«Русский ниндзя»: В чем сила, брат?

Первый сезон шоу «Русский ниндзя» вышел на финишную прямую: уже в ближайшее воскресенье мы узнаем, сумеет ли кто-то из участников покорить неприступную «Гору Мидорияма» и стать обладателем пяти миллионов рублей. В ожидании финала предлагаем заглянуть за кулисы российской версии популярного японского шоу «Ниндзя воин», которое имеет миллионы фанатов более чем в 150 странах мира.

Летучий голландец

Съемки «Русского ниндзя» проходят в подмосковном выставочном центре «Патриот Экспо», площадь которого 5 тысяч гектаров. Это единственное место, где удалось разместить гигантскую полосу препятствий. Тут всё очень строго: несколько блок-постов, где бдительные люди в форме требуют пропуск или специальное разрешение на проход. На съемочной площадке присутствуют каскадеры из Голландии, которые строят конструкции и каждый раз лично тестируют полосу препятствий, заодно показывая, как правильно проходить испытания. Делают они это в черном костюме и маске – как настоящие ниндзя. Но порой даже опытные каскадеры – авторы испытаний – не в силах пройти все препятствия за один раз.

Треснувший язык и спортивный «поджог»

Говорят, что с ведущими вопрос решился быстро. «Мне настолько нравилось это шоу, что я собирался прийти к руководству «Первого канала», чтобы предложить снимать его в России, – рассказывает ведущий Тимур Соловьев. – А потом узнал, что проект уже находится в разработке. Тогда я первый раз в жизни сам попросил, чтобы меня пригласили на кастинг. Помню, проснулся в 4 утра и увидел два пропущенных. Перезвонил. Попросили прийти в десять.

А я должен был улетать к любимой девушке днем. Подумал: «Успею!» Приезжаю на площадку, и мы тут же начинаем снимать! Никуда я так и не полетел...» «У нас был сценарий, но в день съемок его поменяли, – вспоминает другой ведущий, экс-футболист и спортивный комментатор Евгений Савин. – Нам пришлось импровизировать, а руководство на это смотрело и решало, кто будет продолжать участие в проекте». Третьей ведущей шоу стала певица Юлианна Караулова. У каждого из троицы своя «сфера ответственности». «Тимур – вдумчивый и спокойный. Я – хулиган и отвечаю за спортивный «поджог», а Юлианна как женщина пытается войти в положение победивших или проигравших», – рассказывает Евгений Савин.

Съемки длились по 10–11 часов, и всё это время ведущим приходилось визжать и кричать, подбадривая участников. «Нужно быть включенным каждую секунду. При этом ни второго дубля, ни пересъемки нет. У ребят были сорваны голоса, и они каждое утро начинали с приема у врача-фониатра. А у меня первый раз в жизни от количества сказанных слов треснул язык», – уверяет Тимур Соловьев.

Выходят на арену силачи...

На отборочный этап проекта «Русский ниндзя» пришли 15 тысяч человек – и это абсолютный рекорд за всю международную историю шоу. Для того, чтобы понимать, каким уровнем физподготовки должны обладать участники, приведем пример одного из упражнений кастинга: 40 секунд провисеть на вытянутых руках, затем 40 секунд подтягиваться до турника подбородком, еще 40 секунд провисеть на полусогнутых руках, потом по 20 секунд повисеть на каждой руке, а после всего этого еще и подтянуться 20 раз. Иногда кажется, что пройти испытания на «Русском ниндзя» под силу лишь супергероям. «Они просто машины, я по сравнению с ним ноль», – говорит ведущая Юлиана Караулова. При этом и на кастинге, и на самом шоу было запрещено использовать магнезию, различные спреи и перчатки, которые есть в арсенале спортсменов. «Руки скользили безбожно! – вспоминает один из участников. – И это серьезное препятствие на пути к победе. Многие, даже самые подготовленные и выносливые, падают вниз из-за того, что скользят».

Кто хочет стать миллионером?

Для участия в проекте некоторые ушли с работы или оставили учебу и полностью посвятили себя подготовке. Бороться есть за что. «У каждого есть шанс стать лучшим в мире, а заодно забрать чемоданчик с пятью миллионами», – говорит ведущий Евгений Савин. В каждой стране организаторы шоу сами определяют размер денежного приза. Но в проекте есть общая закономерность: его полосу препятствий называют самой сложной в мире, и пройти ее под силу не каждому спортсмену. «За 20 лет существования проекта пока еще никто в мире не смог выиграть в первом сезоне!» – отмечает креативный продюсер программы Карина Зискина. Может, это удастся кому-то из россиян? Кстати, никаких вторых и третьих мест, а также утешительных призов в шоу не предусмотрено – всё или ничего.

Переломный момент

«С точки зрения техники безопасности проект продуман от и до. Максимум, что грозит участникам, – стертые ладони, что очень часто бывает при работе на кольцах или снарядах», – уверяют организаторы шоу. Однако на «Русском ниндзя» одна серьезная травма всё-таки была. Ее получил 30-летний москвич, тренер по бейсджампингу и серфингу Андрей Карр. Андрей – муж актрисы и телеведущей Юлии Зиминой. Она тоже была на съемках, отчаянно болела за мужа и видела момент травмы своими глазами. «Хороший ниндзя – здоровый ниндзя. А у меня разорван мениск и перелом бедренной кости с обломком. Зато было не скучно!» – говорит Андрей. Травмировался спортсмен при неудачном приземлении со снаряда в отборочном туре. Невероятно, но при столь серьезной травме серфингист нашел в себе силы победно закончить прохождение полосы препятствий.

Дочь Пугачёвой и Галкина - будущий ниндзя?

Шоу «Русский ниндзя» пользуется популярностью даже у самых искушенных зрителей. Недавно Максим Галкин выложил в соцсеть чудный ролик о буднях своей семьи. На нем четырехлетняя Лиза Галкина демонстрирует приемы восточных единоборств, бодро выкрикивая: «Ха!» «Семья после просмотра «Русского ниндзя» на «Первом», – прокомментировал видео юморист. Забавно, что в середине ролика к тренировке присоединяется мама девочки – Алла Пугачева, которая с размаха ударяет ногой в дверцу шкафа. «Мама, ну ты даешь!» – со смехом комментирует неожиданный выпад супруги Максим Галкин.

Тем временем финалисты «Русского ниндзя» готовятся к главному испытанию – покорению «Горы Мидорияма». Подняться на ее вершину надо не более чем за 20 секунд. Сможет ли кто-то из участников шоу в первом же сезоне получить приз в пять миллионов рублей? Скоро узнаем.