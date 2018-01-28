Вот такие пироги

Пироги прочно занимают первое место в списке самых любимых блюд любой страны. В США, например, практически любой пирог с начинкой удостаивается собственного праздника. 3 февраля отмечается День морковного пирога. Но внимания заслуживают и другие пироги!

1. САМЫЙ СТОЙКИЙ

В прошлом году в Антарктиде нашли пирог, которому больше ста лет. Кекс с фруктами обнаружили в хижине, которую построила исследовательская команда Роберта Скотта в 1912 году. Пирог находился в оловянной коробке и был завернут в бумагу. Говорят, благодаря холоду он и сейчас выглядит вполне съедобно, но пробовать находку не стали. Она останется частью экспозиции хижины, которую будут показывать туристам.

2. САМЫЙ ПУТЕШЕСТВУЮЩИЙ

В семье британского пенсионера Тони Джонсона хранится подгоревший пирог, испеченный в 1972 году. Семья считает его своим талисманом и берет с собой во все поездки и путешествия. Пирог проехал уже около 800 000 километров и побывал в Ираке, Таиланде, Египте, Марокко, Сирии, Кувейте, на Барбадосе и во многих других местах планеты. Именно его Тони с женой считают ответственным за выигрыш в казино Лас-Вегаса 6666 долларов. В поездки пирог отправляется с собственным лежаком и сомбреро, а когда не путешествует, хранится на каминной полке.

3. САМЫЙ ЛЕТУЧИЙ

Британские инженеры из городка Уиган, где проводится мировой чемпионат по поеданию пирогов, отправили мясной пирог в полет. «Мы хотели посмотреть, как высота влияет на молекулярную структуру пирога и не станет ли в результате легче глотать пирог во время соревнований», – признались ученые. Пирог привязали к метеозонду и запустили на высоту 45 км, прямо в стратосферу. Он пролетел около 61 км и пробыл в воздухе два часа. Затем успешно вернулся на Землю, где его, правда, пришлось отбирать у овцы. Говорят, из-за того, что пирог был нагрет, потом заморожен на высоте, а затем при снижении разогрелся снова, его вкус стал даже богаче.

4. САМЫЙ СУДЬБОНОСНЫЙ

Вратарь английского футбольного клуба «Саттон Юнайтед» Уэйн Шоу во время 1/8 Кубка Англии, находясь на скамейке запасных, съел кусок пирога. Всё бы ничего, но на то, перекусит ли во время матча один из самых тяжелых футболистов планеты, делались большие ставки. Шоу знал об этом и решил подыграть знакомым. Это сочли серьезным нарушением. Клуб разорвал с вратарем контракт. Но к Уэйну тут же обратилась сеть популярных английских супермаркетов с предложением стать их официальным дегустатором пирогов. «Выступление Уэйна сделало его самым известным знатоком пирогов в стране. Нас впечатлила его приверженность к еде даже во время матча», – заявил представитель сети.

5. САМЫЙ ДОРОГОЙ

В английском отеле «The Fence Gate Inn» придумали пирог стоимостью почти 16 тысяч долларов. Он начинен мраморной говядиной вагю – она считается лучшей в мире и производится только в Японии. Кроме того в начинку входят трюфели и грибы мацутакэ. Этот вид грибов с необычным вкусом хвои и корицы настолько редок, что в Японии его иногда дарят на праздники в качестве дорогого подарка. К пирогу подается соус из вина «Шато Мутон Ротшильд» 1982 года. Ну а чтобы ни у кого точно не возникло сомнений, что это самый дорогой пирог, сверху он покрывается листом пищевого золота.

6. САМЫЙ ЖЕЛАННЫЙ

Ученые проанализировали, какие мужские увлечения больше всего покоряют женщин. На первом месте неожиданно оказалась любовь к выпеканию пирогов. Среди других привлекательных хобби – танцы и рисование. Кстати, владеть своим хобби мужчина должен виртуозно: невкусные пироги дам не вдохновляют.

7. САМЫЙ СОБЛАЗНИТЕЛЬНЫЙ

В один из продуктовых магазинов румынского городка Фагарас однажды через окно залез вор. Он похитил из кассы 450 долларов и уже собирался уходить, как заметил на прилавке пироги. Устоять перед соблазном перекусить вор не смог. Но он весил 140 кг, и пироги не пошли ему на пользу. Выбираясь обратно, вор застрял в окне. Хозяин магазина, который обнаружил его утром, долго не мог позвонить в полицию – мешал смех.