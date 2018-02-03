Главная Новости Видео О нас в ПермиВ Россиив Пермском краев КудымкареАнонсКультураСпортОбществоЭкономикаАварииВластьНаука и техникаЗдоровьеКиноВ миреСМИВыборыПреступленияДеньгиОбразованиеРадиоРекламаОфициальноИнтернетПроисшествияНа Коми-пермяцком языкеВИДЕО из радиоэфираГорячая темаСделано в ПермиИНТЕРВЬЮВзгляд на странуПульс городаZавод

  • ГТРК «Пермь». Прямой эфир

    • Вести ПермьРоссия 1Россия 24Радио МаякРадио РоссияВести FM

На главную - Интересные новости, события, сенсации

← Вот такие пироги

Павел Майков: «Я думал, что «Бригада» - про строителей» →

Как наставники шоу «Голос. Дети» бьются за участников

 

 Голос

2 февраля стартует пятый, юбилейный сезон шоу «Голос. Дети». На этот раз на конкурс было прислано около семи тысяч заявок, не только из России, но и из Беларуси, Украины, Латвии, Литвы, Израиля, ОАЭ, Германии и других стран. Однако к «слепым» прослушиваниям допустили всего 123 конкурсанта. Нашему специальному корреспонденту удалось побывать на съемках этого этапа шоу и понаблюдать за тем, как делается один из самых популярных проектов современного телевидения.

 

Взгляд за кулисы

Съемки шоу «Голос. Дети» проходят в одном из павильонов «Мосфильма». У участников общие гримерные комнаты, рядом стоит электронное пианино, где можно распеться с преподавателем по вокалу. На случай экстренных проблем с голосом есть кабинет фониатра, но за то время, пока мы находились на «Мосфильме», никто за помощью к нему не обратился.

В просторном холле поставили телевизор, на экране которого видно всё, что происходит на сцене. Все ребята искренне болеют за других участников, с которыми уже успели подружиться во время кастингов. Так что у каждого – мощная группа поддержки из потенциальных конкурентов.

Хотя запись начинается в 13 часов, приехать на «Мосфильм» ребята, выступающие первыми, должны были уже к 9.30. Ведь нужно потрепетировать, обсудить детали номера, согласовать костюм и побывать у стилистов и визажистов – даже маленьким участникам надо сделать прическу и убрать блеск с кожи. 

 

Новая напарница Нагиева

Перед выходом участника на сцену его группа поддержки отправляется в небольшую комнату, где ее встречает бессменный ведущий всех сезонов «Голоса» Дмитрий Нагиев. А самого конкурсанта за кулисами ждет актриса Агата Муцениеце. Для нее это дебют в качестве ведущей. По правилам передачи, каждый сезон ведущую, которая встречает детей перед выходом на сцену, меняют. В прошлые годы на месте Агаты были Наталья Водянова, Анастасия Чеважевская, Валерия Ланская и Светлана Зейналова. Надо сказать, не померкнуть на фоне остроумного Нагиева им было тяжеловато. «Я очень волновалась перед началом съемок, – призналась нам Агата. – Нервничала – хихикала, тряслась, испугалась соведущего… А потом взяла себя в руки – и всё пошло как по маслу... Дети все просто невероятные! А Дмитрий Нагиев меня даже похвалил... Приятно!»

 

Трое в креслах

В новом сезоне проекта кресла наставников займут Валерий Меладзе, Пелагея и Баста. Все они уже работали в «Голосе», но таким составом – еще ни разу. Впрочем, сработалась тройка наставников довольно быстро. В ожидании выхода на сцену очередного участника члены жюри делились интересными случаями из своей жизни.

«Я после школы сразу пошел работать телефонистом на станцию, – рассказывал Валерий Меладзе. – И каждый раз, когда была возможность и выпадала свободная минутка, занимался физикой и математикой для поступления в институт. Поступил в Николаевский кораблестроительный институт имени Макарова на специальность «инженер-механик по судовым энергетическим установкам». Добавим, что Валерий в свое время даже кандидатскую диссертацию по своей морской специальности защитил.

 

Битва за таланты

Когда к кому-то из участников поворачиваются все три члена жюри, каждый пытается переманить юного конкурсанта к себе в команду. Так, Валерий Меладзе пообещал разучить брейк-данс и станцевать его на очередной записи «Голоса. Дети». А Пелагея даже запела, когда один из конкурсантов выбрал именно ее. «Угнала тебя, угнала! Ну и что же тут криминального?» – процитировала она Ирину Аллегрову. «Я в следующий раз буду активнее кнопку нажимать, чтобы быстрее поворачиваться! Или тоже оденусь во всё белое, чтобы быть заметнее», – шутил Баста, намекая на светлое платье певицы. 

Конечно, поворачивались наставники не ко всем. Но они изо всех сил старались утешить участников, не попавших в итоге в шоу: объясняли ошибки, давали советы. Ведь он не просто наставники, а два папы и мама, и им тяжело видеть детские слезы. «Вы должны понимать: мы ведем прием не в музыкальную школу, – сказала Пелагея. – У нас нет нескольких лет, чтобы поставить голос так, как это необходимо. У нас всего несколько месяцев, и это очень мало…»

 

Гостья из Эмиратов

Одна из участниц «слепых» прослушиваний – девятилетняя Лавалина Сандип Наир. Она прилетела на конкурс из Объединенных Арабских Эмиратов, в Москве ее сопровождают родители. Говорит девочка только на английском языке, но очень быстро адаптируется и уже немного понимает русскую речь. «Я увидела ваш «Голос. Дети» в Интернете и захотела попробовать, что получится, – рассказала нам Лавалина. – Тем более что в России я никогда раньше не была…» Первый раз девочка приехала в Москву летом – на кастинг проекта. И успела не только показать свои вокальные возможности, но и побывать на Красной площади, сходить в Мавзолей. А когда приехала уже зимой на «слепые» просушивания, впервые в жизни увидела снег. Девочка была поражена: снег – это так красиво! Но вот прошла ли она дальше в конкурсе и будет ли наслаждаться российской зимой в Москве или улетит обратно в солнечный Дубай, мы узнаем, когда шоу выйдет в эфир.

 

Самая юная

Встретили на съемках мы и самую юную участницу – Николь Алексееву. Ей всего шесть лет, она приехала с родителями и старшей сестрой Нелли из Вильнюса, литовской столицы. Исполнять на «слепых» прослушиваниях Николь будет песню «Любочка», которую пела в свое время группа «Маша и Медведи». Пока девочка готовится к выступлению, мы решили поговорить с ее папой Ратмиром. «Дочка поет с двух лет, – рассказал нам отец. – Занимается с педагогами. Мы, родители, к музыке не имеем никакого отношения: нам медведь на велосипеде в цирке проехал по ушам и сделал еще пару кругов, наверное!.. Дочка смотрела предыдущие сезоны «Голос. Дети». Принять участие в проекте было исключительно ее желанием, мы ей только помогли. Кстати, с песней, которую она сегодня будет исполнять, вышел интересный момент. Когда Николь было два с половиной года, она услышала ее в детском «Голосе». Мы тайно засняли, как она перед телевизором подпевала девочке, которая ее пела. Когда решили принять участие в «Голосе», у нас были заготовлены две другие композиции. Она их спела перед отборочной комиссией, и они попросили исполнить что-нибудь еще. И тут Николь вспомнила про «Любочку», после чего нас допустили до «слепых» прослушиваний, и она споет сегодня именно эту песню…» Мы пообещали «Первому каналу», что не скажем, попала ли самая юная участница в шоу. Так что итог ее прослушивания смотрите по телевизору.

Метки: В России, СМИ, Общество

Опубликовано: 03.02.2018 в 10:03 в рубрике - Интересные новости, события, сенсации

Комментарии

К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!

Предыдущие публикации в рубрике Интересные новости, события, сенсации:

Вот такие пироги

Киносокровища нации

«Русский ниндзя»: В чем сила, брат?

Андрей Ильин предлагает поставить банки

Валерия: «Счастье наступит после 50»

Быстрее! Выше! Холоднее!

Крутые виражи судьбы Максима Щеголева

Учись, студент!

Радости из проруби

Екатерина Климова благодарит за идею воров


Добавить комментарий:

Все поля должны быть заполнены.

Имя

Электронная почта

Текст комментария:
Вводите только текст. HTML-форматирование удаляется автоматически.

Перезагрузить картинку можно кликнув по ней.  

Введите цифры с картинки.

← Вот такие пироги

Павел Майков: «Я думал, что «Бригада» - про строителей» →

Обратите внимание

в Перми

В продажу поступила вторая часть романа «Тобол»

Первая часть романа Алексея Иванова Тобол вышла в прошлом году и стала бестселлером, выдержав три допечатки.
смотреть видео читать02.02.2018 в 17:24
Метки: в Перми, Культура, Общество, В России

Причиной потопа стала лопнувшая труба

На улице 1-я Красноармейская в Перми в районе торгового центра «Радуга» случился настоящий потоп.
смотреть видео читать02.02.2018 в 17:01
Метки: в Перми, Общество

Какие изменения ждут россиян с февраля 2018 года

С 1 февраля в силу вступил ряд важных законов, поправок и запланированных мероприятий государственного уровня.
смотреть видео читать02.02.2018 в 16:37
Метки: В России, в Перми, Общество, Экономика

«Арт-Пермь»: 10 дней под знаком искусства

В Перми в двадцатый раз открывается международная выставка - продажа живописи, графики, скульптуры «Арт-Пермь».
читать02.02.2018 в 15:47
Метки: в Перми, Культура, Общество

Пермь. Новости культуры 01.02.2018

Обзор главных культурных событий региона.
смотреть видео читать02.02.2018 в 15:22
Метки: в Перми, Культура, Общество

В России

По зубам

Зубы – это не только статья расходов и украшение улыбки. С ними связано множество интересных историй!
читать03.02.2018 в 16:43
Метки: В России, В мире, СМИ

Павел Майков: «Я думал, что «Бригада» - про строителей»

Мы провели собственное небольшое расследование и выяснили, что Павел Майков...
читать03.02.2018 в 13:06
Метки: В России, СМИ, Кино

Как наставники шоу «Голос. Дети» бьются за участников

На конкурс было прислано около семи тысяч заявок, к «слепым» прослушиваниям допустили всего 123 конкурсанта.
читать03.02.2018 в 10:03
Метки: В России, СМИ, Общество

В продажу поступила вторая часть романа «Тобол»

Первая часть романа Алексея Иванова Тобол вышла в прошлом году и стала бестселлером, выдержав три допечатки.
смотреть видео читать02.02.2018 в 17:24
Метки: в Перми, Культура, Общество, В России

Какие изменения ждут россиян с февраля 2018 года

С 1 февраля в силу вступил ряд важных законов, поправок и запланированных мероприятий государственного уровня.
смотреть видео читать02.02.2018 в 16:37
Метки: В России, в Перми, Общество, Экономика
Лента новостей RSS каналы

По зубамПо зубам

Павел Майков: «Я думал, что «Бригада» - про строителей»Павел Майков: «Я думал, что «Бригада» - про строителей»

Как наставники шоу «Голос. Дети» бьются за участниковКак наставники шоу «Голос. Дети» бьются за участников

В продажу поступила вторая часть романа «Тобол»В продажу поступила вторая часть романа «Тобол»

Причиной потопа стала лопнувшая трубаПричиной потопа стала лопнувшая труба

Какие изменения ждут россиян с февраля 2018 годаКакие изменения ждут россиян с февраля 2018 года

Омбудсмен в шокеОмбудсмен в шоке

«Арт-Пермь»: 10 дней под знаком искусства«Арт-Пермь»: 10 дней под знаком искусства

Пермь. Новости культуры 01.02.2018Пермь. Новости культуры 01.02.2018

Спортивный арбитражный суд отменил пожизненную дисквалификациюСпортивный арбитражный суд отменил пожизненную дисквалификацию

Социальные выплаты выросли на 2,5%Социальные выплаты выросли на 2,5%

В Перми составлен рейтинг перевозчиковВ Перми составлен рейтинг перевозчиков

Прощай, «копилка»: Резервный фонд ликвидируетсяПрощай, «копилка»: Резервный фонд ликвидируется

Богат талантами Пермский крайБогат талантами Пермский край

Есть ли жизнь после пожара?Есть ли жизнь после пожара?

Нужны идеи, преображающие городаНужны идеи, преображающие города

Огнеопасная неделяОгнеопасная неделя

Губернатор края в Лысьве учился расписывать кружкиГубернатор края в Лысьве учился расписывать кружки

В Перми начался прием детей в первый классВ Перми начался прием детей в первый класс

Клиника «Три-З»: 20 тысяч операций за 4 годаКлиника «Три-З»: 20 тысяч операций за 4 года

3-летний малыш получил обморожение на прогулке в детском саду3-летний малыш получил обморожение на прогулке в детском саду

Вести Кудымкар 01.02.2018Вести Кудымкар 01.02.2018

На «Золотую Маску» выдвинуты два спектакля Пермского театра оперы и балетаНа «Золотую Маску» выдвинуты два спектакля Пермского театра оперы и балета

За год на дорогах края погибли 336 человекЗа год на дорогах края погибли 336 человек

Игроки и болельщики выберут «Мисс Амкар-2018»Игроки и болельщики выберут «Мисс Амкар-2018»

Мобильная версия

ДЛЯ ЛИЦ СТАРШЕ 16 ЛЕТ

© "Т7-Информ" интернет-проект ("T7-INFORM.RU") 2012 - 2018.

Использование графических, аудиовизуальных и текстовых материалов возможно только с согласия правообладателя (ГТРК «Пермь»). Без согласия правообладателя допускается частичное (в объеме оправданном целями цитирования) цитирование материалов при условии установки гиперссылки на сайт источник цитирования.

Реклама на сайте, разработка и поддержка сайта - ООО «Медиаофис».

Справочный телефон +7 (342) 271-60-43, e-mail: .

Программирование сайта - компания Арт-СЕО тел. +7 (342) 27-82-666.

Рейтинг@Mail.ru