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По зубам

зубы

В День стоматолога (9 февраля) принято рассказывать о здоровье зубов, но мы решили пойти другим путем. Ведь зубы – это не только статья расходов и украшение улыбки. С ними связано множество интересных историй!

 

1. ЗУБНАЯ МОДА

Если в Европе все гонятся за ровной белоснежной улыбкой, то в Японии другие представления о красоте. Там появилась мода на откровенно кривые зубы. По мнению японцев, торчащие вперед клыки придают лицу более молодой вид. Так что в местных стоматологических кабинетах можно не только выпрямить зубы, но и искривить их. Впрочем, памятуя о том, что мода часто меняется, японские стоматологи придумали специальные накладки для клыков – в случае чего их можно просто снять.

 

2. ЗУБНАЯ МУЗЫКА

В царской России в начале XX века беспризорники развлекались, выстукивая на зубах разные мелодии. Это описано в «Республике ШКИД»: «Играли на верхних зубах, выщелкивая мотив ногтями четырех пальцев, а иногда и восьми пальцев, когда зубарили сразу двумя руками. Рот при этом то открывался широко, то почти совсем закрывался. От этого получались нужной высоты звуки. Спецы по эубарям доходили до такой виртуозности, что могли без запинки сыграть любой самый сложный мотив». Сейчас на зубах играют по всему миру, но стоматологи этот вид искусства не одобряют: он не очень полезен для эмали.

 

3. ЗУБНОЙ СПОРТ

Зубы кыргызстанца Нурлана Алишерова выдерживают невероятные нагрузки. Как-то раз он, взяв в зубы веревку, протащил несколько метров 21 легковой автомобиль! Нурлан далек от спорта, в юности потерял одну почку и стал инвалидом третьей группы. Но когда его жена травмировала глаза, ему неожиданно приснился сказочный киргизский богатырь Манас и сказал, что Нурлан станет силачом. Утром мужчина смог при помощи зубов сдвинуть с места свой автомобиль и с тех пор зарабатывает на лечение супруги, участвуя в разных шоу. Врачи так и не смогли объяснить этот феномен.

 

4. ЗУБНАЯ ПАМЯТЬ

Самый дорогой зуб в истории принадлежал Джону Леннону. В свое время музыкант вырвал его собственноручно и подарил одной из фанаток. Много лет спустя подарок ушел с аукциона за 32 000 долларов. Стоматолог Майкл Зук купил его с благородной целью: он надеется, что когда научные технологии уйдут вперед, с помощью зуба можно будет клонировать Джона. Пока же зуб стал частью скульптурного изображения Леннона, которое создала сестра Майкла, художница.

 

5. ЗУБНАЯ МИФОЛОГИЯ

Испанский король Альфонсо XIII, который правил с самого рождения, в пять лет потерял первый молочный зуб и очень испугался. Чтобы утешить малыша, королева-регентша Мария Кристина попросила писателя Луиса Колому написать сказку. И тот придумал, что зуб взял мышонок, чтобы вылечить других мышей, а взамен оставил монетку. С тех пор в Испании прижилась традиция оставлять молочные зубы для Мышонка Переса. Некоторые исследователи считают, что из этой сказки родилась и легенда о зубной фее, популярная в других странах.

 

6. ЗУБНАЯ ПСИХОЛОГИЯ

В старину считалось, что по зубам можно определить характер человека. Аккуратные и ровные принадлежат гармоничной личности, мелкие – хитрецам, толстые и длинные – тем, кто особенно любит поесть. А физиономисты советуют обращать внимание на форму: треугольные зубы у волевых и сдержанных людей, овальные – у веселых и несобранных. Впрочем, с развитием стоматологии приметы потеряли актуальность, ведь вставить можно любые зубы.

 

7. ЗУБНАЯ КРИМИНАЛИСТИКА

Мелкий китайский воришка Ли Ханьшуй никак не мог купить вставную челюсть. И грабить банк однажды отправился прямо так, без зубов. К сожалению, грабитель не учел, что зубы влияют на дикцию: кассир не сразу понял, чего хочет Ли. К тому моменту, как грабитель смог донести свои требования, уже вызвали полицию. Ли успел покинуть банк до приезда стражей порядка, но поймали его почти сразу: уж очень характерной оказалась примета.

Метки: В России, В мире, СМИ

Опубликовано: 03.02.2018 в 16:43 в рубрике - Интересные новости, события, сенсации

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