Павел Майков: «Я думал, что «Бригада» - про строителей»

В новом сериале «Первого канала» «Икра» следователь Костенко распутывает опасное дело о контрабанде черной икры. Принципиального и дотошного следователя играет Павел Майков, которого в свое время прославила роль бандита Пчёлы в сериале «Бригада». А мы провели собственное небольшое расследование и выяснили, что Павел...

...имеет дворянские корни

Павел – выходец из древнего дворянского рода Майковых, в котором было немало литераторов и живописцев. Его прапрапрадед по материнской линии – поэт Аполлон Майков, а мама и бабушка – художницы. «Моей бабуле 92 года, она плохо слышит, плохо говорит, но при этом хорошо шутит, – рассказывал Павел год назад. – Отдает мне картину и говорит: «Ты ее пока никуда не девай, потому что дорогой художник – мертвый художник». А у меня самого нет таланта писать картины, поэтому я выбрал то, что мне больше нравится, – кривляться, это я любил с рождения». Актер также признается, что плохо знаком с творчеством поэта Майкова и не чувствует дворянских корней, поскольку рос в советское время, когда подобное происхождение скрывали. Зато поэтический дар Павел унаследовал: он пишет тексты для песен.

...получил первую роль благодаря суеверию

«С юных лет меня не надо было ставить на табуретку – скорее приходилось с нее снимать. Вещал на кухонном пьедестале, пародировал Ленина. Так что вопрос с поступлением был решен: только театральное, – вспоминает Павел. – Я считал себя особенным. И когда провалился в институт в первый год, опустил руки...» Но потом Майков узнал, что Татьяна Догилева поступала в театральный шесть раз, и решил тоже попытать счастья снова. С третьего раза ему удалось стать студентом ГИТИСа, благополучно его окончить и... обнаружить, что новоиспеченный актер никому не нужен. Получить работу помог случай. «Счастливым билетом стал для меня мюзикл «Метро», – рассказывает Павел. – Пошел на кастинг за компанию с Женей Стычкиным. Когда объявили 13 фамилий, моей среди них не оказалось. Народ сразу стал разбредаться, я же замер неподалеку от зала прослушиваний в раздумье: не пойти ли на халявный банкет? И тут из-за двери раздалось: «Остался кто? Заходи! Нам 14-й нужен – режиссер суеверный». Меня взяли для ровного счета! А через несколько месяцев репетиций подошел польский режиссер Януш Юзефович: «Буду пробовать тебя на главную роль». Муштровали поляки жестко: по 12 часов репетиций в день. Зато после водили нас в рестораны – мы ведь были бедные как церковные мыши».

...был Братом Филиппа Киркорова

Павел честно признает, что в «Метро» пел хуже всех: «Я прекрасно это понимал – видимо, держали только за харизму. При этом выпускали на сцену в одном из пяти представлений, дублирующим составом. Конечно, я страдал... На второй год для привлечения новых зрителей на сцену выпустили Филиппа Киркорова. Он играл моего брата, хотя с первого взгляда было очевидно, что родители у нас разные. Причем у Филиппа – драматическая роль: все вокруг поют, а он должен просто говорить. Чувствовал он себя, видимо, как рыба на суше. За кулисами подходил ко мне и взволнованно заглядывал в глаза: «Ну как я выступил, нормально?» «Всё о’кей!» – подбадривал я звезду эстрады. Это было незадолго до того, как Киркоров увидел мою сестру Настю Стоцкую в спектакле «Губы» и пригласил на роль в мюзикл «Чикаго».

...грелся у выхлопной трубы

На кастинг популярного сериала «Бригада» Майков попал случайно. «Однокурсник позвал меня за компанию на пробы какой-то «Бригады», – вспоминает актер. – Я думал, про строителей будет фильм. Пошел с ним. У меня даже не было пропуска – перепрыгнул через забор. Пришел, а у меня какие-то фотографии спрашивают. Я ответил зло: «Какие вам еще фотографии? Нет у меня ничего, забрали уже!» Видимо, мое хамское поведение им понравилось, меня сразу взяли». Съемки проходили в суровых условиях. Павел до сих пор с ужасом вспоминает, как снимали сцену расстрела героев – на коленях, в яме с ледяной водой. «Сцена снималась 15 часов, – рассказывает он. – Никому не известные молодые артисты – Дима Дюжев и я – не смели даже пикнуть: мол, хватит на сегодня, продрогли до костей! С мусорными пакетами, натянутыми на ноги, в перерывах мы чавкали к автобусу и по очереди жались к выхлопной трубе, чтобы хоть немного согреться. И терпели мы всё это даже не ради славы – никто из нашей четверки представить не мог, как прогремит сериал. Только режиссер пытался уверить: «Звездами будете!» Но они все так говорят...» На сей раз режиссер оказался прав.

...полтора года скрывал любовь

«Я до сих пор помню, во что была одета Маша 5 мая 2005 года, когда я ее впервые увидел перед репетицией спектакля «Куда бегал колобок», где мы должны были вместе играть. Она повернула голову – солнце запуталось в рыжих волосах. И всё. Я понял, что у меня с этой девушкой будет роман», – говорит Павел о своей супруге, актрисе Марии Саффо. Тогда Мария была женой режиссера этого спектакля Михаила Горевого, а самого Павла дома ждали сын и нелюбимая жена, актриса Екатерина Масловская... «Полтора года я молчал и тайно любил жену человека, с которым работаю и дружу, – признается Майков. – На репетициях наблюдал за Машей каждую секунду и начал замечать, что она отвечает мне взаимностью. Как только это понял, открылся ей. Я первым ушел от жены. Маша еще месяц тянула с решением. А потом она должна была ехать на съемки в Крым, но не выдержала и отказалась от роли... Сбежала оттуда ко мне, после чего забрала вещи из Мишиной квартиры. Если бы мне предоставили выбор, я сделал бы всё это снова... Иначе просто умер бы».

...замаскировал свадьбу днем рождения

Свадьбу влюбленные решили сыграть тайно, для чего пошли на хитрость. «Выбрали для церемонии день рождения Насти Стоцкой, чтобы внимание всех родственников вокруг сестры крутилось, – рассказывает Павел. – Я тогда вел программу на ТВ и попросил там составить для работников загса письмо на бланке: мол, я журналист, которого отправляют в «горячую точку», и поэтому меня надо расписать, пока не убили. Церемонию назначили через несколько дней, а мы... чуть не проспали! На скорую руку оделись, сели в машину. Только отъехали: «Кольцо взял?» – «Нет!» Вернулись. У нас было только одно кольцо, на котором я выгравировал надпись: «My divа» – «Моя богиня». Прибегаю с ним обратно к машине – невеста пропала. «Где Маша?» – «Ушла – передумала!» – «Что-о?» А она потом, как черт из коробочки, выпрыгнула из багажника... С тех пор с удивлением ловлю себя на мысли: «Неужели мы с Машей столько лет вместе?» Поссорились-то всего пару раз: когда сидели на диете и готовы были друг друга сожрать, а еще из-за какой-то моей глупости».

...сам воспитывает сына

«Сына я очень хотел. Старался быть хорошим папой, – говорит Павел. – У Даньки часто животик болел – тогда я клал его себе на грудь, и мы засыпали, как одно целое. Я и с женой Катей оставался ради сына. Мы с ней жили в разных измерениях, но я не хотел, чтобы Данька рос безотцовщиной». Через некоторое время после того, как Павел с Екатериной Масловской всё же развелись, Даниил предпочел жить с отцом. «Данька растет свободолюбивый, борзый, и Катя не могла с ним справиться, хоть я ему запрещал ругаться с матерью, – объясняет Павел. – В Даньке два мальчика уживаются: один светлый, другой черный. Светлый берет на улице у негра листовку по несколько раз, чтобы тот скорее домой пошел. «Не могу, – говорит, – ужас как жалко негра». А потом темное нутро из Даньки лезет – в 9 лет выбил кулаком стекло в комнате у матери. В «Склиф» возили руку зашивать. «Что ты творишь?» – спрашиваю. «Я выразил свое отношение». Тогда мы с Катей и решили, что Даньке будет лучше со мной. Отца он любит, слушается».

...любит музыку больше кино

У Павла меньше ролей в кино, чем у его коллег по «Бригаде». Дело в том, что уже давно большую часть времени Майков посвящает делу, которое любит еще сильнее, чем актерство, – музыке. Музыкальный вкус он перенял от своего отчима, отца Анастасии Стоцкой. «Отчим подсадил меня на «битлов», и я до сих пор нахожусь в плену этих монстров, – признается Майков. – В старших классах собрал первую рок-группу… Путь к ней лежал через тернии музыкальной школы. Поскольку петь я стал, как только научился произносить звуки, в 5 лет меня отдали на скрипку. А на гитаре учился играть сам: лабали по подъездам Высоцкого и Цоя... Владимир Семенович Высоцкий – это первое, что я полюбил в своей жизни. Еще в 3 года я слушал его песни и знал практически весь репертуар, хотя не понимал ни слова. Высоцкий – это то, почему я стал актером, почему стал писать песни. Я даже в институт поступил благодаря песне Высоцкого. Два раза поступал, а на третий спел его песню «Лирическая». Видимо, комиссии понравилось». Сейчас Павел выступает с группой «Магритт». «Я люблю творчество художника Рене Магритт. Мне кажется, музыка, которую я пытаюсь писать, созвучна его работам, – говорит он. – Главное, я занимаюсь тем, о чем всегда мечтал: вернулся к музыке и посвящаю песни любимой жене».