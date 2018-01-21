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← Крутые виражи судьбы Максима Щеголева

Быстрее! Выше! Холоднее!

снег

 

 

По-настоящему активных людей зима не пугает. В морозную и солнечную погоду самое время прокатиться на лыжах или сноуборде. Но зимние виды спорта не исчерпываются только олимпийскими. Есть и более интересные способы себя занять.

 

1. ВЕЛОЛЫЖИ

Гибрид лыж и велосипеда появился после Второй мировой войны. Это приспособление помогло спортсменам, которые вернулись с фронта с ранениями, не бросить любимое хобби. Поначалу конструкция выглядела как стул на полозьях, но со временем ее усовершенствовали. Например, лыжный велосипед от канадской компании Ktrak Cycle – это устройство, которое можно установить на любой современный велосипед вместо колес.

 

2. ГОНКИ НА ЛОПАТЕ

Их изобрели в начале 1970-х годов инструкторы американского горнолыжного курорта «Энджелфайр». Так они спускались с вершин в конце рабочего дня, когда подъемники уже отключены, а лыжи сданы на склад. Со временем из этой традиции возник смешной вид спорта, по которому даже проводят соревнования. Участники выбирают лопаты с улучшенными аэродинамическими свойствами, оборудованные тормозными системами. Это не помешает: говорят, хорошая лопата способна развить скорость до 150 километров в час!

 

3. ЗИМНЕЕ ПОЛО

Идея провести турнир по поло на льду появилась у основателя Швейцарской ассоциации поло Рено Гауденци. Правила не отличаются от обычного поло, и лошади такие же – поло-пони. Хвост им заплетают в косичку, а гриву состригают, чтобы она не цеплялась за клюшку во время игры. Но экипировка для зимнего поло серьезнее. На копыта лошадей, к примеру, крепятся специальные шипы, чтобы они не скользили по льду. Кроме того игра длится меньше времени и ведется ярким мячом, который не теряется на снегу.

 

4. ПОДЛЁДНЫЙ ДАЙВИНГ

Он считается более сложным, чем обычный. Низкая температура воды, слабое освещение, плохая работа техники – далеко не все опасности, которые подстерегают ныряльщика. Поэтому такие погружения обычно не проводят в одиночку – слишком опасно. Зато подледный подводный мир очень необычен: ледяные лабиринты, специфичные животные и растения. Например, на озере Байкал, одном из лучших мест для этого спорта, во время погружения можно повстречаться с нерпами.

 

5. СКИДЖОРИНГ

Этот вид спорта, где спортсмена на лыжах тянет вперед упряжка собак или лошадь, появился в начале XX века на Аляске. Обычно лошадью управляет наездник, но более спортивным считается вариант, когда лыжник руководит животным сам. В США популярен скиджоринг с лошадьми, и на конных фермах могут научить, как лучше держаться на лыжах, если при этом надо еще успевать руководить лошадью.

 

6. ЮКИГАССЕН

В 1987 году, чтобы привлечь туристов на горный курорт Сева-Синдзан, японцы превратили игру в снежки в командный вид спорта. Чтобы сыграть в юкигассен, двум командам нужно сначала построить себе снежные укрепления – за ними игроки прячутся от снежков противников. А затем при помощи снежных атак захватить флаг соперников, защитив при этом свой. При этом вся игра делится на три периода по три минуты, и побеждает команда, выигравшая два сражения из трех.

 

7. СНЕЖНЫЙ КАЯКИНГ

Гладкие каяки – одноместные лодки для сплавов – отлично могут передвигаться не только по воде, но и по снегу. Снежный каякинг чем-то напоминает бобслей, только для него не нужна специальная трасса, а направление задается веслом. Кататься можно везде, где есть склоны, покрытые хотя бы 8-сантиметровым слоем снега. Главное – соблюдать равновесие и не обращать внимания на удивленные взгляды посторонних.

Метки: В России, СМИ, Общество, В мире

Опубликовано: 21.01.2018 в 14:28 в рубрике - Интересные новости, события, сенсации

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← Крутые виражи судьбы Максима Щеголева

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