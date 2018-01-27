Валерия: «Счастье наступит после 50»

Сложно поверить, что Валерии в апреле исполнится 50 лет. А самой певице, наверное, и задуматься об этом некогда – каждый день расписан по минутам: гастроли, концерты, записи в студии, съемки клипов... Нам чудом удалось пообщаться с ней за кулисами одного из сборных концертов: расспросить о предстоящем юбилее, любви и детях, рецепте молодости и стройности.

«22 апреля я буду самой счастливой»

– Валерия, недавно закончился 2017 год. Каким он был для Вас?

– Очень плодотворным: концерты, съемки, выпустили три клипа, еще два сняли – вы их увидите уже в этом году. Вышел альбом «К солнцу», и я счастлива, что он занимает высокие позиции в хит-парадах, – значит, не зря стараемся. Но наступивший год для меня важнее: он же у меня юбилейный, предстоит огромная работа, готовим много сюрпризов.

– Уже придумали, как пройдет Ваш праздник 17 апреля?

– Если честно, я больше хочу, чтобы наступило 22 апреля, когда будут позади два моих больших сольных концерта (у Валерии запланированы приуроченные к юбилею выступления в концертном зале «Крокус Сити Холл». – Прим. авт.). Я буду самой счастливой, ведь позади будет что-то большее и хорошее, к чему сейчас устремлены все наши силы и желания. В общем, несмотря на то, что день рождения у меня до этого, – счастье наступит после.

– В семейном кругу как-то будете отмечать праздник?

– В сам день рождения отмечать не смогу – буду целиком занята другим. В семье и с друзьями отметим через несколько дней.

– Дети будут задействованы на Ваших концертах?

– Да. Мы сейчас пробуем разные варианты. Но точно будет что-то неожиданное и необычное.

– Что хотите получить в подарок?

– Два сумасшедших аншлага. (Смеется.) Что касается подарков, для меня никогда не были важны материальные вещи. Меня сейчас дети спрашивают: «Мама, что бы ты хотела получить на день рождения?» А я не могу ответить. Для меня это не важно. Я, как любая мама, хочу просто видеть своих детей здоровыми и счастливыми.

«Сын нашёл работу своей мечты»

– Чем занимаются Ваши дети: 24-летняя Анна, 23-летний Артемий и 19-летний Арсений? Они уже окончательно определились с профессиями?

– Да. Начну с младшего – Арсения. Он уже живет отдельно – больше года назад снял квартиру. Продолжает заниматься музыкой: сейчас он на последнем курсе Центральной музыкальной школы при Московской консерватории имени Чайковского и еще студент Российского экономического университета имени Плеханова, факультета «Финансы и кредит». У него есть и другие дела: он занимается ресторанным бизнесом, полностью себя обеспечивает.

– Чем занимается Артемий?

– Работает в Швейцарии, в городе Монтре. Сын нашел работу своей мечты – в студии, где совмещаются все три его образования. У него дипломы женевских университетов по IT-технологиям и бизнесу и американской академии Беркли по саунд-дизайну и музыкальному продюсированию. Он восемь месяцев жил в Москве, но, к сожалению, не мог найти работу по профилю. Очень хотел, но не получалось. Сейчас работает в музыкальной студии: там он и управляющий, и за творческую часть отвечает, и за продвижение в Интернете. Трудится от зари до зари, ему очень это нравится – работает с западными молодыми артистами. На досуге пишет музыку.

– А с Вами он не работает?

– Один раз была у него в студии и даже там записалась. Было необычно и приятно, что со мной работал мой сын. У него всё так хорошо и ловко получалось. Был мягок со мной – в обычной жизни он бывает более порывист.

– Вашу дочь Анну мы частенько видим на премьерах и различных светских мероприятиях…

– Она тоже уже абсолютно самостоятельная личность. Аня ведет одну из передач на музыкальном канале, снимается в фильмах и сериалах, интересуется модой и музыкой.

«Когда есть любовь - остальное уже не важно»

– О детях Вы рассказали. А что, по-Вашему, важно в отношениях между мужчиной и женщиной?

– Когда есть любовь – всё остальное уже не важно.

– С милым рай в шалаше – или всё-таки в шале?

– Лучше в шалаше с любовью, чем в шале – без нее… Любовь – это состояние полета, желание дарить, делать что-то очень хорошее, совершать какие-то важные поступки…

– Напоследок не могу не задать вопрос: как Вам удается при таком интенсивном ритме жизни столь шикарно выглядеть?

– Я стараюсь правильно питаться, не употребляю алкоголь, не курю, занимаюсь спортом. Бываю в тренажерном зале даже на отдыхе. Много хожу пешком, занимаюсь йогой. Так что моя стройность – это результат работы. Секретного тут ничего нет. Физические нагрузки, отказ от жареного, сладкого, мучного, копченого, плюс дробное питание пять-шесть раз в день маленькими порциями. Старые как мир истины, но они работают – проверено на себе!