и, посидев немного, пошел в павильон. Едва я начал произносить свой текст, Гайдай меня прерывает: «Где твой зуб?!» А-а-а! Кошмар! Он остался на блюдечке! Я, весь дрожа, рванул в кафе, сшибая всех на своем пути. Естественно, мой стол уже прибран. Я метнулся к корыту с посудой – в таких раньше купали детей – и рыбкой нырнул в него. Копался, плескался, но так своего бесценного зуба и не нашел. Возвращаюсь в павильон, получаю порцию неприятных эпитетов от режиссера и наконец слышу: «Скажи спасибо, что мы изготовили два зуба…» Фу-у-у! А поскольку из доверия я вышел, ко мне приставили гримера, которая, едва съемки заканчивались, этот зуб у меня отнимала».

ЗУБ ДРАМАТИЧЕСКИЙ

Зуб Игоря Костолевского повлиял на драматический накал фильма «Звезда пленительного счастья». Сцена встречи декабриста Анненского с Полиной Гебль в Петропавловской крепости не вышла бы такой пронзительной, если бы за день до этого Костолевский не побывал у стоматолога, где ему удалили зуб. Съемки проходили в январе, артист был в одном арестантском халате, но, как назло, работа не успела начаться, как режиссера с помощниками куда-то отозвали. А Костолевского так и оставили в кандалах на съемочной площадке. Ожидание затянулось часа на три, и за это время от холода челюсть актера совсем разболелась. К моменту, когда съемки начались заново, он едва мог говорить, так что страдания бедного узника вышли более чем натуральными.

ЗУБ ВЕЩИЙ

Резидент «Комеди клаб» Вадим Галыгин хорошо запомнил момент, когда делал предложение своей первой жене Дарье. Момент получился не только романтичным, но и травматичным! Дело было на одном из фестивалей «Комеди клаб», в день рождения девушки. «У нас с ней был двухэтажный номер. На первом этаже собрались гости, мы тусовались, веселились. В какой-то момент я попросил Дашу подняться наверх. Там достал заранее подготовленную коробочку с кольцом и с предложением руки и сердца вручил ей, – рассказывает Вадим. – Она сказала «да» и, разумеется, захотела сразу же это кольцо надеть. Но оказалось, что впопыхах я забыл срезать с него веревочку с металлической пломбой. Начал перекусывать и... сломал зуб. У меня шок, у Даши шок, спускаемся вниз – у всех шок. Незабываемый момент… Потом, когда зуб восстановили, обшучивали, конечно, ситуацию по полной программе». К сожалению, неприятность оказалась пророческой, и брак в конце концов распался.

ЗУБ КРИМИНАЛЬНЫЙ

Павлу Майкову ради спасения своего зуба пришлось пойти буквально на международное преступление. Дело было на Кубе, где снималась приключенческая картина «Золото «Глории». «У меня во время съемок треснул зуб, – вспоминает актер. – Что делать? Решили отвезти в поликлинику. Но если обращаться в специальную для иностранцев, лечение обошлось бы очень дорого. Поэтому меня замаскировали под местного и повезли в обычную больничку. На вид ужасная, стены обшарпанные, всюду грязь. Ну, думаю, тут всё что угодно можно подцепить! Договорились со стоматологом, посадили меня в развинченное кресло. Каким-то фонариком посветили вместо рентгена. Стали лечить. Долго возились, наконец дело было сделано…Так вот, я спокойно проходил с этим зубом все три месяца съемок. А когда вернулся в Москву, пошел к своему стоматологу подстраховаться. И тот меня спрашивает: «Где тебе делали зуб?» Я отвечаю: «На Кубе». «Понятно, – кивнул стоматолог, – лет 10 можешь не волноваться. У них самые лучшие врачи, они ведь все у нас, в СССР, учились».

ЗУБ ПРИМИРЯЮЩИЙ

В жизни писательницы и телеведущей Татьяны Устиновой был момент, когда она чуть не развелась со своим любимым мужем. Супруги разъехались. Через некоторое время писательница поняла, что совершила ошибку, но как сделать шаг навстречу примирению, не знала. Помогли... зубы! «Я перестала спать. Страшная бессонница очень долго меня не отпускала, – вспоминает Устинова. – Чтобы как-то скоротать время, я смотрела кино про Фантомаса. На диске было три фильма с Жаном Марэ – эти комедии я теперь знаю наизусть... И вот, в сто первый раз просматривая фильм, я вдруг поняла, что должна позвонить Жене. Времени – три часа ночи. Женя берет трубку, совершенно сонный. А я абсолютно бодрым голосом: «Жень! Ты знаешь, я смотрю «Фантомаса»!» – «Ну и что?» – «Ты представляешь, здесь люди стреляют сигарами, держа их в зубах». – «Да. Ну и что?» – «Как ну и что? Но ведь это же невозможно! От любого выстрела бывает отдача. Представляешь, какая у них отдача по зубам?» Как он хохотал в эти три часа ночи! Просто заливался. «Устинова, ты лучше всех, – говорил он мне, – только ты можешь позвонить в три часа ночи и сказать, что сигары в фильме про Фантомаса не могут действовать, потому что по зубам получается отдача». Вскоре супруги помирились.

ЗУБ ДРУЖБЫ

Участница «Comedy Woman» Екатерина Скулкина, которая сыграла стоматолога в сериале «Дружба народов», действительно знает о зубах почти всё. Дело в том, что по образованию Екатерина стоматолог и какое-то время совмещала прием пациентов с выступлениями в комедийных шоу. Потом шоу-бизнес перевесил. «Но я до сих пор испытываю невероятное чувство ностальгии, когда захожу в стоматологический кабинет со всеми его запахами», – признается Скулкина. Курьезов в своей работе она не припомнит, потому что всегда относилась к ней очень серьезно. Зато однажды благодаря зубоврачебному делу она обрела подругу детства! Они ходили в один детский сад, а затем очень долго не виделись. «Я увидела ее в операционной – нас свела работа, – рассказывает Екатерина. – Долго не могли понять, где же мы друг друга видели. И вот мы сидим, одуревшие от работы, смотрим друг на друга, хором и почти одновременно произносим: «Мне кажется, я тебя где-то видела. В школе? Нет. В пионерлагере? Нет». На следующий день встречаемся, и она говорит: «А ты посмотрела альбом из садика?» С тех пор мы дружим. Сейчас, правда, на расстоянии: она живет во Франции. Но когда приезжает в Россию, то не можем оторваться друг от друга».

ЗУБ ЮМОРИСТИЧЕСКИЙ

Эвелина Блёданс – большая любительница посмеяться, но однажды она поняла, что с этим стоит быть поосторожнее. Как-то раз ночью она о чем-то болтала с мужем (теперь уже бывшим) Александром Семиным. Тот удачно пошутил, и Эвелина начала безудержно хохотать. Вдруг в челюсти актрисы что-то хрустнуло, и челюсть заклинило. «Было смешно и страшно, – вспоминает Эвелина. – Потом страшно и больно». Поначалу супруги попытались найти способ спасения в Интернете. Не помогло. Тогда Александр позвонил в «скорую помощь». Пока он объяснял суть проблемы и отвечал на множество уточняющих вопросов, челюсть снова хрустнула и сама собой встала на место. Работников «скорой помощи» оставили в покое. Но когда пугающая ситуация разрешилась, Эвелина первым делом расхохоталась. И челюсть тут же заклинило снова. На этот раз актриса не стала впадать в панику, и проблему удалось решить самостоятельно и довольно быстро.