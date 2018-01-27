Андрей Ильин предлагает поставить банки

В новом сезоне медицинского сериала «Склифосовский», который стартовал на телеканале «Россия», к актерскому составу присоединился Андрей Ильин. Он играет челюстно-лицевого хирурга по фамилии Кривицкий. Герой Ильина – успешный израильский врач, который, прожив много лет в эмиграции, возвращается на Родину и... влюбляется. В своей актерской карьере Ильин играл врачей не раз. А какие еще интересные сцены и роли были в его жизни?

«Будешь плохо учиться - пожалуемся в драмкружок»

Родился Андрей Ильин 18 июля 1960 года в Горьком. Его мама Зинаида Ивановна была завхозом в ПТУ и пела в хоре при кондитерской фабрике, а отец Епифан Илларионович всю жизнь проработал водителем. Жили в рабочем районе, в двухэтажном бараке. В детстве Андрей был проказником, всё время попадал в истории. «У меня было обычное детство – с драными штанами, с разбитой башкой. Родители держали в строгости. Папа не стеснялся достать ремень, поэтому до определенного возраста я его даже побаивался, – рассказывает Ильин. – Своему же пятилетнему сыну Тихону, что такое хорошо и что такое плохо, я стараюсь объяснять словами». В школе Ильин сначала был троечником, но с пятого класса стал твердым хорошистом. «Дело в том, что тогда я как раз начал ходить в драмкружок во Дворце пионеров. Увлекся театром не на шутку, и этим воспользовались учителя: сказали, что если я буду получать плохие оценки, то они пожалуются в драмкружок и мне запретят туда ходить. Тогда я и начал усиленно учиться», – объясняет актер.

«Нас чуть кондратий не хватил!»

«Летом я жил в деревне у бабушки с дедушкой, которые были староверами, – рассказывает Андрей Ильин. – Это жизнерадостные и добрые люди. Но со странностями. Как-то забрались мы с ребятами в чулан, а там гробы стоят! Волосы зашевелились от страха... «Дедушка, кто-то умер?!» «Нет, староверы заранее для себя их готовят, обычай такой...» Потом мы привыкли и уже не обращали внимания». В одном из интервью актер вспоминал и такую историю: «Я очень любил свою бабушку. Когда она умерла, вся семья собралась в ее доме. И вдруг открывается дверь и заходит... бабушка. Нас всех чуть кондратий не хватил! Оказывается, никто не знал, что у бабушки была сестра-близнец. Один в один».

«Извините, но я гениальный»

В Горьковское театральное училище Андрей поступил уже в 14 лет. После его окончания 19-летний Ильин получил сразу два предложения – от Школы-студии МХАТ и Рижского театра русской драмы. «Выбрал МХАТ, набрался наглости и приехал в Москву искать Ефремова. Вызванивал его, ждал, надоел всем, – вспоминает актер. – А когда нашел – ему было некогда со мной разговаривать. Тогда я театрально прямо у лифта порвал приглашение в Школу-студию и тем же вечером уехал в Ригу. Там меня сразу приняли». Правда, впервые на театральную сцену в Риге Ильин вышел в качестве... монтировщика сцены. «Это было очень смешно, – рассказывает актер. – Буквально через пару дней после начала работы в театре мне сообщили, что вводят в спектакль «Вишневый сад». Я обрадовался: «Боже мой! Кого же я буду играть?!» Прилетел в театр как на крыльях, а мне говорят: «Возьмите молоток! У нас монтировщиков не хватает, а в финале спектакля нужно дом заколачивать, уж вы постарайтесь!» Так я и забил гвоздь в сцену родного театра! Ну а потом было по две-три премьеры в год. Играл Гамлета, Достоевского, Треплева, Хлестакова… Я действительно тогда был очень талантливый. Гениальный. Извините. Но все роли давались мне очень легко».

«Сижу в белых трусах и галстуке...»

Забавных историй в театральной жизни Ильина было немало. «Как-то мы играли спектакль «Бестолочь» в городе Дзержинске, – вспоминает артист. – У моей партнерши Олеси Железняк должна быть такая фраза: «Все женщины в нашем квартале только и говорят, какой вы интересный и импозантный мужчина…» А я в это время сижу в ботинках, носках, с подтяжками, в длинных белых трусах, рубашке и галстуке. Видон у меня чрезвычайно смешной, при этом сижу я фактически на носу у зрителя. И вдруг Олеся оговаривается: «Все мужчины в нашем квартале только и говорят, какой вы интересный… Ой, все женщины…» Настает знаменитая вахтанговская пауза. Мы не могли собраться минут пять сценического времени – целую вечность. Олеся просто отвернулась, а мне деваться некуда, сижу в метре от зала! Сижу полуголый перед зрителями и хохочу как ребенок, не в силах остановиться. А зрительный зал хохочет вместе с нами, раздаются аплодисменты! Никогда не забуду эту историю».

«С Каменской жить бы не стал»

На киноэкране Ильин успел побывать врачом не раз. В сериале «Московская сага» он сыграл хирурга, в «Алхимике» – главврача, а в фильме «Двое у елки, не считая собаки» – ветеринара-орнитолога! Актер признается, что медициной «увлекался» с юности: «Как только у меня что-то начинало болеть, я тут же открывал медицинскую энциклопедию и, конечно же, находил у себя сразу все болезни. Потом я забросил это увлечение. Но в принципе, если будут проблемы, банки смогу поставить – обращайтесь».

Помимо докторов Андрей играл генерала полиции (сериал «Такая работа»), криминального авторитета (сериал «Марш Турецкого»), профессора психологии (сериал «Без свидетелей») и даже владельца модельного агентства («Столица греха»). Но одной из самых популярных работ актера в кино остается роль ученого-математика Леши Чистякова в сериале «Каменская» с Еленой Яковлевой. Вскоре после выхода фильма на экран Андрей даже стал входить в рейтинги самых желанных мужей России: в кино-то всё хозяйство на нем, да он еще и жене в трудных расследованиях помогает. «Да уж... На съемках мне просто осточертело по 33 дубля мыть за всеми посуду!» – сетует артист. И признается, что в жизни похож на Чистякова лишь своей застенчивостью. «А вот готовить не люблю и не умею, – говорит Ильин. – И терпеть долго своевольный характер жены не буду. Я бы не смог жить с Каменской и дня». Актер благодарен этой роли за то, что сделала его знаменитым, но быть для всех «мужем Каменской» уже устал. Однажды даже заявил в сердцах: «Принял глобальное решение: завязываю играть очкариков. Надоели!»

Сериал «Склифосовский» снова соединил на экране Ильина и Яковлеву. «Может быть, режиссеры и продюсеры посчитали, что зритель соскучился по нашему тандему? – предполагает актер. – Мы с Леной очень хорошо относимся друг к другу. С юмором. С ней очень приятно работать. Хотя и непросто... Она очень легкомысленная!

Я не знаю, как ей всё удается, ведь она никогда не учит текст! Всё время импровизирует! В «Склифе», по сценарию, я ее первая любовь, мы собирались жениться, но я уехал в Израиль, потом в силу обстоятельств вернулся, и чувства снова вспыхнули...»

«Подкладывал коллегам рыбу в чай»

В детстве Ильин собирал марки, в юности умел шить, а сейчас страстно увлечен рыбалкой и коллекционирует снасти. «Однажды на гастролях в Екатеринбурге мне подарили удочку, – рассказывает актер. – Оказалось, что в этом городе в самом центре есть фонтан, в котором водится рыба. Так вот там я и проводил целые дни с удочкой. Потом в театр с уловом приходил. Некоторым коллегам подкладывал в чашку с чаем рыбку – была у меня такая забава, очень мне нравилось всех веселить. По сути, я неплохо устроился в своем мире, научился получать удовольствие от мелочей: рыбалки, бани, общения с интересными людьми, совершенного безделья, когда можно валяться на диване и тупо смотреть телевизор. Вы не поверите, у меня в квартире 3 телевизора, а на даче аж 6 штук!»