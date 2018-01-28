Киносокровища нации

Фильмы, в которых есть значимые украшения, всегда пробуждают любопытство. Мы с нетерпением ждем, когда же в кадре появятся хрустальные туфельки Золушки или подвески королевы Анны Австрийской. А задача реквизиторов – не разочаровать зрителей. Но если в Голливуде с этим всегда было достаточно просто, можно было прибегнуть к услугам ювелирных домов, а сейчас на помощь всё чаще приходит компьютерная графика, то советским киношникам приходилось проявлять изобретательность. К Международному дню ювелира (31 января) мы решили собрать истории о киносокровищах, которые заставляли сердца зрителей трепетать.

Хрустальные туфельки Золушки

Снять сказку «Золушка» вскоре после окончания Великой Отечественной войны, при тотальном дефиците, было очень непросто. Для пошива костюмов в ход шли занавески, скатерти, найденные по домам обрезки тюля и шифона. Но главной проблемой стали волшебные хрустальные туфельки. Найти туфли 31-го размера для крошечной Янины Жеймо, которая играла Золушку, в принципе было непросто, а уж чтобы они выглядели как драгоценность... В итоге хрустальные туфельки были сделаны из... оргстекла. Конечно, ходить, а тем более танцевать в них было невозможно. Так что Янина появилась в этих туфельках всего в паре эпизодов. Зато с одним из них был связан интересный момент. «В сценарии Евгения Шварца героиня просто надевала туфельку по приказанию мачехи, – вспоминала Жеймо. – Моя Золушка, как я ее представляла, не могла просто из чувства страха или покорности мачехе исполнить приказание. Я долго просила Шварца дописать фразу, объясняющую согласие Золушки надеть туфельку. Но он считал это излишним. Тогда я пошла на хитрость. На съемке эпизода с туфелькой Раневская-мачеха начинает льстиво уговаривать Золушку надеть туфельку. Я молчу. Раневская опять обращается ко мне. Я опять молчу. Фаина Георгиевна теряется от моего молчания и неожиданно для всех – и для самой себя тоже – заканчивает фразу: «А то я выброшу твоего отца из дома». То есть говорит то, что мне и нужно было. Моя Золушка соглашается, боясь за отца. Присутствующий в павильоне Шварц принял бессознательную «подсказку» Раневской: «Только вы забыли, Фаина Георгиевна, конец фразы: «...и сгною его под забором». Так родилась в фильме реплика Раневской, отсутствовавшая в первоначальном сценарии…»

Черевички для Оксаны

Еще одна драгоценная пара обуви восхищает нас в фильме Александра Роу «Ночь перед Рождеством». Это чудесные черевички – «те самые, которые носит царица». Их привез влюбленный кузнец Вакула капризной красавице Оксане, чтобы она согласилась выйти за него замуж. Сделанные специально для фильма мастерами киностудии имени Горького черевички несомненно прекрасны. Но, как и в туфельках Золушки-Жеймо, ходить в них невозможно: сказочные черевички, украшенные стразами и росписью, сделаны из пластика.

Подвески королевы Анны

Денег на съемки фильма «Д’Артаньян и три мушкетера» выделили очень мало. «Так что я ужом выкручивался: сам придумал, как должны выглядеть пресловутые подвески королевы, пошел на толкучку, купил кольца, стекляшки, ленточки. Всю ночь паял, присобачивал», – вспоминал режиссер Георгий Юнгвальд-Хилькевич. Эти подвески буквально спасли фильм, и не только по финансовым соображениям. «С Анной Австрийской – Алисой Фрейндлих поначалу возникла проблема, – рассказывал Юнгвальд-Хилькевич. – Шел первый съемочный день, Алиса Бруновна приехала из Ленинграда и вдруг мне признается, что не знает, как играть. У меня началась паника. Уже ночь на носу. Нас вот-вот выгонят из Дворца бракосочетания, где мы работаем, а я не снял ни одного метра. Снимался в тот день эпизод, когда Д'Артаньян привозит подвески. И вдруг Фрейндлих спрашивает: «Почему затравленная Анна не побоялась подарить такую заметную вещь, как подвески?» Я думаю: действительно, почему? Говорю: «Алиса Бруновна, я сейчас погуляю по садику и, если ничего не придумаю, отменю смену. А если придумаю, то мы за оставшиеся десять минут всё успеем снять». Вернулся и говорю: «Подвески она подарила потому, что единственно, чем она могла насолить королю, так это отдать его же подарок!» Мое предложение показалось Фрейндлих тем ключиком, которого ей не хватало, и эту сцену мы действительно сняли за десять минут».

Между прочим, во многих других экранизациях знаменитой книги Дюма подвески королевы выглядят иначе – как сверкающие конусы, поскольку исходно они были наконечникам шнурков или лент, которыми скрепляли одежду.

Корона российской империи

Конечно, настоящую Большую императорскую корону для съемок третьего фильма о приключениях неуловимых мстителей киношникам никто не дал. Этот главный символ власти российских императоров, для изготовления которого использовали почти 5 тысяч бриллиантов и редкую крупную ярко-красную шпинель, хранится в Алмазном фонде. Для съемок фильма заказали в Чехословакии копию короны, украшенную кристаллами. На всякий случай создатели фильма попросили чешских мастеров изготовить две короны, но размеры не уточнили. В итоге, получив заказ, они обнаружили, что одна корона очень большая, так что ее неудобно носить на голове, а другая, напротив, почти игрушечная, высотой 10 сантиметров. Большую корону можно увидеть в Музее киностудии «Мосфильм».

Золотой Шлем Александра Македонского

«Историческую реликвию» – золотой шлем Александра Македонского, который похитили герои комедии «Джентльмены удачи», – на «Мосфильме» изготовили без особых затей: приделали к пожарной каске «рога» и покрасили всё в золотой цвет. После съемок фильма бутафорский шлем пропал – прямо как в кино. В 2011 году, когда праздновали 40-летие картины, сотрудники музея «Мосфильма» уверяли журналистов, что реквизит наверняка кто-то утащил. Но во время очередной ревизии головной убор всё-таки нашли на антресолях в одном из помещений. Ржавый, облупленный шлем обновили с помощью автомобильной краски и выставили в музее.

Кольцо Апреля-месяца

В фильме-сказке «Двенадцать месяцев» важную роль играет колечко, подаренное месяцем Апрелем бедной падчерице, которую злая мачеха отправила среди зимы в лес за подснежниками. Волшебное колечко могло в любой момент позвать девушке на выручку все двенадцать месяцев. А еще влюбленный Апрель надеялся, что оно не даст падчерице забыть его. Так и вышло: колечко стало обручальным не только в сказке, но и в жизни. Наталья Попова, сыгравшая падчерицу, и исполнитель роли Апреля Андрей Босов поженились вскоре после окончания съемок. «Во время фильма я сказал фразу: «Я бы с ней век не расстался», – и вот уже 43 года мы вместе, – говорит актер. – Я понял, что без нее жить не могу». «Это была любовь с первого взгляда», – уверяет Наталья Ивановна. «Жена лукавит, – делится Босов. – Вначале не ответила взаимностью. Но я не отступил и в итоге ее добился!»

Брошь Мерлина

Сюжет фильма «31 июня» закручен вокруг волшебной броши Мерлина, которую коварный маг Мальгрим пытается выманить у принцессы Мелисенты, чтобы с помощью броши завоевать мир. Но интересная история со съемок связана вовсе не с ней. Брошь, как и большая часть украшений в этом фильме, была обычной бижутерией. Другое дело – кольцо на руке балерины Наталии Трубниковой, которая играла Мелисенту. «Кольцо было шикарным: из расплавленного, словно текущего золота, с черной жемчужиной, – вспоминает Наталия Евгеньевна. – Я купила его в Токио, с беспечностью молодости потратив все заработанные на гастролях деньги. А через десять лет, когда меня утвердили на главную роль в фильм «31 июня», выяснилось, что это украшение подходит к платью принцессы. Снималась с ним всю картину. На премьере, когда в зале зажегся свет, опускаю глаза – жемчужины в кольце нет, выпала! Члены съемочной группы пошли праздновать, а мы с мужем ползали под сиденьями, опрашивали уборщиц. Так и не нашли. Меня успокаивали: «Забудь. Камень ушел – слезы увел. Ты заплатила этим жемчугом за прекрасный фильм. У него будет счастливая судьба». Как же они ошибались!» Кольцо «предсказало» фильму совсем другую судьбу: «31 июня» показали по телевизору всего один раз и на 7 лет убрали на полку после того, как сыгравший одну из главных ролей танцовщик Большого театра Александр Годунов попросил политического убежища в США. Впрочем, когда фильм вернулся на экраны, он пользовался огромной популярностью. «Один математик из Канады даже признался: Мелисента произвела на него такое впечатление, что он начал профессионально заниматься возможностями переходов во времени и сделал открытие, послужившее толчком к усовершенствованию мобильной связи», – говорит Наталия Трубникова.