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Крутые виражи судьбы Максима Щеголева

актер

В новом сериале «Первого канала» «Двойная жизнь» герою Максима Щеголева, сотруднику ФСБ Никитину, не раз приходится выпутываться из сложных ситуаций. Впрочем, актер привык к крутым виражам судьбы, ведь в жизни он...

...СТАЛ АКТЁРОМ, ПОТОМУ ЧТО НЕ ВЗЯЛИ В СТОМАТОЛОГИ
Максим – выходец из семьи потомственных военных: его отец, дед и прадед были офицерами. Но сам он с детства мечтал стать стоматологом. Однако поступить в медицинский вуз на бесплатной основе не удалось. «И тут мне предложили пойти учиться в родном Воронеже в Государственную академию искусств, – вспоминает Максим. – Дело в том, что я 10 лет занимался спортивными бальными танцами, научился в совершенстве владеть своим телом, к тому же был моделью. В нашем модельном агентстве преподавали актерское мастерство и приглашали в театральные проекты. Однажды мы участвовали в театральном проекте режиссера Натальи Когут, которая поставила несколько успешных спектаклей в «Театре Луны». И вот она мне сказала: «Попробуй. Фактура у тебя есть, телом владеешь. Не понравится – через год уйдешь». А к середине первого курса я понял, что ничем другим заниматься не хочу. О том, что не стал врачом, не пожалел ни разу. Актер – тот же врач, только лечит самое главное, что есть в человеке, – душу».

...ПОДБИРАЛСЯ К РЕЖИССЁРАМ ЧЕРЕЗ БУФЕТЧИЦ
Максим признается, что с детства мечтал жить в Москве: «У нас в Воронеже есть сталинская высотка со шпилем и звездой. В детстве она мне напоминала Кремль, который я видел по телевизору. Когда доводилось с мамой проезжать мимо этого здания на трамвае, я всегда ее спрашивал: «Мама, это уже Москва?» Перебраться в Москву ему удалось после первого курса. Сергей Проханов, который приехал в воронежский театр играть в спектакле, обратил внимание на высокого (191 см) молодого человека с волосами, выкрашенными в цвет баклажана, и пригласил Максима учиться у него на курсе в ГИТИСе и работать у него в «Театре Луны». Вожделенная Москва встретила Щеголева сурово. «Я жил в общаге, где часто происходили инциденты с местными хулиганами, которые то рубль просили, то сигаретку. Порой до драк доходило, – вспоминает он. – А в «Театре Луны» я подрабатывал уборщиком, мыл посуду, меня за это кормили, давали прибавку к стипендии. При любой возможности прыгал в метро и мчался на разные киностудии. Развез тысячи своих фотографий и в тысячах кабинетов услышал: «Идите прочь!» Я даже буфетчицам подсовывал свои фотографии в надежде, что режиссер случайно увидит».

...УЧИЛСЯ ИГРАТЬ ПО САМУРАЙСКИМ ПРАКТИКАМ
Окончив ГИТИС, Максим отправился... учиться актерскому мастерству – теперь в творческую лабораторию Театра Анатолия Васильева. «Профессия наша уникальна – можно учиться всю жизнь», – поясняет Щеголев. С работой в Театре Васильева у Максима связаны яркие воспоминания. «Никогда не забуду спектакль «Илиада», который мы играли на сцене огромного открытого амфитеатра в греческих Дельфах, – признается он. – Представьте: горы, зеркало сцены, потом начинается долина и далеко внизу Коринфский залив. Спектакль шел почти четыре часа без антракта. Пока мы играли, садилось солнце, менялся свет, к нам на площадку влетали какие-то мыши, огромные стрекозы, чуть ли не змеи выползали… Получалось единение живой природы и искусства. Это был уникальный опыт». А еще благодаря Васильеву Максиму удалось уехать учиться в Японию. «Я учился у Тадаши Судзуки, который готовит актеров по системе тренингов, основанных на самурайских практиках, – рассказывает Щеголев. – Тренинги были жесточайшие, мы просто погибали. Нас спасал обязательный дневной сон, иначе мы бы не смогли заниматься из-за такой нагрузки».

...СНИМАЛСЯ С ПЕРЕЛОМОМ И СЛЕДАМИ УКУСА
Впрочем, нагрузок Максиму хватает и в России. У актера отличная спортивная подготовка, и он использует ее на съемках. «Подрываться, гореть, падать с высоты я доверяю каскадерам. Но очень люблю в кадре драться, поскольку занимался разными боевыми искусствами», – признается Щеголев. Естественно, не обходится без травм. «Во время съемок сериала «Кармелита» самым опасным оказался трюк, во время которого я, раненый, должен упасть за борт, – рассказывает актер. – Видимо, неудачно упал в воду, из-за чего нахлебался соленой воды и понял, что иду ко дну. Меня спасали четыре человека… Во время съемок сериала «Одинокий волк» в боевой сцене сломал руку. Чтобы как-то замаскировать гипсовую бобину, которую мне наложили, пришлось сниматься в перчатках телесного цвета. А на съемках проекта «Самый длинный день» партнер в одной сцене должен был укусить меня за руку. Он так вошел в роль, что укусил по-настоящему! Я был в шоке от боли, а на руке так и остался отпечаток его зубов! На съемках бывает всякое… Но надо сохранять хорошее настроение, иначе просто никак».

...НАШЁЛ ЛЮБОВЬ В ДЕНЬ ДУРАКА 
Нынешняя спутница жизни актера, звезда мюзиклов «Метро» и «Нотр-Дам» Теона Дольникова, обратила на него внимание, когда пришла в «Театр Луны» на спектакль «Ромео и Джульетта». Все роли в той постановке играли мужчины, и Максим с длинными волосами в образе мамы Джульетты, по словам Теоны, был нереально красивым. Однако познакомились артисты гораздо позже, благодаря общему знакомому Евгению Коряковскому, который пригласил их обоих на премьеру своего нового фильма в Театр имени Ермоловой. «И там, в фойе, я увидела этого человека с огромными глазами, – вспоминает Теона. – Он такой трогательный был. Женя очень переживал, его прямо трясло, а Максим всё ходил и чай ему приносил. Я подумала: какой же он прекрасный человек! И всё. Мы переглянулись пару раз в зале и на этом расстались. А через несколько месяцев я случайно в Интернете увидела страничку Максима и просто лайкнула фотографию. И вот у нас ребенок!» Конечно, ребенок родился не сразу. Сначала было первое свидание. Оно случилось 1 апреля и вышло весьма нелепым. «Теона приехала ночью ко мне на съемочную площадку. Был холод, она полтора часа ждала, когда я освобожусь, – рассказывает Максим. – Съемки проходили за общагой ВГИКа, у нас с Теоной не было вариантов спрятаться в теплое место, и мы играли в футбол какой-то банкой, чтобы согреться. Мне до сих пор стыдно, когда я это вспоминаю. Когда думаешь о первом свидании, представляешь цветы вагонами, а тут...» Впрочем, это не помешало им полюбить друг друга и родить сына, а вот до предложения руки и сердца дело пока не дошло. Дело в том, что Теона... замужем за американцем. И хотя они с мужем давно расстались друзьями, и у каждого своя личная жизнь, актриса никак не доберется до Канзаса, чтобы оформить развод. Максим ждет.

...РАЗВЁЛСЯ, НО НЕ РАССТАЛСЯ
«Дети – это одно из самых дорогих удовольствий, но это лучшее, что есть на Земле», – говорит Максим. У него их четверо: сын Илья от студенческого романа, дочери-погодки Маша и Катя от брака с актрисой Аллой Казаковой, и Лука, которого в прошлом году ему родила Теона. «Я участвую в жизни детей и их мам, всем помогаю, – говорит Максим. – В прошлых моих отношениях, до встречи с Теоной, меня упрекали в том, что я так часто вижусь с детьми. Я, например, могу оставаться у детей ночевать, в их детской. Так вот, я получал упреки: «Что ты так часто ездишь к детям?» 
Я говорил, что есть такие дни, когда у девочек с утра школа, потом одну надо вести на балет, другую на музыку, потом забрать. Говорил, что мне нужен день, который я смогу провести там от и до. На это я слышал «нет». А Теона сразу сказала: «Конечно, в чем проблема?» Секрет успешного воспитания детей, по мнению Щеголева, прост: «Чаще бывать на природе и максимально оградить от телевизора. У моих детей нет смартфонов. Я прочитал исследования ученых о том, что электронные гаджеты убивают в детях творческое начало и в среднем на 40% снижают мозговую активность».

...ПОКОРИЛ МОСКВУ, ЧТОБЫ ЖИТЬ В ДЕРЕВНЕ
«Самое дорогое для меня место – это небольшой домик в Подмосковье, который я купил детям, – признается Максим. – Отдал всего 1,5 миллиона рублей, но сколько пользы это место приносит моим кровинушкам, сколько радости маме, бабушке, моим друзьям. Дом старый – я его перестроил. В прошлом году всю зиму прожил там: делал ремонт. В итоге, когда оттуда приезжал на съемки, у меня спрашивали: «Неужели с моря приехал?» Когда спишь на свежем воздухе, пьешь воду из колодца, ешь нормальную деревенскую еду – это так здорово!»

Метки: В России, Кино, СМИ

Опубликовано: 21.01.2018 в 10:16 в рубрике - Интересные новости, события, сенсации

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