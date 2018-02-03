Как наставники шоу «Голос. Дети» бьются за участников

2 февраля стартует пятый, юбилейный сезон шоу «Голос. Дети». На этот раз на конкурс было прислано около семи тысяч заявок, не только из России, но и из Беларуси, Украины, Латвии, Литвы, Израиля, ОАЭ, Германии и других стран. Однако к «слепым» прослушиваниям допустили всего 123 конкурсанта. Нашему специальному корреспонденту удалось побывать на съемках этого этапа шоу и понаблюдать за тем, как делается один из самых популярных проектов современного телевидения.

Взгляд за кулисы

Съемки шоу «Голос. Дети» проходят в одном из павильонов «Мосфильма». У участников общие гримерные комнаты, рядом стоит электронное пианино, где можно распеться с преподавателем по вокалу. На случай экстренных проблем с голосом есть кабинет фониатра, но за то время, пока мы находились на «Мосфильме», никто за помощью к нему не обратился.

В просторном холле поставили телевизор, на экране которого видно всё, что происходит на сцене. Все ребята искренне болеют за других участников, с которыми уже успели подружиться во время кастингов. Так что у каждого – мощная группа поддержки из потенциальных конкурентов.

Хотя запись начинается в 13 часов, приехать на «Мосфильм» ребята, выступающие первыми, должны были уже к 9.30. Ведь нужно потрепетировать, обсудить детали номера, согласовать костюм и побывать у стилистов и визажистов – даже маленьким участникам надо сделать прическу и убрать блеск с кожи.

Новая напарница Нагиева

Перед выходом участника на сцену его группа поддержки отправляется в небольшую комнату, где ее встречает бессменный ведущий всех сезонов «Голоса» Дмитрий Нагиев. А самого конкурсанта за кулисами ждет актриса Агата Муцениеце. Для нее это дебют в качестве ведущей. По правилам передачи, каждый сезон ведущую, которая встречает детей перед выходом на сцену, меняют. В прошлые годы на месте Агаты были Наталья Водянова, Анастасия Чеважевская, Валерия Ланская и Светлана Зейналова. Надо сказать, не померкнуть на фоне остроумного Нагиева им было тяжеловато. «Я очень волновалась перед началом съемок, – призналась нам Агата. – Нервничала – хихикала, тряслась, испугалась соведущего… А потом взяла себя в руки – и всё пошло как по маслу... Дети все просто невероятные! А Дмитрий Нагиев меня даже похвалил... Приятно!»

Трое в креслах

В новом сезоне проекта кресла наставников займут Валерий Меладзе, Пелагея и Баста. Все они уже работали в «Голосе», но таким составом – еще ни разу. Впрочем, сработалась тройка наставников довольно быстро. В ожидании выхода на сцену очередного участника члены жюри делились интересными случаями из своей жизни.

«Я после школы сразу пошел работать телефонистом на станцию, – рассказывал Валерий Меладзе. – И каждый раз, когда была возможность и выпадала свободная минутка, занимался физикой и математикой для поступления в институт. Поступил в Николаевский кораблестроительный институт имени Макарова на специальность «инженер-механик по судовым энергетическим установкам». Добавим, что Валерий в свое время даже кандидатскую диссертацию по своей морской специальности защитил.

Битва за таланты

Когда к кому-то из участников поворачиваются все три члена жюри, каждый пытается переманить юного конкурсанта к себе в команду. Так, Валерий Меладзе пообещал разучить брейк-данс и станцевать его на очередной записи «Голоса. Дети». А Пелагея даже запела, когда один из конкурсантов выбрал именно ее. «Угнала тебя, угнала! Ну и что же тут криминального?» – процитировала она Ирину Аллегрову. «Я в следующий раз буду активнее кнопку нажимать, чтобы быстрее поворачиваться! Или тоже оденусь во всё белое, чтобы быть заметнее», – шутил Баста, намекая на светлое платье певицы.

Конечно, поворачивались наставники не ко всем. Но они изо всех сил старались утешить участников, не попавших в итоге в шоу: объясняли ошибки, давали советы. Ведь он не просто наставники, а два папы и мама, и им тяжело видеть детские слезы. «Вы должны понимать: мы ведем прием не в музыкальную школу, – сказала Пелагея. – У нас нет нескольких лет, чтобы поставить голос так, как это необходимо. У нас всего несколько месяцев, и это очень мало…»

Гостья из Эмиратов

Одна из участниц «слепых» прослушиваний – девятилетняя Лавалина Сандип Наир. Она прилетела на конкурс из Объединенных Арабских Эмиратов, в Москве ее сопровождают родители. Говорит девочка только на английском языке, но очень быстро адаптируется и уже немного понимает русскую речь. «Я увидела ваш «Голос. Дети» в Интернете и захотела попробовать, что получится, – рассказала нам Лавалина. – Тем более что в России я никогда раньше не была…» Первый раз девочка приехала в Москву летом – на кастинг проекта. И успела не только показать свои вокальные возможности, но и побывать на Красной площади, сходить в Мавзолей. А когда приехала уже зимой на «слепые» просушивания, впервые в жизни увидела снег. Девочка была поражена: снег – это так красиво! Но вот прошла ли она дальше в конкурсе и будет ли наслаждаться российской зимой в Москве или улетит обратно в солнечный Дубай, мы узнаем, когда шоу выйдет в эфир.

Самая юная

Встретили на съемках мы и самую юную участницу – Николь Алексееву. Ей всего шесть лет, она приехала с родителями и старшей сестрой Нелли из Вильнюса, литовской столицы. Исполнять на «слепых» прослушиваниях Николь будет песню «Любочка», которую пела в свое время группа «Маша и Медведи». Пока девочка готовится к выступлению, мы решили поговорить с ее папой Ратмиром. «Дочка поет с двух лет, – рассказал нам отец. – Занимается с педагогами. Мы, родители, к музыке не имеем никакого отношения: нам медведь на велосипеде в цирке проехал по ушам и сделал еще пару кругов, наверное!.. Дочка смотрела предыдущие сезоны «Голос. Дети». Принять участие в проекте было исключительно ее желанием, мы ей только помогли. Кстати, с песней, которую она сегодня будет исполнять, вышел интересный момент. Когда Николь было два с половиной года, она услышала ее в детском «Голосе». Мы тайно засняли, как она перед телевизором подпевала девочке, которая ее пела. Когда решили принять участие в «Голосе», у нас были заготовлены две другие композиции. Она их спела перед отборочной комиссией, и они попросили исполнить что-нибудь еще. И тут Николь вспомнила про «Любочку», после чего нас допустили до «слепых» прослушиваний, и она споет сегодня именно эту песню…» Мы пообещали «Первому каналу», что не скажем, попала ли самая юная участница в шоу. Так что итог ее прослушивания смотрите по телевизору.