Время добрых дел

2018 год в России объявлен Годом добровольца и волонтера. Впрочем, многие россияне и без того не скупятся на добрые дела. Есть среди них и звезды, которые охотно участвуют в благотворительных акциях, помогают нуждающимся финансово, организуют фонды помощи. А некоторые известные личности берутся за дело собственноручно.

СЕРГЕЙ ШНУРОВ: САМЫЙ ВНЕЗАПНЫЙ

Добрый поступок музыканта начался с совершенно хулиганского. Гастролируя в Австралии, Сергей разыграл фанатов. На своей странице в Интернете он выложил видео с прочувствованным, хотя и не совсем приличным стихотворным обращением. Шнуров пожаловался на местную еду, например, посетовал, что на другом конце света «не найти водочки и сальца». И попросил фанатов помочь ему по-человечески отдохнуть, перечислив кто сколько может на банковский счет. Как ни странно, множество людей выразило готовность проспонсировать отдых музыканта. Но Сергей оказался вовсе не таким жадным, как можно подумать: банковские реквизиты на его странице были фальшивыми. Зато, увидев, сколько людей готово ему помочь, рокер решил использовать это для доброго дела. Он записал еще одно видеообращение, где признался, что самому ему деньги не нужны, но они очень пригодились бы больным детям из благотворительного фонда Константина Хабенского. Фанаты намек поняли и действительно стали отправлять деньги на счет фонда. Правда, некоторые из них думают, что Шнуров специально придумал такую хитрую многоходовку, чтобы привлечь к благотворительности побольше внимания.

ЕЛЕНА ВАЕНГА: САМАЯ ОТВЕТСТВЕННАЯ

Обычно певица старается не подводить своих поклонников, но однажды она сильно повредила связки и была вынуждена отменить целых девять концертов. Простым извинением Елена не ограничилась. Она решила, что не доставленную людям радость должна компенсировать несколькими добрыми делами. Это происходило накануне Дня Победы, поэтому первым делом Ваенга пригласила своих поклонников провести 9 мая вместе с ветеранами одного из петербургских домов престарелых. На ее призыв откликнулись около 80 человек, некоторые добирались до Петербурга из Сибири, с Дальнего Востока, из Прибалтики. Прихватив с собой цветы, фрукты и подарки, вся компания отправилась к ветеранам. Петь Елена, конечно, не смогла, но сердечно поздравила стариков. Следующим добрым делом стала посадка деревьев в одном из петербургских парков. Певица на свои деньги закупила 20 молодых елей. Сажать их ей вновь помогали поклонники. Представители городского садово-паркового хозяйства обеспечили садоводческий десант инструментами и от себя добавили 50 кустов сирени. Еще столько же привезла одна из поклонниц. Помочь звезде решили около 200 человек, так что всего за два часа в парке появилась новая аллея. Ну а те, кому не хватило работы на посадке, очистили парк от мусора. Сама Ваенга, как говорят, продемонстрировала умелое обращение с лопатой и граблями, несмотря на то, что была в тот момент на существенном сроке беременности. Следом подоспело еще одно доброе дело: спонсоры одного из детских домов пригласили Ваенгу к своим подопечным. Детей накормили в шикарном ресторане, а потом научили готовить сладости, которые были тут же съедены. Елена должна была только развлекать детей, но не удержалась и привезла ребятам свою коллекцию плюшевых мишек, которую немедленно раздарила.

МАКСИМ МАТВЕЕВ: САМЫЙ КРАСНОНОСЫЙ

Востребованный актер – еще и специалист по больничной клоунаде, художественный руководитель благотворительного фонда «Доктор Клоун». Однажды артистов МХТ имени Чехова, среди которых был и Максим, попросили выступить на новогоднем празднике в Российской детской клинической больнице. Врачам и детям выступление очень понравилось, и через некоторое время в театр позвонили снова. «Сказали: «В больнице есть девочка, которая ни на кого не реагирует – ни на родителей, ни на врачей, ни на психологов... У нее трахеостома, она в депрессии. Мы решили, что к ней должны прийти клоуны!» – вспоминает актер. – «Отличная мысль, пусть приходят клоуны», – ответили мы. «Ребята, ждем вас завтра в 10 утра». Мы купили костюмы в карнавальном магазине и в назначенное время стояли в палате. Через 2 часа девочка уже водила нас по отделению, помогала нам посвящать всех в клоуны, проводила экскурсии. Мы добились эффекта, о котором просили волонтеры фонда». Так артист узнал о больничной клоунаде и стал профессиональным больничным клоуном. Эти волонтеры стараются отвлечь маленьких пациентов от тягостной больничной атмосферы, развеселить их, вернуть ощущение нормальной жизни, а иногда и помочь малышам перенести неприятные лечебные процедуры. «Главное в нашей работе – не испугать, – говорит Матвеев. – Для этого очень важно почувствовать состояние, в котором находится ребенок. Однажды был со мной такой случай. Нам с напарником сказали: «Ребята, сегодня к вам этот парень не выйдет. Он вас боится». Ладно. Мы отработали отделение. Решили войти сами. Стучимся. А надо сказать, к ребенку доктор-клоун никогда не заходит без его разрешения. Спрашиваем: «Можно войти?». «Нет, нельзя», – следует строгий ответ. На какой-то момент мы «зависли». Через две секунды осенило: «А сюда?» – показываем на соседнюю кровать. Теперь «завис» мальчик. И через пять секунд ответил: «Сюда можно!» И пошла игра. Мы поочередно показывали на все предметы в палате и спрашивали: «А сюда, а сюда?» И в очередной раз ткнули на отверстие вентиляции. Получили утвердительный ответ. Пришлось лезть. Так родилась дружба». Сейчас Максим учит тонкостям работы с больными детьми в Школе больничной клоунады при фонде. Иногда в школу приходит и супруга актера Елизавета Боярская. Она как-то призналась, что мечтает открыть детскую больницу. И Максим говорит, что если эта мечта осуществится, он с удовольствием пойдет туда больничным клоуном.

СЕРГЕЙ ЗВЕРЕВ: САМЫЙ СТИЛЬНЫЙ

Эпатажный стилист предпочитает не рассказывать о своих добрых делах, поэтому о них мало кто знает. Между тем Зверев регулярно помогает детским домам. Причем не только финансово – Сергей устраивает для воспитанников маскарады и показы мод, где лично придумывает малышам образы. Он считает, что детям важно в первую очередь внимание. «Дело в том, что у меня мама из детского дома, – как-то признался Сергей. – В 1941 году, когда началась война, моя бабушка умерла от тифа. И сестер-двойняшек – мою маму и Дусю – сдали в детский дом. Уже после войны старшая сестра тетя Фая забрала их из детдома, где мама моя воспитывалась. Так что для нашей семьи это вполне понятная ситуация. Когда я пошел в техническое училище учиться парикмахерскому искусству, мне сильно повезло с первой наставницей, которая учила меня этой профессии. Когда мы прозанимались всего несколько месяцев и научились правильно держать ножницы, первое, что она сделала, – отвезла нас в детский дом. Мы там стригли детей, причесывали, мыли их, сделали им макияжи, какие-то костюмы – одним словом, устроили настоящий праздник». Эту замечательную традицию стилист решил продолжить. Кстати, международные благотворительные организации, в отличие от публики, о добрых делах Зверева знают. Одна из них за помощь детям даже наградила Сергея орденом Святого Станислава.